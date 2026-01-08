Уилл Арнетт заменит Дэвида Харбора в актерском составе фильма «Behemoth!» Тони Гилроя

Канадо-американский актер и комик Уилл Арнетт, озвучивший главного героя мультсериала «Конь БоДжек», заменит Дэвида Харбора в фильме «Behemoth!» («Бегемот!») Тони Гилроя. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Харбор отказался от участия в проекте. СМИ предполагают, что артисту потребовался отдых после завершения съемок в финальных эпизодах сериала «Очень странные дела». Арнетта пригласили на роль после участия в драмеди «Эта штука работает?» — новой режиссерской работе Брэдли Купера.
Какую роль исполнит актер в «Бегемот!», не уточняется. В фильме также снимутся Педро Паскаль, Оливия Уайлд и Ева Виктор. По информации медиа, Паскаль сыграет потомственного музыканта, который возвращается в Лос-Анджелес. Уайлд достанется роль его бывшей возлюбленной.
Детали сюжета держатся в секрете. В интервью Тони Гилрой упоминал, что действие развернется вокруг фигуры виолончелиста. Для Гилроя «Behemoth!» станет первым крупным проектом после окончания работы над вторым сезоном сериала «Андор».
Картину выпустит кинокомпания Searchlight Pictures. Гилрой сам написал сценарий будущей ленты и стал ее продюсером наряду с Санне Воленберг и Джоном Гилроем. Кураторами проекта от Searchlight Pictures выступают Рейн Робертс и Кэмерон Чидси.