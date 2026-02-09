По мотивам романа «Практическая магия» поставят мюзикл

Роман «Практическая магия» получит театральную адаптацию. Над созданием мюзикла работают автор одноименного романа Элис Хоффман, лауреаты премии «Грэмми» Нора Джонс и Грегг Ваттенберг, а также режиссер фильма «Мы едем, едем, едем» Мария Фридман, пишет Deadline.
Либретто пишет Питер Дучан. «Эта история любви и сестринства предназначена для театра. Музыка — сердце и душа « Практической магии» , вы можете слышать ее, читая книгу, даже если ее там нет. Теперь вы наконец услышите историю такой, какой я всегда ее представляла. Вы услышите магию», — отметила Хоффман.
Фильм «Практическая магия» вышел в 1998 году. Он рассказал о двух сестрах, Салли и Джиллиан Оуэнс, которые выросли в семье ведьм. В их роду все мужчины, в которых влюбляются женщины из семьи, умирают. После трагической смерти мужа Салли обе сестры пытаются найти любовь и счастье, но их снова ждет череда неудач. После непреднамеренного убийства одного из любовников Джиллиан девушки используют магию и пытаются снять семейное проклятие.
Премьера сиквела состоится 11 сентября 2026 года. Главные роли вновь сыграют Николь Кидман и Сандра Буллок. Компанию им составят обладательница премии «Оскар» Дайанна Уист и номинантка на премию «Оскар» Стокард Ченнинг, которые вернутся к ролям тети Джет и тети Фрэнни.