«Шел на крики, потому что не мог стоять в стороне». Как вся Россия помогает Дагестану

Этот текст был впервые опубликован 6 апреля. Это его обновленная версия.
Что произошло
Масштабный паводок в российском регионе вызвали проливные дожди. 28 марта в республике начались проблемы с водоснабжением, а водостоки в населенных пунктах быстро переполнились. По информации главы Дагестана Сергея Меликова, проблемой стала также незаконная застройка территорий, в том числе создание охраняемых зон, к которым у специалистов экстренных служб нет доступа.
4 и 5 апреля в республике вновь прошли ливни, которые снова привели к подтоплению домов. В Махачкале из-за осадков возникла угроза обрушения многоэтажек, которые находятся у реки Тарнаирка. На улице Перова ушло под грунт и обрушилось трехэтажное здание дома №6, которое было пристройкой к другому жилищу.
По данным МЧС, по состоянию на 6 апреля в девяти населенных пунктах остаются подтопленными более 2000 жилых домов, 1817 приусадебных участков и 173 участка автодорог. В пятнадцати пунктах временного размещения находится 731 человек, в том числе 241 ребенок.
В Дербентском районе из-за повышения уровня воды в Геджухском водохранилище произошел прорыв на комплексе гидротехнических сооружений. Частично эвакуированы люди из четырех населенных пунктов: Мамедкала, Юный Пахарь, Геджук и Кала. Вывезены 4165 человек, 823 из которых — дети.
По официальным данным, в результате наводнений в Дагестане погибли шесть человек, двое из которых — дети. Например, в Дербентском районе жертвами стихии стали беременная женщина и 12-летний ребенок, которых унесло течением с дороги. Тело еще одной женщины нашли под завалами дома, рухнувшего из-за оползня. В селе Великент из-за разгула стихии погибла и пятилетняя девочка, ее тело нашли недалеко от Мамедкалы.
«Я живу рядом с селом Мамедкала, в селе Салик. В день, когда началось наводнение, нас чуть-чуть затопило, а ночью я услышал, что рядом прорвало плотину. Было темно, дорога была перекрыта полицией, но я все равно решил пойти посмотреть, что случилось.
Было темно, много людей, я просто шел на крики о помощи, потому что не мог стоять в стороне. Течение было очень сильным. Я увидел других людей, мы нашли веревку и привязали себя к дереву, а сами спустились в воду. Я держался за деревья, за ветки, за все, за что можно было ухватиться, чтобы не смыло.
Сперва я дошел до одной женщины — мы по цепочке вытащили ее на берег, потом ребенка лет десяти, его отца и еще одного мужика и молодого парня. Вода была на федеральной трассе: вода смыла людей в сад рядом, там образовалось большое озеро, где люди держались за деревья, чтобы не утонуть. Была еще перевернутая машина, откуда люди звали на помощь.
Несколько человек нам удалось спасти: одну женщину увезла скорая, других я с другом сам отвез в больницу. Потом мы вернулись и продолжили помогать. Мы нашли беременную девушку, которая задохнулась, и маленькую девочку. У меня до сих пор шок после того, как я своими руками положил этого ребенка в карету скорой помощи. Она не выжила».
Прогноз
По информации МЧС республики, погода в ближайшее время не улучшится: в регионе продолжатся дожди, а в некоторых районах ожидаются ливни и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Сохраняется угроза обвалов, камнепадов и схода селевых потоков.
«Все экстренные службы республики работают круглосуточно. Спасатели продолжают подворовые обходы жилых домов, эвакуируют жителей из зоны затопления на спецтехнике, мониторят обстановку. Для расчистки и вывоза мусора привлекается инженерная техника. Порядка 1200 специалистов и 200 единиц техники ликвидируют последствия дождевого паводка», — говорится в сообщении ведомства.
Владимир Путин поручил главам МЧС и Дагестана Александру Куренкову и Сергею Меликову оказать помощь пострадавшим из-за аномальных осадков. В регион направились внештатный эпидемиолог и специалисты Федерального центра медицины катастроф, а также спасатели из Чечни. Жителям подтопленных районов ставят прививку от гепатита А.
Кто и как помог Дагестану
Наводнение в Дагестане привлекло внимание не только обычных россиян, но и знаменитостей: многие из них либо сами приехали помочь пострадавшим в регионе, либо осветили ЧС информационно в своих блогах, сделали пожертвование в фонды и агитировали своих подписчиков поступить так же.
Одной из тех, кто решил лично приехать в Дагестан в качестве добровольца, стала журналистка Екатерина Гордон. В своем телеграм-канале Гордон опубликовала фото с местными жителями, а также кадры разрушенных жилых домов и улиц. В другом посте журналистка рассказала, что также передала десяти многодетным семьям по 500 тыс. рублей, которые ранее собрала вместе с блогерами и благотворителями, и пожелала своим подписчикам «быть на стороне света».
Финансовую помощь пострадавшим также оказала телеведущая Виктория Боня, рассказав об этом на своей странице в соцсетях; она перевела один миллион рублей в фонд «Чистое сердце». «Дагестанцы — это такие теплые люди. Много раз видела, как русские семьи собирали деньги на лечение детей, а дагестанцы помогали. Сейчас пришло время помочь им, — обратилась к аудитории Боня. — Если мы сейчас не объединимся, грош цена нам всем». Такую же сумму отправила пострадавшим телеведущая Ида Галич.
Как и Екатерина Гордон, лично в Дагестан приехал актер Сергей Романович, который передал местным жителям 1,6 млн рублей. Кроме него в регион приезжала Ксения Бородина — по данным СМИ, поездка в Дагестан совпала с семейным отпуском телеведущей, которая позднее передала пострадавшим дагестанцам 16 тонн питьевой воды. Еще семь фур с гуманитарной помощью — продуктами, электроприборами, одеждой, лекарствами и не только — в Дагестан направил чеченский боец UFC Хамзат Чимаев.
«Наш фонд со дня основания работает в зонах ЧАЭС, катастроф и военных действий, поэтому это наша профессиональная обязанность — следить за происходящим, быть в контакте с ведомствами и министерствами и помогать людям в каждом конкретном случае. Работа в Дагестане не была чем-то новым: в прошлом мы уже занимались помощью жителям сектора Газа во время войны, жителям Крыма в период наводнений и не только.
В Дагестан я и мой заместитель выехали уже 5–6 апреля и сразу же начали работу в Дербентском районе, который наиболее сильно пострадал из-за прорыва плотины. Уже на месте мы искали добровольцев среди местных обученных людей или тех, кто писал письма в фонд, зная, что мы можем помочь
Работать мы начали в поселке Мамедкала. После прорыва дамбы несколько улиц там было полностью затоплено. Нашей главной задачей было скоординировать свои действия с другими волонтерскими группами, МЧС и НКО, потому что самое плохое, что может случиться в подобной трагедии, — это хаотичность, поспешность принятия решений. Из-за этого, к примеру, после наводнения или пожара все везут памперсы детям и питьевую воду, но забывают привезти инсулин, сухпайки, лекарства от простуды или кулеры для пунктов временного размещения.
В Мамедкале мы общались с российским Красным крестом, который работает в Дагестане, они взяли на себя повседневные задачи, а мы занялись адресной помощью жителям Мамедкалы и соседних поселков. Я лично обходила каждое домохозяйство, каждый двор, составляла алгоритм помощи в случаях, если жилье полностью разрушено, если в семье есть лежачие, больные или дети.
Еще один важный аспект — был ли дом официально зарегистрирован: в Дагестане много самостроя, и это влияет на возможность получения компенсации — федеральной, региональной или муниципальной. Информацию о компенсации мы просили у местных ведомств, чтобы понимать, какие нужды людей будут незакрыты. На себя же мы взяли обеспечение семей бытовой техникой: во многих домах все, что стояло на полу, было уничтожено. Поэтому мы, когда дом начинают ремонтировать и подключать к электросети, оборудуем дома самым необходимым — хотя бы новыми холодильником и стиральной машиной. В период, когда в доме нельзя находиться, многие пострадавшие семьи находятся не в пунктах временного размещения, а у соседей, друзей, родных — и многим нужны деньги, полученные в виде материальной помощи, не только на ремонт, но и на транспорт, питание, одежду.
Кроме Дербента, мы работали также в районе Хасавюрта, где среди местных жителей много чеченцев. Там под нашей опекой оказались несколько десятков семей: мы оказывали медицинскую помощь, занимались ремонтом, закупкой лекарств для тяжелобольных. Например, сейчас одна из наших главных задач — покупка инвалидного кресла для одной из семей, где тяжело больны мама и дочка. Такие семьи у нас стоят первыми по приоритетам помощи».
Как помочь пострадавшим
Фонд «Доктор Лиза»
Фонд открыл экстренный сбор жителям Дагестана 5 апреля. Все переводы с указанием, что он на помощь Дагестану, будет передан региону.
В первую очередь средства пойдут семьям с детьми или пожилыми тяжелобольными, лежачими родными. Сотрудники фонда написали, с 7 апреля оказывают помощь на месте.
Портал Help Dagestan
Цифровая площадка создана для точечной гуманитарной помощи в Дагестане. Сервис работает в формате доски объявлений: сообщения публикуют и те, кому необходима помощь, и те, кто может ее предоставить. На сайте можно попросить вещи первой необходимости, включая одежду, одеяла и лекарства. Здесь также можно получить психологическую поддержку или найти временное жилье.
Фонд «Надежда»
Проект оказывает материальную помощь нуждающимся в Дагестане с 2012 года и не смог остаться в стороне от нынешней ситуации. Фонд объявил общий сбор до 500 млн рублей, чтобы помочь людям вернуться к нормальной жизни.
Фонд «Чистое сердце»
«Чистое сердце» создан в 2011 году в Дагестане и помогает социально незащищенным слоям общества и нуждающимся в срочной и постоянной помощи: обездоленным и больным детям, инвалидам, пенсионерам и пожилым людям, малоимущим семьям и другим. Из-за наводнения в фонде запустили срочный сбор на 5 млн рублей для жителей Дагестана. Кроме того, деньги собирают и для жителей поселка Мамедкала Дербентского района, который оказался полностью затоплен после прорыва дамбы.
Работают также и пункты приема гумпомощи — в Махачкале (просп. Акушинского, 17-я линия, 21) и в Дербенте (Гагарина, 27а).
Фонд «Ният»
Волонтеры уже собрали для дагестанцев более 1 млн рублей, но сбор все еще идет. Как отметили в фонде, в первую очередь фонд направляет средства на самое необходимое сейчас — закупку и доставку чистой питьевой воды для пострадавших.
«Банк еды „Русь“»
Президент организации Юлия Назарова находится в Дагестане и вместе с коллегами передает гуманитарную помощь нуждающимся на месте. Наборы зависят от конкретных потребностей: вода, продукты, средства гигиены, одежда, товары первой необходимости. Вещи передают благодаря пожертвованиям на сайте.
Фонд «Закят»
«Закят» планирует собрать 10 млн рублей. Сотрудники отметили, что каждый рубль — это шанс вернуть людям надежду и дать им возможность пережить трудные времена. Проект уже закупил и отправил 80 тонн питьевой воды — четыре фуры отправили в Махачкалу и Хасавюрт.
Фонд «Инсан»
«Инсан» в Махачкале открыл срочный сбор в размере 30 млн рублей. Эти средства пойдут на восстановление домов, обеспечение людей продуктами и водой.
Фонд Яндекса «Помощь рядом»
«Помощь рядом» тоже запустил программу поддержки в связи с чрезвычайной ситуацией в Дагестане. Пострадавшие от наводнения получат помощь от сервисов компании — Такси, Еды, Доставки и Путешествий. Общая сумма помощи составит порядка 30 млн рублей. Также на специальной странице открыт сбор пожертвований в адрес НКО — партнеров «Помощи рядом», которые работают в регионе.
Яндекс Путешествия за свой счет расселят волонтеров, которые помогают пострадавшим от наводнения. Эта мера позволит поддержать отельеров республики и обеспечит им дополнительную загрузку.
Доставка вернет стоимость доставки грузов до пунктов временного размещения и поможет с перевозкой гуманитарной помощи в регионе. А сервис Яндекс Такси уже возместил стоимость всех поездок по территории республики, совершенных в начале паводков, сохранив доходы водителей.
Средства от пожертвований получат НКО-партнеры «Помощи рядом», работающие в зоне ЧС: фонды «Дари еду», «Банк еды „Русь“» и «Ника». «Дари еду» и «Банк еды „Русь“» обеспечивают пострадавших продуктами питания и товарами первой необходимости, а благотворительный фонд «Ника» помогает животным, которые оказались в затопленных приютах или на улице. Дополнительную поддержку этим НКО окажет Яндекс Еда — сервис выделяет им промокоды на заказ готовой еды и продуктов.
Куда сами жители Дагестана могут обратиться за помощью?
Для пострадавших от наводнений в Дагестане организованы несколько горячих линий и пунктов приема заявлений на оказание помощи.
• Кол-центр ГО и ЧС Махачкалы: +7 938 779 65 05, +7 938 209 65 05, +7 928 532 35 05
• Единая дежурно-диспетчерская служба: +7 (8722) 672 123, 112
• Бесплатная медицинская помощь пострадавшим: +7 (8722) 55-08-50
• Прием заявлений на оказание помощи: +7 (8722) 66 69 99