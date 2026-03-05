Путин поручил рассмотреть вопрос ограничения движения электровелосипедов по тротуарам

«Минтрансу РФ с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с МВД России и при участии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Общественной палаты РФ, заинтересованных комиссий Государственного совета РФ и представить предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием, в том числе при осуществлении предпринимательской деятельности, средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем, рассмотрев вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам», — говорится в перечне.



Доклад необходимо представить до 1 июля. Ответственными назначены министр транспорта Андрей Никитин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.



Как пишет РБК, на заседании СПЧ, прошедшем 9 декабря 2025 года, Путин рассказал, что иногда ездит по Москве «по-тихому» без сопровождения и кортежей. По его словам, он видит проблемы, которые возникают из-за передвижения курьеров на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам.

