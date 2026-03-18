Православная Пасха в 2026 году: какого числа, как отмечать, традиции праздника

В 2026 году католическая Пасха приходится на 5 апреля , а православная — на 12 апреля. Дело в том, что восточные православные церкви используют способ расчета, связанный с юлианской календарной традицией, а католические — с григорианской. Поэтому католическая Пасха обычно празднуется раньше, чем православная, но иногда у двух ветвей православия праздник выпадает на один день. В прошлый раз такое было в 2025 году, когда и православные, и католики отмечали Светлое Христово Воскресение 20 апреля.