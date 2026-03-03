В России впервые использовали цифровой рубль для оплаты штрафа

Появился треклист «Arirang» — нового альбома BTS
Фото: alpridephoto/Unsplash

В России впервые совершен первый платеж с помощью цифрового рубля. Им оплатили административный штраф в 1500 рублей, сообщил руководитель Федерального казначейства России Роман Артюхин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Цифровой рубль — очень интересный проект. Здесь в прошлом году по вашему поручению мы провели пилотирование. Докладываю, что с 1 января текущего года мы готовы к приему платежей в бюджеты бюджетной системы», — сказал Артюхин.

Глава Федерального казначейства отметил, что сейчас вместе с Центробанком и Минфином России ведомство определяет такие интересные приоритетные направления расходования средств, которые можно было бы переводить на платформу цифрового рубля. «Есть интересные предложения по видам субсидий и по отдельным направлениям инфраструктурных проектов. Сейчас мы это обсуждаем с Антоном Германовичем Силуановым, эти результаты, и они действительно позволят, может быть, даже сбалансировать немного вопрос казначейского сопровождения и банковского обслуживания», — подытожил Артюхин.

Цифровой рубль — новая форма российской валюты, которая должна дополнить наличные и безналичные деньги. Пилотный проект цифрового рубля появился в августе 2023 года. Изначально массовое внедрение планировали летом 2025 года.  

В сентябре в России впервые перечислили заработную плату в цифровых рублях. Платеж осуществило Казначейство России. При этом, кто именно получил зарплату в цифровых рублях и о какой сумме идет речь, ведомство не уточнило.

