Пятый сезон «Бриджертонов» будет посвящен Франческе и Микаэле

Афиша Daily
1 мин на чтение

Netflix официально анонсировал, что пятый сезон «Бриджертонов» будет сосредоточен на Франческе Бриджертон (Ханна Додд) и Микаэле Стирлинг (Масали Бадуза).

Осторожно, спойлеры к четвертому сезону «Бриджертонов»!

События развернутся после трагической смерти мужа Франчески Джона Стирлинга. Это будет первый сезон, посвященный одной из сестер семейства Бриджертон, со времен первого сезона о Дафне.

Съемки и написание сценария для нового сезона уже начались. Шоураннер Джесс Браунелл пообещала, что производство будет идти быстрее, чем ожидалось ранее. Премьера, предположительно, ожидается в 2027 году.

В актерский состав пятого сезона, помимо Ханны Додд и Масали Бадузы, войдут Клаудия Джесси (Элоиза), Рут Геммелл (Вайолет), а также исполнители ролей членов королевской семьи и высшего света.
 

