Православная Пасха в 2026 году: какого числа, как отмечать, традиции праздника

Пасха — главный праздник церковного года. В православной традиции его называют Светлым Христовым Воскресением. Для России это важная дата: по данным ВЦИОМ, 67% россиян называют себя православными, а отмечают этот религиозный праздник и того больше — 85%. Пасха входит в тройку самых важных праздников для жителей страны (после Дня Победы и Нового года), 73% россиян считают ее особым и значимым днем.
Какого числа Пасха 2026 года: коротко
В 2026 году православная Пасха в России отмечается 12 апреля, а Светлая седмица продолжается с 12 по 18 апреля.
- Великий пост: 23 февраля — 11 апреля
- Великая суббота: 11 апреля
- Православная Пасха: 12 апреля
- Светлая седмица: 12–18 апреля
- Вознесение Господне: 21 мая
Почему дата Пасхи меняется каждый год
Пасха — переходящий праздник, поэтому у нее нет фиксированной даты, как, например, у Рождества по гражданскому календарю. В общехристианской традиции базовое правило формулируется так: Пасха празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. Это правило восходит к решению, закрепленному в церковной традиции на Никейском соборе 325 года — первом Вселенском соборе в истории христианства.
На том же соборе была принята Александрийская пасхалия — метод расчета даты Пасхи по солнечно-лунному календарю. Восточная церковь приняла ее сразу, а Римская — в VI веке. Александрийская пасхалия была всеобщей в Западной Европе с VIII по конец XVI века, когда была проведена григорианская реформа.
Большинство православных церквей (кроме Финляндской и Эстонской) до сих пор используют Александрийскую пасхалию и расчеты, основанные на юлианском календаре. Согласно им, самая ранняя православная Пасха может быть 4 апреля, а самая поздняя — 8 мая по новому стилю.
Почему православная и католическая Пасха часто не совпадают
В 2026 году католическая Пасха приходится на 5 апреля, а православная — на 12 апреля. Дело в том, что восточные православные церкви используют способ расчета, связанный с юлианской календарной традицией, а католические — с григорианской. Поэтому католическая Пасха обычно празднуется раньше, чем православная, но иногда у двух ветвей православия праздник выпадает на один день. В прошлый раз такое было в 2025 году, когда и православные, и католики отмечали Светлое Христово Воскресение 20 апреля.
История и смысл Пасхи
Сегодня Пасха для христиан — это праздник воскресения Христа. Но само слово и идея праздника восходят к иудейскому Песаху — воспоминанию об исходе евреев из Египта и освобождении от рабства.
Еврейское слово pesach можно перевести как «переход», «исход», «проходить мимо». Согласно Ветхому Завету, Бог послал на Египет десять бедствий (казней) из-за того, что фараон отказался освобождать иудеев. В ходе последней казни Господь поразил всех египетских первенцев, а еврейских детей не тронул. В Священном писании сказано, что Бог проходил (pasach) мимо домов и щадил семьи, которые помазали дверные проемы кровью агнца (ягненка). После этого фараон освободил евреев, и начался великий исход из Египта. В иудаизме до сих пор Песах ― один из главных праздников.
В христианской традиции Пасха получила уже другой, новозаветный смысл. Это праздник воскресения Иисуса Христа на третий день после распятия. В Новом Завете говорится, что Иисуса Христа распяли накануне иудейской Пасхи ― в пятницу, которую христиане стали называть Страстной, или Великой. После казни тело Христа положили в гробницу. На третий день женщины, пришедшие помазать тело благовониями, обнаружили, что гробница пуста. После этого, согласно христианской традиции, воскресший Христос явился своим ученикам. Поэтому Пасха в христианстве стала праздником победы жизни над смертью и символом перехода от земного к вечному.
Подготовка к Пасхе: от поста до Великой субботы
Подготовка к Пасхе в православной традиции не сводится к тому, чтобы купить кулич и выбрать пищевой краситель для яиц. Ей предшествует Великий пост, который в 2026 году длится с 23 февраля по 11 апреля. Для православных этот период — время духовной подготовки к празднику Воскресения.
Особое место занимает Великая суббота — последний день перед Пасхой. Как отмечает «Правмир», это день одновременно скорбный и уже наполненный ожиданием Воскресения: церковь вспоминает погребение Христа и Его сошествие в ад. Именно в Великую субботу начинается празднование: в течение этого дня и после ночной службы в храмах традиционно освящают куличи, яйца и творожные пасхи.
Что происходит в ночь на Пасху
Пасхальное богослужение обычно начинается поздно вечером в Великую субботу и продолжается ночью. В богослужебных указаниях Московской патриархии говорится, что полунощницу следует начинать до 23.00, чтобы затем без спешки совершить утреню и литургию. Для многих именно пасхальная заутреня — главный момент праздника: в этот момент храм буквально переходит от тишины Страстной субботы к радости воскресной ночи.
Главное пасхальное приветствие звучит так: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!» Эта формула закреплена в православной литургической традиции и многократно звучит в течение самого праздника, а затем на протяжении всей Светлой недели.
Почему на Пасху красят яйца и при чем тут красный цвет
Красить яйца на Пасху — пожалуй, самая узнаваемая русская пасхальная традиция. Яйцо здесь понимается как знак новой жизни и Воскресения. Как пояснял протоиерей Игорь Фомин, красный цвет ― это память о предании, согласно которому Мария Магдалина подарила императору Тиберию на Пасху яйцо. Император сказал ей, что не верит в возможность воскресения из мертвых, что это так же невероятно, как если бы это яйцо из белого вдруг стало красным. И, по преданию, случилось чудо — яйцо стало красным, как кровь Христова.
Традиция печь пасхальный кулич зародилась в Византии и связана с другим преданием. Согласно ему, после воскресения Христос являлся апостолам во время их трапез. Тогда они стали оставлять посредине стола предназначенный для него хлеб. Со временем такой хлеб, который по-гречески называется «артос», начали ставить во время Пасхи на специальный стол.
Куличи, яйца и творожные пасхи приносят в храм для освящения в Великую субботу. Так бытовая еда становится частью ритуала этого светлого дня.
Что такое Светлая седмица и как ее проводят
После Пасхи начинается Светлая седмица — первые семь дней празднования Воскресения. В эти дни отменяется пост в среду и пятницу, а ежедневные службы сохраняют особый пасхальный строй. То есть Пасха в церковном смысле не заканчивается за один день: ее радость растягивается на всю Светлую седмицу.
Каждый день в эту неделю полагается вседневный звон во все колокола, а после литургии совершается праздничный крестный ход. В 2026 году Светлая седмица длится с 12 по 18 апреля.
Пасха в России и в мире: общее и различия
Во всех христианских традициях Пасха связана с памятью о воскресении Христа, но формы празднования отличаются. В западной традиции важную роль играют семейные ритуалы вроде охоты на яйца. В православии же самое основное — это ночная служба, крестный ход, пасхальная заутреня, освящение еды и особая роль Светлой недели. Энциклопедия Britannica указывает, что в некоторых западных странах праздник давно вышел за пределы строгого церковного формата, тогда как православный обряд по-прежнему строится вокруг храма и литургии.
Как Пасха повлияла на культуру
Тем не менее Пасха в России не ограничивается церковью, она давно стала частью культуры в широком смысле. С этим праздником связан уникальный жанр русской литературы ― пасхальный рассказ. Множество русских писателей ― от Николая Гоголя, Федора Достоевского и Льва Толстого до Антона Чехова, Ивана Шмелева и Саши Черного ― включали в свои произведения события, связанные с пасхальной неделей.
В России XIX века невероятной популярностью пользовались сборники «Пасхальные рассказы», куда входили произведения одного или нескольких авторов. Такие рассказы изображали путь человека к Богу и имели важную назидательную функцию: учили добру и христианской любви.
Где будут праздновать Пасху в Москве
Пасхальные богослужения пройдут во всех храмах Москвы, включая Данилов монастырь, Успенский собор Кремля, Донской монастырь, Богоявленский Елоховский собор и храм Георгия Победоносца на Поклонной горе. Ночные богослужения будут сопровождаться торжественным крестным ходом. Центральной локацией станет храм Христа Спасителя, где службу должен возглавить патриарх Кирилл.
Помимо церковной, будет и городская программа. С 11 по 19 апреля в столице пройдет фестиваль «Пасхальный дар». Он развернется на прихрамовых территориях и фестивальных площадках по всему городу. Программу мероприятий городские власти пока не опубликовали, но известно, что на фестивале будут продавать тематическую сувенирную продукцию, декор для дома, пасхальную выпечку и сладости.
Еще одно связанное событие ― музыкальный Московский Пасхальный фестиваль, художественным руководителем которого выступает Валерий Гергиев. Фестиваль пройдет с 12 апреля по 10 мая в Москве и других городах России. Он будет включать симфоническую, хоровую и звонильную программы. Центральным событием станет празднование 135-летия со дня рождения Сергея Прокофьева и 120-летия Дмитрия Шостаковича. Их произведения прозвучат в программах фестиваля.