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У московского офиса «Яндекса» построили серф-спот с искусственной волной. Это понравилось не всем

Афиша Daily

У московского офиса «Яндекса» построили серф-спот с искусственной волной. Об этом рассказала в соцсетях одна из сотрудниц компании Саша Обручникова. Она опубликовала видео со строительства новой локации.

Девушка призналась, что зимой радовалась, когда на этом же месте открыли каток и теплый зимний домик для йоги. Но пространство для серфинга, которое она увидела из окна офиса, удивило Сашу.

Видео: sashulik.ha

Позднее Обручникова разместила еще одно видео с уже работающей волной. Она отметила, что в серф-споте работает инструтор. В ролике он расслабленно балансирует на волне в одиночестве.

Видео: sashulik.ha

Новинка от «Яндекса» удивила не только автора видео. Многих пользователей соцсетей она разозлила. Они назвали летнюю инициативу ** (ерундой) и посетовали, что компания могла бы потратить деньги на что‑то более полезное.

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В комментариях критики требуют «сделать нормальный интерфейс в Яндекс Музыке», «снизить свою маржу в Яндекс Такси», «брать нормальных таксистов и сотрудников на поддержку», «доделать лучше колонку Алису» и поднять зарплаты.

В «Яндексе» на критику серф-спота еще не отреагировали. Кто может воспользоваться площадкой и как это сделать, пока неясно.

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