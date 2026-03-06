Тимоте Шаламе заявил, что до балета и оперы никому нет дела. Актера раскритиковали

Tom Ford представил коллекцию одежды по мотивам «Американского психопата»
Российские врачи заявили о прорыве в методах лечения акне
В Москве открылась камерная баня в стиле русской неоготики «Дюжина»
В парке Горького в Москве откроется «Вкусно — и точка» с роботами-официантами
Сборная Ирана отказалась от участия в Паралимпиаде
Россияне стали на 20% чаще пользоваться умной камерой в путешествиях
В России идет разработка восьми съедобных вакцин
Фигуристка Алиса Лю рассказала о преследовании фаната
Большинство россиян считают, что за успешным мужчиной всегда стоит женщина
Хоррор A24 «Полутон» выйдет в российский прокат
Горнолыжница Линдси Вонн возобновила тренировки. Она тяжело травмировалась на Олимпиаде месяц назад
«Я хотела умереть»: Никола Коклан из «Бриджертонов» — о фанатке, обсуждавшей ее тело в туалете
Бренд You Wanna присоединился к акции фонда «Семья вместе», чтобы поддержать мам особенных детей
«Аэрофлот» отменил все рейсы между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта
Uniqlo выпустит коллекцию одежды совместно с Disney и «Формулой-1»
Про детеныша макаки Панча появилась браузерная игра
Х5 представит коллекцию униформы от дизайнера, одевающего Cardi B и Ренату Литвинову
Четыре мартовских дня приносят цветочным 7% годового оборота
В Музее Москвы покажут фильм Кирилла Косолапова «Дорога жизни»
Dior планирует к 2028 году возобновить работу двух магазинов в Москве
YouTube тестирует личные сообщения прямо в приложении
Среди россиян вырос спрос на поездки в Южную Корею из‑за воссоединения BTS
Seven Lab представил весенне-летнюю коллекцию
Индонезия запретила пользоваться соцсетями детям младше 16 лет
Общественница пожаловалась в прокуратуру на Shaman из‑за латиницы в псевдониме
В России разработали капли от насморка, не вызывающие привыкания
Концерты рэпера Flo Rida в России перенесут с марта на май
Из Волги исчезает вобла

Фото: Variety/YouTube

Актер Тимоте Шаламе, известный по фильмам «Марти Великолепный» и «Вонка», заявил в разговоре с изданием Variety, что до балета и оперы никому нет дела. Артиста раскритиковали в сети.

Шаламе принял участие в разговоре вместе со звездой «Настоящего детектива» и «Интерстеллара» Мэттью Макконахи. Артисты обсудили будущее кинотеатрального проката и то, что хотят видеть современные зрители на больших экранах.

Шаламе заявил, что, с одной стороны, хотел бы, чтобы люди по-прежнему ходили в кино и культура кинотеатрального просмотра существовала. Но, с другой стороны, актер не хочет «работать в балете, или опере, или еще чем‑то, чему нужно сохранять жизнь».

«Никому нет до этого дела уже, со всем уважением ко всем оперным и балетным людям, которые это услышат», — сказал Шаламе, пошутив, что это признание стоит ему «14 центов просмотров».

Актер пояснил, что аудитория все чаще теряет терпение и интерес — и потому кинематографистам сегодня важно вставлять большие экшн-сцены в начало фильмов и иными способами «развлекать» зрителей, чтобы сохранить их внимание. Но при этом есть проекты, которым удается привлечь людей, не подстраиваясь под клиповое мышление.

В качестве примера Шаламе назвал картину «Франкенштейн». Действие в ней, по словам артиста, развивается не слишком быстро. Несмотря на этого, этот фильм стал одним из главных успехов кинотеатрального проката за последний год.

Пользователи соцсетей не очень поняли позицию Тимоте. Они отметили, что «когда никто не вспомнит о Тимоте Шаламе, Моцарт и Чайковский все еще будут творить магию». «Балет и опера куда сложнее в создании, чем кино», — подчеркнул один из комментаторов.

На Шаламе обиделись профессиональные танцовщики и оперные певцы. Они назвали слова актера «неуважительными», а его самого «необразованным». «Мэттью пытался спасти его от той глупости, которую он сказал, но сдался», — писали в комментариях.

