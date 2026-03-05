Юрия Сапрыкина назначили директором по развитию Музея ОБЭРИУ
Путин поручил рассмотреть вопрос ограничения движения электровелосипедов по тротуарам

Фото: Сергей Киселев/агентство «Москва»

Президент России Владимир Путин поручил проработать предложения по ограничению езды на электровелосипедах по тротуарам. Об этом пишет РИА «Новости».

Перечень поручений составили по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Он состоялся 9 декабря 2025 года.

«Минтрансу РФ с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с МВД России и при участии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Общественной палаты РФ, заинтересованных комиссий Государственного совета РФ и представить предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием, в том числе при осуществлении предпринимательской деятельности, средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем, рассмотрев вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам», — говорится в перечне.

Доклад необходимо представить до 1 июля. Ответственными назначены министр транспорта Андрей Никитин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Как пишет РБК, на заседании СПЧ, прошедшем 9 декабря 2025 года, Путин рассказал, что иногда ездит по Москве «по-тихому» без сопровождения и кортежей. По его словам, он видит проблемы, которые возникают из-за передвижения курьеров на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам.
 

«Как, может быть, ни странно покажется, я не всегда езжу с мигалками и сигналами. Я вижу, что происходит с этой доставкой. Конечно, это вызывает озабоченность у наших граждан. Мне говорили об этом некоторые руководители регионов, в частности губернатор Санкт-Петербург», — сказал президент. Он добавила, что это представляет опасность для россиян.

