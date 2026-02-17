Непалец четырежды за 15 дней взошел на Эверест и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Тайра Бэнкс извинилась за то, что не защитила участниц «Топ-модели по-американски» от абьюза
В России изменят название среднего профессионального образования
Россияне тратят на еду почти 40% своих доходов
Шайю ЛаБафа арестовали в Новом Орлеане из‑за драки на карнавале
Уолтон Гоггинс и Хлоя Грейс Морец снимутся в экшн-комедии «Мистер»
Ремарк, Корелли и Лондон — самые популярные зарубежные авторы в России
Ганвеста обвинили в пропаганде употребления наркотических веществ
Умер писатель Дмитрий Бавильский
Перформансы, мэппинг и диджей-сеты: в Казани пройдет Международный фестиваль медиаискусства НУР
В США из канализации выловили 185-килограммового ламантина
Минфин: россияне тратят у букмекеров около 2 триллионов рублей в год
Михаил Ефремов возвращается в кино и снимется в сериале
Россияне рассказали, какой у них любимый рецепт блинов
Аудитория теневого проката в России сократилась на 40%
Педро Паскаль в новом трейлере «Мандалорца и Грогу»
В Москве пройдет Неделя керлинга
Начались съемки «Маски Красной смерти» с Майки Мэдисон
В МВД предложили проверять водителей на наркотики по слюне
В программу российских школ добавят «служение»
Синоптик перечислил регионы с гигантскими сугробами в стране
Okko раскрыл дату премьеры драмы «На льду»
«Хлебозавод» отметит Масленицу фольклорным концертом, детскими мастерскими и семейным спектаклем
На Воробьевых горах пройдет масштабная игра в снежки
«20–40 минут в день хватит»: в РАН рассказали, сколько можно сидеть в интернете
Ненецкий АО — регион с наименьшим количеством краж в 2025 году
Дэниел Рэдклифф рассказал, что обсуждает с Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом сериал о Гарри Поттере
Baza сообщила о предстоящей полной блокировке Telegram. В Госдуме это не подтвердили

Джейкоб Элорди рассказал, что держится в стороне от социальных сетей

Афиша Daily
Фото: Don Arnold/Getty Images

Актер Джейкоб Элорди рассказал в интервью телеканалу CBS, что не хочет транслировать свою личную жизнь в соцсетях.

«Я не имею никакого отношения к социальным сетям. Моей мечтой было стать актером. Моей мечтой было играть в кино, и, знаете, я слишком нервничаю, чтобы просить о большем. Мне дали именно то, что я хотел, и я вижу это именно так, как мечтал. И живу так, как мечтал. Так что, по-моему, это все, с чем я могу справиться», — сказал Элорди.

Хотя в прошлом у австралийского актера был аккаунт в инстаграме*, известно, что он часто его отключал. Его аккаунт был деактивирован в конце 2024 года.

Элорди говорит, что даже в окружении камер он почти не ощущает себя голливудской звездой в повседневной жизни. «В моей жизни так много любви, и отношения, которые у меня есть, такие настоящие. Я был воспитана в такой аутентичной и правдивой манере. Я чувствую себя так ярко „здесь“, что индустрия и прочее — это не влияет на мою повседневную жизнь», — сказал он.

Недавно Марго Робби подарила Джейкобу Элорди парные кольца по мотивам «Грозового перевала». На них выгравирована цитата из романа Эмили Бронте:
«Из чего бы ни были сделаны наши души, это души очень близких людей».

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям