Вышел тизер продолжения «Ста лет одиночества» по роману Габриеля Гарсии Маркеса

Фото: Dynamo

Netflix представил тизер второй части сериала «Сто лет одиночества». Премьера состоится в августе 2026 года.

В основу сериала лег одноименный международный бестселлер Габриеля Гарсии Маркеса. Действие развивается в вымышленном городке Макондо, основанном харизматичным лидером Хосе Аркадио Буэндиа. Всего выйдет семь серий.

«История об испытаниях невозможной любви, о столкновении с прошлым, которое преследует семью на протяжении многих поколений, и о проклятии, которое обрекает их на гибель», — гласит синопсис.

Видео: Netflix

Первая часть «Ста лет одиночества» вышла в декабре 2024 года и стала одним из самых амбициозных проектов в истории Латинской Америки. Сериал был полностью снят в Колумбии при поддержке семьи нобелевского лауреата.

В актерском составе шоу — колумбийцы Марко Гонсалес, Сантьяго Васкес, Сусана Моралес, Марлейда Сото, Морено Борха, Клаудио Катаньо, Винья Мачадо и другие. Постановщиками нового проекта выступили Алекс Гарсия Лопес, работавший над сериалами «Сорвиголова», «Ведьмак» и «Отбросы», а также Лаура Мора Ортега («Короли мира»). Исполнительными продюсерами испаноязычного шоу стали сыновья самого Гарсии Маркеса.

