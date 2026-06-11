«Одно лицо»: Леонид Каневский оценил корейские мемы с собой
Овчарка спасает жизнь Брэда Питта в трейлере фильма «Сердце зверя» Дэвид Эйер
Мартин Фриман снимется в шестом сезоне «Убийств в одном здании»
Feduk выступил на первой вечеринке Aperol Sunset Session
Стивен Спилберг хотел снять фильм про Джеймса Бонда, но ему отказали
Калининградец нашел бутылку с посланием 26-летней давности и разыскал его авторов
Оливия Уайлд и Charli XCX спят с одним парнем в трейлере комедии «Я хочу твой секс»
Артисты театров озвучили детские сказки народов России
«Чемпионат» назвал лучшего молодого футболиста России
На Пикнике Афиши установят гигантский надувной диван
«Чемпионат» и Looky запустили ИИ-примерку формы 30 сборных к чемпионату мира-2026
РЖД планируют запустить туристические поезда в Китай
Половина россиян будет отдыхать летом дома или на даче. Зарубежные поездки рассматривают 15%
«Пари Фест» объявил вторую волну участников фестиваля в Нижнем Новгороде
Лионель Месси снялся в рекламе ChatGPT
Симуляция предсказала возможного победителя ЧМ-2026
В Москве почти не осталось ресторанов Black Star Burger
Onitsuka Tiger отделяется от Asics
ФИДЕ приостановила членство Федерации шахмат России
Еще одна дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта решила официально отказаться от фамилии отца
Папа римский освятил центральную башню Саграда-Фамилии и провел мессу в недостроенном храме
Кармен Маура в трейлере хоррора «Безумная старуха»
Кинотеатр в Сан-Франциско назвали в честь Кристофера Нолана
Пикник Афиши х Сбер запустил коллаборации с российскими брендами
После «Челюстей» Стивен Спилберг добивался съемок бондианы — но безуспешно
Би-би-си отменила рождественский спецвыпуск «Доктора Кто»
В Казахстане дела о сексуализированном насилии будут вести женщины-следователи
Ченнинг Татум, Джона Хилл и Айс Кьюб ведут переговоры о возвращении в «Мачо и ботана»

Дженнифер Лоуренс сыграет в романтической комедии «One Month Mark»

Афиша Daily
Фото: Sony Pictures Releasing

Обладательница «Оскара» Дженнифер Лоуренс снимется в романтической комедии «One Month Mark» («Отметка в один месяц»). Она также станет продюсером фильма, сообщил Variety.

Картину снимут по оригинальному сценарию Софи Флер де Брюйн, которая будет исполнительным продюсером проекта. Еще одним продюсером выступит Джастин Чиаррокки из компании Excellent Cadaver.

Действие развернется вокруг двух персонажей. Согласно логлайну, главная героиня никогда не задерживалась в отношениях дольше месяца. Герой же, напротив, никогда не оставался вне отношений дольше месяца.

Разработкой ромкома займутся Apple Studios и Chernin Entertainment. Продюсировать ленту будут Дэвид Рэди, Брэди Фудзикава и Питер Чернин.

Для Лоуренс «One Month Mark» станет четвертой работой для Apple Original Films. Ранее актриса снялась в фильмах «Что происходит ночью» и «Мост через озеро», а также спродюсировала документальную ленту «Bread & Roses».

Расскажите друзьям