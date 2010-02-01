Где пить кофе: 28 лучших мест в Москве

Впервые материал был опубликован 12 марта 2021 года.
«Антипа»
Кофейня «Антипа» работает в бывшей хозяйственной постройке при храме Антипы Пергамского, которую реконструировал архитектор из церковной общины. Такой монастырской кофейни еще не было: высокие арочные окна, много света и столы, украшенные мозаикой. Вопреки стереотипам в кофейной карте нет кофе из желудей, зато есть фильтр и цитрусовый раф. Вместо пирожков — круассан или коврижка, а до часу дня можно успеть позавтракать пшенной кашей с курагой и медом.
«Эрна»
Кофейня на Полянке с немосковской атмосферой, сервисом и внимательным отношением к напиткам — будто телепорт из Берлина. Открыли место победители многочисленных кофейных чемпионатов и бывшие шеф-бариста «Даблби» Лиля Гадельшина и Богдан Прокопчук в тандеме с предпринимателями Таней Королевой и Егором Рубцовым. Название выбрали неслучайно: в честь легенды американской кофейной индустрии Эрны Натсен. В меню — классические напитки на основе эспрессо, фильтр-кофе и воронка. Обратите внимание на кортадо — небольшой крепкий молочный напиток с равным соотношением кофе и молока. Без кофе готовят какао и чай маття с молоком на выбор.
Mátes Coffee & More
Mátes начинала с небольшой точки на Патриках, а за пять лет работы разрослась до полноценной сети. Самая симпатичная точка — в павильоне «Октагон» в парке на Красной Пресне. Во всех кофейнях можно полноценно позавтракать омлетом, глазуньей или круассаном с мортаделлой и глазуньей либо пообедать боулами и сэндвичами. В чайно-кофейной карте — классика плюс затейливые авторские позиции вроде фисташковой матчи, гранатового фильтра или какао малина в шоколаде. Одна неприятность — цены выше среднего: за крошечный капучино просят 350 рублей, за авторские напитки — уже от 550 рублей.
«Аэроплан»
Основной «Аэроплан» расположен в доходном доме Владимира Смирнова, построенном в начале прошлого века. Интерьер по-скандинавски минималистичный и спокойный, потолки высокие. Акцент делают на черный кофе альтернативного способа приготовления, но и классические напитки на основе эспрессо на высоте. Есть десерты и выпечка: кексы, круассаны и пироги. В меню несколько видов завтраков — датский, шведский и французский, — а также сэндвичи. Вторая точка работает на Садовнической набережной. Здесь такая же широкая кофейная карта, завтраки и вид на реку, который особенно хорош в теплое время.
«Борис Сонный»
Панк-кофейня в гараже на Селезневской. Внутри неоновые лампы, советская мебель, цветы в горшках и старый проектор. Крутят фильмы, готовят вегетарианский карри и прочую зеленую еду, наливают фильтр, капучино, бамбл и эспрессо-тоники. Есть каши и сэндвичи на завтрак. Понравится тем, кто не любит вылизанные снобские кофе-места, которых в Москве с избытком.
Cappuccino Kids
Сеть кофеен на каждый день от ресторатора Александра Сысоева и основателя компании по обжарке Rockets Roasters Егора Невейкина. Работают кофейни, соответственно, на зерне Rockets: готовят эталонные молочные напитки, небанальные авторские и фильтр-кофе. Сейчас сеть насчитывает пять точек, и все они существуют в разном формате. Меню с напитками единое для всей сети: батч-брю (фильтр), капучино и флэт-уайт. Все авторские напитки — «Крекер» с печеньем или сезонный латте и какао. К кофе можно взять классическую выпечку и кексы.
«Кутята»
Симпатичная мини-кофейня на «Новослободской». Готовят завтраки всевозможные сэндвичи, вафли с несладкими топингами и яичные блюда, а заодно наливают фильтр, латте, классический раф или пикколо (мини-версию латте). Владельцы сами обжаривают зерно и выпускают свои дрипы.
Flip
Еще одна небольшая сеть — на этот раз от Анны Цфасман из «Даблби». Самая просторная работает в Новодевичьем проезде. Во всех кофейнях отказались от пластика: упаковку для кофе и чая берут из алюминия, а еду и десерты продают в стеклянных банках, которые затем используют повторно. Выбор напитков большой: нитро-кофе, фильтр и эспрессо, кофе-тоники, классические капучино и латте плюс внушительный выбор сезонных холодных напитков, матча и чай.
Jinju
Две минималистичные кофейни с крошечным прилавком с булочками (берите лимонную полоску или коричную булочку) и хорошим выбором кофейных и прочих бодрящих напитков. Есть вся классика: от фильтра до капучино и от латте с дизайном до какао и матчи-латте с плотными сливками. Самая популярная точка — на Китай-городе, на улице Макаренко. Самая маленькая и тихая — недалеко от «Павелецкой». Еще есть Jinju Bistro — полноценная едальня с большим меню в модном жилом квартале на «Спортивной».
«Лицей»
Светлая кофейня-пекарня за пару лет размножилась до микросети. В меню появились полноценные обеды с ужинами и даже вино. Но главное здесь — булочки и кофе. На витрине — даниши с разноцветными ягодами, шу с кремом, образцовые пан-о-шоколя и программные круассаны. Хиты — булочка лицеиста (это улитка с корицей и кремом) и сосиска в слоеном тесте с сыром и соусом. В кофейном меню — авторские миксы, раф с цитрусом и лимонадом, айс-фильтр на гранате и вполне понятные капучино с американо.
DNA
Панк-пекарня и кофейня DNA пару лет проработала на «Кристалле», а весной 2026 года обзавелась новой точкой на Патриках (ищите на месте кафе Nude). И там и там — отличные булки с кардамоном, синнабоны с кремом, даниши со сладкими и не только начинками, ремесленный хлеб, свежие круассаны и хрусткие пан-о-шоколя. Плюс завтраки и сэндвичи на собственном хлебе. Кофе приятный: наливают фильтр и капучино, латте и освежающие сезонные напитки на кофе со льдом. А еще делают ферментированные домашние напитки вроде орчаты.
«Чапа»
Окно в веселом дворе за воротами со львами работает уже второй сезон (открываются на лето) и остается самой модной булочной города. Проект — детище поп-ап-пекарни DNA и киностудии МА. Окно работает только на выдачу, в распоряжении гостей двор с фонтаном, загадочными арт-объектами в духе Burning Man, деревянными настилами и пластиковыми стульями. Очередь в погожий день бывает даже с утра. Кофейное меню основательное: эспрессо, латте и капучино, холодные напитки со льдом, матча и неожиданно много протеиновых миксов на основе кофе, матчи или какао. Из еды — все те же булочки с кардамоном, круассаны, сэндвичи и бейглы.
Кофейный кооператив «Черный»
Первопроходцы в мире спешелти-кофе работают в окрестностях Покровки уже тринадцать лет. Днем это минималистичный коворкинг, по выходным — место встречи модных миллениалов и жителей соседних домов. Заваривают всю привычную классику и альтернативу, делают безупречный капучино, настоящий горячий шоколад, томатный эспрессо-тоник и холодный черный. На витрине с недавних пор булки от DNA: коричные и кардамоновые завитки, канеле с начинками и круассаны.
On Sight
Аутдор-кофейня на месте винного бара «Сентябрь». Проект запустил Евгений Маслов, сооснователь велокофеен Rebellion Clubhouse и большой поклонник велокультуры. В On Sight при входе работает секция со спортивными и аутдорными вещами разных брендов: бутылками для воды, термосами, карабинами, футболками, лонгами и не только. Интерьер тоже аутдорный: стены с зацепами для скалолазания, походные стулья-раскладушки и камушки. Из кофейных напитков предлагают фильтр, пуровер, эспрессо, капучино или раф, а заодно какао с маршмеллоу и бамбл со свежевыжатым соком. В меню — пухлые онигири с креветкой, угрем, тунцом или лососем (можно взять одну штучку или сет), пельмешки гедза, наваристый рамен и завтраки-конструкторы.
Bloom-n-Brew Studio
Минималистичная кофейня с расслабленным вайбом и без лишнего кофеснобства. В посетителях — фрилансеры, жители соседних домов и студенты. Заваривают отличный капучино и шелковистый латте, наливают фильтр и воронку. Есть какао и матча, на завтрак готовят сырники и незатейливые блюда с яйцами. Здесь же можно пообедать салатом или сэндвичем. Кофе обжаривают сами, на кассе продают зерно и дрипы.
«Человек и пароход»
Минималистичные кофейни, где во главу угла ставят отличный кофе и небанальные чайные напитки. Меню крошечное: канеле, паштел-де-ната, лимонные полоски и пара кексов. Зато выбор напитков основательный: отличный капучино и мягкий латте, фильтр и эспрессо в ярко-синих стаканах плюс чайные напитки на основе миксов из «Чайной высоты» и редкий для Москвы приличный выбор какао. Последних три вида: плотный и шоколадный, легкий, более молочный (сладковатый какао из детства) и густой и пряный какао-масала со специями.
Ritmo x Giardino
Самая популярная кофейня прошлого расположена во дворике Большой Никитской при усадьбе Долгоруковых — Бобринских. Рилсмейкеры и тиктокеры облюбовали веранду с зелеными стульями, как в Париже, и большими кустами гортензий и роз. К кофе тоже нет вопросов: варят классику вроде капучино и флэт-уайта, а заодно наливают фильтр, лимонады и какао. Перекусить можно сэндвичем или круассаном. Самое сложное — найти свободный столик и не попасть в чужой кадр.
Rockets Coffee
В Rockets обжаривают кофе с 2012-го, но своей кофейней, кроме Capuccino Kids (совместный проект основателя Rockets Егора Невейкина и Александра Сысоева), обзавелись только в 2021 году. Сегодня у проекта уже несколько минималистичных пространств в городе — повсюду хромированная мебель, умное самообслуживание с биперами и бегущая строка с чем‑нибудь милым над кассой. Кроме собственно кофе с булочками есть полноценная кухня. Например, можно позавтракать бриошью с лососем и голландским соусом или открытым омлетом с лососем, взять на обед боул с тунцом на гриле или бифштекс с коулсло и пасту качо-э-пепе. В кофейном меню — образцовая классика плюс авторские напитки вроде капучино-тонка (топ), «Шерри», цитрусово-кофейного напитка, напоминающего ликерную конфету, или «Канадский латте» с кленовым сиропом.
Floo
Симпатичные желтые спешелти-кофейни от обжарщиков «Сварщица Екатерина». Все кофе, понятное дело, на зерне от «Сварщицы Екатерины»; помимо напитков есть десерты и выпечка от Bright Kitchen. Также весь день готовят завтраки: яичные конструкторы, зеленую гречку с яйцом пашот и муссом из пармезана, авотосты, маффины со скрэмблом и увесистые сэндвичи. Меню напитков любопытное: помимо классики вроде фильтра и капучино мешают гранатовый бамбл, латте с абрикосовым сиропом, раф с шоколадной крошкой и флэт-уайт с фисташкой.
«Мама варит кофе»
Уверенная сеть кофеен из Уфы в 2025 году зашла на московский рынок — в столице у проекта уже два места. Работают в концепции «третьего места»: то есть «Мама» не только кофейня, но и место для работы, творчества и общения. Рады фрилансерам и всем, у кого есть идеи для мастер-классов или лекций. В кофейной карте — только спешелти-сорта, плюс у кофейни есть собственный обжарочный цех. Варят понятный набор из эспрессо и капучино, бодрого флэт-уайта, латте и авторских кофейных напитков. Из еды есть булки и сэндвичи.
«Чехов и компания»
Симпатичный проект на первом этаже парадной сталинки на «Таганской» объединяет книжный и кафе. В названии — отсылка к легендарному парижскому книжному Shakespeare and Company, на полках — классика, литературные новинки и книги от небольших издательств. В соседнем помещении с мини-амфитеатром — светлая кофейня, где можно перехватить капучино, поработать за ноутбуком или сходить на лекцию книжного клуба. В меню — круассаны и прочая выпечка, сэндвичи на хлебе из Masa madre, «Датский завтрак» с тартином и вареными яйцами и зеленый салат. Из напитков — кофейная классика, альтернатива плюс холодные летние версии. Все очень достойное.
Masa madre
Стильная пекарня по образу и подобию копенгагенских кофеен работает в Москве всего пару лет, но за это время стала сетью: вторая точка открылась на ВДНХ, а в планах — еще одна в Мещерском парке. Главное, здесь отличные манки-брэды (манки — корично-сахарные булочки на один укус), образцовый баскский чизкейк, соблазнительный сэндвич с мортаделлой и сосиска в тесте. С кофе тоже порядок: заваривают капучино, флэт-уайт и латте, наливают фильтр, американо. Есть почти десертный аффогато с шариком мороженого и большой выбор чая.
«Сандра Булок»
Кофейня-пекарня с приятным названием от команды Yumbaker и «Аэроплана». На входе большая витрина с тарт татенами, круассанами всех мастей, ягодными данишами и прочими хлебобулочными. Кофе отличный, наследует все принципы «Аэроплана». Заваривают классику и альтернативу, готовят напитки почти молниеносно. Внутри достаточно места (время от времени здесь работает книжный клуб — советуем присмотреться), а в хорошую погоду можно устроиться на мини-веранде с видом на Москву-реку. Вайб абсолютно питерский.
Skuratov Coffee
Симпатичная кофейная сеть из Омска, которая отлично чувствует себя в Москве — здесь у «Скуратова» более десяти заведений. Все созданы по единому образу и подобию: минималистичный интерьер, много столиков, дружелюбные бариста и большой выбор кофейных напитков на собственном зерне. Кроме классики с альтернативой внимание уделяют авторским напиткам: в сезон стоит попробовать колд-брю с вишней или латте с мятой и мелиссой. Открывается часть кофеен в семь утра, так что сюда удобно ходить на ранние завтраки.
Aaark
Пекарня с кофе от обжарщиков Fauno и изобильной десертной витриной. На зерне спешелти-сортов варят классику и альтернативу: капучино, латте и раф, аэропресс, воронку и фильтр — все привычные названия есть в меню. За булками и кардамоновыми завитками в хорошую погоду стоит очередь — брать нужно маритоццо и шведские булки. Есть и полноценное меню с завтраками, салатами и горячими блюдами.
Rébellion Clubhouse
Небольшая сеть кофеен для поклонников велоспорта. У Rébellion есть пара заведений в Москве, плюс еще одно в Зеленограде. В очереди за капучино и вафлями стоят модники в велотуфлях, вернувшиеся с утреннего заезда. Интерьер кофеен минималистичный, как правило в нем присутствуют велосипеды. Варят классику и альтернативу отличного качества. Из еды есть выпечка и полноценные горячие блюда вроде пасты или несладких вафель с топингами.
That Place
Небольшая симпатичная кофейня на бульваре рядом с магазинами Avgvst и Blizhe. Внутри два зала, где можно позавтракать или поработать за ноутбуком. Кроме классики и альтернативы есть интересные спешелы: вишневый фильтр, грейпфрутовый бамбл или латте с черникой и лавандой. Много десертов и выпечки — в основном от Zhirnova. Есть полноценные завтраки: запеканка, сырники и скрэмблы плюс пухлые сэндвичи и зеленый салат, которые будут кстати и днем.
«Подписные в музее»
Легендарные книги и булочки из Петербурга обзавелись в 2026 году собственным филиалом в Москве. «Подписные в музее» работают на третьем этаже Музея русского импрессионизма в формате музейного пространства. Под узнаваемую подборку красивых новинок, переизданий классики и самых обсуждаемых литературных хитов отведено большое светлое пространство. У окон можно устроиться за столиком с купленной книгой и кофе. Выпечка — та же, что и в Петербурге: кардамоновые булки, даниши и круассаны с начинками. Кофейное меню небольшое, но есть вся привычная классика плюс немного спешелов. Для посещения «Подписных в музее» надо получить браслет у администратора на первом этаже музея, покупать билет не нужно.