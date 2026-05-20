Бабушку-стримершу в США задержала полиция во время трансляции

В дом 81-летней стимерши Сью Жако, известной как GrammaCrackers, ворвались полицейские и задержали ее во время трансляции. Об этом сообщает Dexerto.
Инцидент произошел вечером 18 мая, когда у Жако шел круглосуточный стрим-марафон. Зрители увидели, как в комнату, где она вела трансляцию, вошли вооруженные полицейские. Сама стримерша в этот момент спала.
На следующий день Жако вернулась к зрителям и рассказала о случившемся с юмором. По ее словам, полицейские прибыли к ее дому из-за ложного вызова: кто-то сообщил правоохранителям, что пенсионерку застрелили.
Жако отметила, что к ней приехали около 20 полицейских машин, 5 сотрудников спецназа, а над зданием летали дроны. При этом пенсионерка сказала, что «никогда не чувствовала себя более защищенной».
«Меня вывели, и я не понимала, что происходит, но это было в каком-то смысле весело. Мой внук и мой ребенок обнимали меня — обычно столько внимания не получишь. Я прямо наслаждалась этим», — рассказала она.
Особенно Жако запомнилась одна из полицейских. Стримерша назвала ее «самой красивой женщиной-полицейской», которую когда-либо видела, и отметила, что та была очень милой, но при необходимости «могла бы надрать кому-нибудь задницу».
Внук Жако рассказал, что полицейские вели себя уважительно: аккуратно обращались со стримерским оборудованием и старались не попадать в кадр во время обыска. После того как все закончилось, GrammaCrackers выпила ибупрофен и легла спать.
GrammaCrackers стала известна благодаря стримам Minecraft. В 2025 году она завела ютуб-канал и начала собирать деньги на лечение своего внука Джека Селфа, у которого диагностировали саркому. Ей удалось собрать для него 59 тыс. долларов. Сейчас внук стримерши находится в ремиссии.