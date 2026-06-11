Дженнифер Лоуренс сыграет в романтической комедии «One Month Mark»

Обладательница «Оскара» Дженнифер Лоуренс снимется в романтической комедии «One Month Mark» («Отметка в один месяц»). Она также станет продюсером фильма, сообщил Variety.
Картину снимут по оригинальному сценарию Софи Флер де Брюйн, которая будет исполнительным продюсером проекта. Еще одним продюсером выступит Джастин Чиаррокки из компании Excellent Cadaver.
Действие развернется вокруг двух персонажей. Согласно логлайну, главная героиня никогда не задерживалась в отношениях дольше месяца. Герой же, напротив, никогда не оставался вне отношений дольше месяца.
Разработкой ромкома займутся Apple Studios и Chernin Entertainment. Продюсировать ленту будут Дэвид Рэди, Брэди Фудзикава и Питер Чернин.
Для Лоуренс «One Month Mark» станет четвертой работой для Apple Original Films. Ранее актриса снялась в фильмах «Что происходит ночью» и «Мост через озеро», а также спродюсировала документальную ленту «Bread & Roses».