A24 выиграла права на франшизу «Техасская резня бензопилой». Кинокомпания запускает сериал

Кинокомпания A24 приобрела права на всю медиафраншизу культового хоррора «Техасская резня бензопилой». Об этом сообщает Deadline.
В рамках своих планов по перезапуску саги студия сразу анонсировала два проекта: телевизионный сериал и полнометражный фильм, находящийся на ранней стадии разработки.
Первым проектом станет сериал, сценаристом и продюсером которого выступит Джей Ти Моллнер. Он подчеркнул, что не намерен переснимать «идеальный» оригинал 1974 года, а планирует глубокое, долгосрочное исследование этой вселенной в новом формате.
К продюсерской команде присоединились Рой Ли (продюсер «Оно»), актер и продюсер Глен Пауэлл, а также Ким Хенкель — соавтор сценария оригинала.
Права на франшизу были выкуплены у компании Exurbia Films, представляющей создателей классического фильма, в ходе аукциона, в котором также участвовали такие режиссеры, как Джордан Пил и Тейлор Шеридан.
Оригинальная «Техасская резня бензопилой», снятая Тобом Хупером в 1974 году с минимальным бюджетом, стала культурным феноменом и положила начало одной из самых прибыльных хоррор-серий в истории, совокупные сборы которой превысили 252 млн долларов.