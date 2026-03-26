В Москве пройдет шесть велофестивалей в 2026 году

В Москве в 2026 году пройдет шесть велофестивалей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на департамент транспорта.
«Велосипедисты — полноправные участники дорожного движения. Московские велофестивали собирают множество единомышленников разных возрастов. Жители и гости столицы любят такие мероприятия, поэтому в этом году мы решили увеличить их число до шести», — сказал заммэра столицы Максим Ликсутов.
Список мероприятий:
- Весенний велофестиваль — 24 мая.
- Детский велофестиваль — 30 мая.
- Ночной велофестиваль — 4 июля.
- Ночной велофестиваль — 1 августа.
- Детский велофестиваль — 5 сентября.
- Осенний велофестиваль — 12 сентября.
В прошлом году к столичным велозаездам присоединились около 250 тыс. человек. Тогда в городе впервые прошли детский велофестиваль и второй ночной велозаезд.