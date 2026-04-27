«Царит тихий ужас»: в Туапсе прошли «черные дожди» с частицами сгоревших нефтепродуктов

Что такое «черный дождь» и откуда он взялся
«Черный дождь» — это вид осадков с высоким содержанием частиц сгоревших нефтепродуктов. Опасные химические элементы поднялись в воздух после атак БПЛА на местный морской терминал 16 и 20 апреля 2026 года, в результате которых в порту начался пожар.
Начиная с 22 апреля, «черный дождь» прошел в Туапсе несколько раз. Как уточняют СМИ, после него следы продуктов горения — пепел, сажа и не только — оставались в виде черных пятен на земле, транспорте и одежде местных жителей, а также на шерсти животных, находившихся в тот момент на улице.
Эту информацию подтверждает и Оперативный штаб Краснодарского края. «Из-за сильного пожара в атмосферу поступают продукты горения, которые 22 апреля в городе выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях», — сообщает ведомство в своем телеграм-канале.
«Дождь выглядел как сажа»
22 апреля Оперативный штаб Краснодарского края порекомендовал жителям Туапсе воздержаться от выхода на улицу, использовать маски вне дома и чаще проводить влажную уборку в жилых помещениях. Днем ранее Роспотребнадзор замерил качество воздуха и обнаружил превышение «в два-три раза предельно допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе в нескольких микрорайонах Туапсе», среди которых — Грознефть, Звездный и Сортировка, а также частично Центральный.
«Дождь выглядел как сажа, как мелкие частицы угля, — рассказала „Афише Daily“ местная жительница Валентина (имя изменено. — Прим. ред.). — У нас в районе шел именно черный, с продуктами горения». Девушка также обращает внимание, что начиная с 21 апреля осадки выпадали на протяжении нескольких суток, на веранде она обнаружила следы сажи на растениях. «С утра 24 апреля был проливной ливень, но уже без продуктов горения», — добавляет Валентина.
Другая жительница Туапсе, Евгения, описывает «черный дождь» как «черные капли, покрывающие все вокруг: бездомных животных, машины». «От них кожа покрывалась черными точками, — рассказывает она. — Город сейчас выглядит уныло и заброшенно.
По словам Евгении, «информации о реальных масштабах катастрофы и о потерях у жителей нет», а администрация «отмалчивается и дает очень скудную информацию в официальных соцсетях». В своих соцсетях девушка упомянула, что запретила дочке ходить в школу из-за опасений за ее здоровье, а в беседе с «Афишей Daily» сказала, что и сама старается не выходить на улицу.
«Вычерпывать нефтепродукты приходится ведрами»
«Черный дождь» — лишь одно из последствий пожара в морском порту, экологи и местные жители фиксируют масштабный разлив нефтепродуктов в местной акватории. Его подтверждают и официальные заявления чиновников, оценивших площадь загрязнения в море в 10 тыс. квадратных метров. «Это последствия атаки БПЛА, предпринятой в ночь на 16 апреля, в результате которой была повреждена инфраструктура морского терминала», — говорится в заявлении Оперативного штаба Краснодарского края.
Фотографии и видео ликвидации нефтяного разлива в Туапсе в телеграм-каналах выкладывают и экологи, например Жора Каваносян. В одном из опубликованных в его блоге постов видно, что берег покрыт следами нефти, а местные волонтеры собирают нефтепродукты в пластиковые короба собственными руками. «Фракция густая, толщина около 30 сантиметров. Вычерпывать их приходится буквально ведрами», — описывает ситуацию Каваносян.
СМИ обращают внимание, что последствия разлива нефти в Туапсе могут отразиться на всем Краснодарском крае, однако в своих прогнозах сохраняют осторожность — предсказывать, как развернется ситуация, сложно из-за нехватки информации.
«Свежих спутниковых снимков нет. Направление ветра южное, от Туапсе в сторону Джубги. И в этом же направлении закручивается основное черноморское течение, — говорит эколог и директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации „Зеленый патруль“ Роман Пукалов. — Вероятнее всего, где-то в этих краях пятно и находится. Но делать прогнозы нельзя без понимания объемов и свежих космоснимков. Если пятно небольшое, тяжелые фракции нефтепродуктов осядут на дно, а там приличные глубины, и вряд ли когда-то поднимутся. Легкие фракции либо выбросит на берег, и это было уже на небольшом участке побережья, либо их разобьет волнами».
И Пукалов, и Каваносян обращают внимание, что местные власти делают все возможное для устранения последствий разлива — в частности, возводят боновые заграждения, а также активно привлекают волонтеров для сбора остатков нефтепродуктов для их последующей утилизации. Очистка производится не только на берегу, но и на море с судов, по словам главы Туапсинского округа Краснодарского края Сергея Бойко, эти работы ведутся круглосуточно, а с 16 апреля 2026 года уже собрано больше 1000 кубометров нефтепродуктов.
Что происходит с животными в Туапсе
От последствий «черного дождя» и разлива нефти в Туапсе пострадали не только люди и их собственность, но и бездомные и домашние кошки и собаки, а также птицы. Животные начинают лизать загрязненные шерсть или лапы, из-за чего в их организм попадают химикаты, вызывая тяжелое отравление. Для помощи им волонтеры организуют совместные чаты, в которых обмениваются контактами врачей, адресами временных передержек и ссылками на группы других добровольцев.
Самая серьезная проблема, о которой говорят волонтеры в чатах, — транспортировка птиц в Анапу. Отмыть их от мазута в Туапсе не всегда возможно: не хватает специалистов, а также страдает логистика. В Анапе же, где уже происходили разливы мазута в водоемах, у местных жителей больше опыта и организованности в отмывке не только птиц, но и кошек и собак.
«Работа кипит, ничего не успеваем. Целый день ездим, ищем животных, доставляем в пункт отмывки. Сегодня приехали ловцы с оборудованной машиной, это значительно ускорило процесс», — описывает ситуацию в чате волонтер Кристина Каргина. Девушка также отмечает, что сложности в помощи животным возникают и из-за поведения владельцев других чатов и телеграм-каналов, которые отказываются публиковать или удаляют посты «с криком о помощи животным».
По словам одного из добровольцев, Владимира, уровень организации и количество неравнодушных среди отмывающих кошек и собак сильно выше, чем в случае с птицами, — хотя последним тоже требуется помощь.
«Я никогда не считал себя хоть в какой-то мере активистом, но после атаки БПЛА 16 апреля я увидел, что свободных рук не хватает нигде, всюду нужны волонтеры. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе — уже экологическое бедствие. Но масштаб беды стал еще страшнее, когда в городском чате стали появляться сообщения о замазученных птицах.
Пострадавшим требовалась передержка, у меня во дворе есть старая кибитка, куда я подселил несколько птиц. Еще пару раз я выходил на пляж, чтобы найти их самому. Там находились птицы, но поначалу ни у кого не было инвентаря, чтобы их поймать, хотя бы сачков. После 22 апреля я вернулся к работе и с тех пор занимаюсь только передержкой.
За последние три дня мне привезли три птицы, все три погибли. До этого мы поймали еще пять, их благополучно довезли до Анапы на помывку. Многие птицы гибнут, потому что им не оказывают своевременное лечение. Часто их находят на берегу уже слабыми и ловят только тех, кому нужна экстренная помощь.
Спасать птиц силами 5–10 волонтеров очень тяжело. У нас нет организованности или руководства. Каждый делает что может, а основная проблема — транспортировка птиц до Анапы: сложно найти тех, кто может это сделать.
Местная администрация почти не обращает внимания на эту проблему. Мне встречались ликвидаторы на пляже, но их было мало — всего пять человек. Власти выкладывают фото, якобы ситуация стала лучше, но, на мой взгляд, проблема все равно не признается: это только попытка сделать вид, что все налаживается. А так — будто никакой экологической катастрофы, даже дети идут в школу под „черным дождем“. Мы будем топтаться на одном месте, пока масштаб случившегося не будет признан официально».
Как помочь пострадавшим в Туапсе
Волонтерское движение «Шанс на жизнь»
Группа во «ВКонтакте», которой занимается волонтер Кристина Каргина: в сообществе регулярно публикуются посты о потерявшихся в Туапсе животных, а также сборы на их лечение и транспортировку. Многие из них пострадали из-за «черного дождя» — при переводе денег на счета Кристина и ее коллеги просят добавлять пометку, на что именно отправляются средства.
«Маруся» — помощь животным
«Шанс на жизнь» активно сотрудничает и с другим сообществом — «Марусей», которое также занимается помощью животным в Туапсе. Группа собирает деньги на лечение кошек и собак, делится адресами помывочных пунктов, а также публикует посты, чтобы бездомные животные, отмытые от мазута, нашли временную передержку или новых хозяев. Актуальные реквизиты для финансовой помощи администраторы сообщества указывают в комментариях под постами и личных сообщениях.
АНО «Будь рядом»
Автономная НКО «Будь рядом» основана зоозащитницей Еленой Луговенко — жительницей Туапсе, которая уже больше пяти лет занимается помощью и спасением животных в городе и близлежащих районах. На сайте проекта опубликованы не только подтверждающие документы о легальности организации и картотека животных, которые нуждаются в лечении и пристройстве, но и реквизиты для адресной финансовой помощи каждому из подопечных «Будь рядом». Донат можно оформить и в группе проекта во «ВКонтакте».
Центр реабилитации диких животных «Сирин»
Волонтеры в Туапсе также делятся ссылкой на страницу срочной помощи обитателям Черного моря — ее организовал санкт-петербургский центр реабилитации диких животных «Сирин». Средства идут на помощь пострадавшим птицам, в которой также участвует реабилитационный центр «Жемчужная», вот уже больше года его сотрудники и активисты спасают птиц в Анапе и не только.
Помочь им можно не только финансово, но и материально, например оформив заказ на Ozon с позициями из вишлиста по указанному адресу, который затем заберут местные волонтеры. Среди вещей первой необходимости — пеленки, одноразовые перчатки, питательные зонды и средства бытовой химии, которыми отмывают оперение птиц от въевшихся частиц нефтепродуктов.