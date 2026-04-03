Майкл Б.Джордан представил трейлер мультфильма «Swapped» на Netflix

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер фильма «Swapped» («В чужой шкуре»), главную роль в котором озвучил обладатель премии «Оскар» за ленту «Грешники» Майкл Б.Джордан.
Он представил ролик, в котором появились главные герои истории — очаровательные обитатели долины, которые неожиданно поменялись телами. В ленте им придется объединиться, чтобы пережить самое безумное приключение в их жизни.
Персонажей мультфильма озвучили Джуно Темпл, Трейси Морган, Cedrin the Entertainer и Хустина Мачадо. Картина выйдет на стриминговом сервисе 1 мая.
Режиссером проекта выступил создатель «Рапунцель: Запутанная история» Натан Грено. Сценарий картины создали Джон Киттингтон, Кристиан Магалхэс, Роберт Сноу, Адам Карп и Натан Грено.
Продюсерами мультфильма выступили Мэри Эллен Бодер, Дэвид Эллисон, Дэна Голдберг, Джон Лассетер и Рафаэль Гарридо. Ленту смонтировал Тим Мертенс.