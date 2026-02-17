Непалец четырежды за 15 дней взошел на Эверест и попал в Книгу рекордов Гиннесса

30-летний альпинист начал свою карьеру в 2017 году. Помимо Эвереста, на его счету восхождения на Чо-Ойю, Манаслу, Ама-Даблам и другие вершины. Сам Гьялцен назвал свой рекорд моментом гордости не только для себя лично, но и для всего сообщества шерпов.