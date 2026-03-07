Петербуржец заплатит 847 тыс. рублей за то, что посидел на троне Павла I в Эрмитаже

Калининский районный суд Петербурга взыскал с посетителя Эрмитажа Александра Дробышева 847 тыс. рублей за повреждение музейного экспоната. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошел в марте 2025 года. Тогда мужчина сел на трон магистра Мальтийского ордена конца XVIII века, принадлежавший императору Павлу I, а затем встал ногами на подножную скамеечку, повредив ткань и деревянные элементы.
Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева, Дробышев нарушил запрет, зашел за ограждение и сел на историческое кресло ради селфи.
По ее словам, после замечания смотрительницы мужчина повел себя агрессивно и наступил на скамейку, чем нанес экспонату механические повреждения: деформировал сиденье, порвал бархат и оставил трещины.
Дробышева задержали сотрудники Росгвардии. Суд постановил взыскать с него стоимость реставрационных работ — 825 813 рублей, а также госпошлину в 21 516 рублей.
Тронное кресло гроссмейстера Ордена Святого Иоанна Иерусалимского было изготовлено в 1799–1800 годах для императора Павла I, который принял орден под покровительство после захвата Мальты французами. В коллекцию Эрмитажа экспонат поступил в 1946 году.