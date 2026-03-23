С 2020 года число курьеров в Москве увеличилось с 8000 до 120 000 человек

Кирстен Данст снимется в сиквеле фильма «Горничная» с Сидни Суини
СМИ: Селин Дион проведет осенью первые концерты после перерыва из‑за болезни
Команда бистро «Жан-Жак» объединилась с «Ночлежкой», чтобы привлечь внимание к проблеме бездомности
«Простые вещи» столкнулись с финансовыми трудностями и попросили о помощи
Корейский мессенджер KakaoTalk вошел в топ-10 российского App Store
Пассажирский самолет столкнулся в аэропорту Нью-Йорка с пожарной машиной. Пилоты погибли
Путин подписал закон о льготной аренде помещений для книжных магазинов и культурных мероприятий
Дуэйн Джонсон в образе Мауи в трейлере лайв-экшна «Моана»
В седьмой ярмарке «Арт Россия» поучаствуют более 100 независимых художников и галерей
Артисты сделали каверы на песни МакSим к 20-летию альбома «Трудный возраст»
Барри Манилоу выпустит первый альбом за 15 лет
В Подмосковье зафиксировали первый в этом году укус клеща
Разрушение AT-AT — в новом тизере «Мандалорца и Грогу»
Минздрав: у мужчин с талией 94 сантиметра — ожирение
Эндрю Гарфилд о первом трейлере нового «Человека-паука»: «Выглядит круто, очень-очень круто»
Звезда «Фила из будущего» Рики Ульман готов к возвращению спустя 20 лет
Действие сериала по Assassin’s Creed развернется в Древнем Риме
Умер владелец OnlyFans Леонид Радвинский
Учитель принес на урок PS5 и зашел в Assasin’s Creed, чтобы рассказать о промышленной революции
Том Холланд похвалил фильм «Вот это драма!» с Зендаей в главной роли: «Он вас потрясет»
Московские туалеты попросили внести в «белые списки»
Реже-Жан Пейдж снялся в фильме «Ты, я и лето в Тоскане», чтобы доказать, что ромкомы живы
В России ослабили блокировку Telegram: доля сбоев упала до 55%
Продажи шаурмы в России снизились на 12%
Звезда «Офиса» Брайан Баумгартнер рассказал о споре с NBC из‑за вырезанной шутки
Олимпиец Том Дейли связал для Райана Гослинга кардиган по мотивам «Проекта „Конец света“»
Прямой автобус из Китая во Владивосток запустят 30 марта
Джейсон Момоа эвакуировал семью с Гавайев из‑за мощнейшего за 20 лет наводнения

С 2020 года число курьеров в Москве увеличилось с 8000 до 120 000 человек

С 2020 года число активных курьеров в Москве увеличилось в 15 раз — с 8000 до 120 000 человек. Об этом сообщил заместитель руководителя столичного Департамента транспорта Дмитрий Пронин, выступая в Совете Федерации, пишет РБК. 

К 2030 году, по прогнозам чиновника, этот показатель может достичь 200 тысяч. Кратно также возрастет и количество совершаемых ими поездок.

70% рынка курьерской доставки Москвы занимают пять крупнейших компаний: «Яндекс», «Вкусвилл», «Купер», Х5 и Ozon. Ежедневно в городе выполняется около 1,3 млн заказов.

Недавно Владимир Путин поручил проработать предложения по ограничению передвижения на электровелосипедах по тротуарам. На заседании СПЧ президент рассказал, что иногда ездит по Москве «по-тихому», без сопровождения и кортежей. По его словам, он видит, как передвижения курьеров на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам мешают россиянам.

