Где пить кофе: 28 лучших мест в Москве

В Rockets обжаривают кофе с 2012-го, но своей кофейней, кроме Capuccino Kids (совместный проект основателя Rockets Егора Невейкина и Александра Сысоева), обзавелись только в 2021 году. Сегодня у проекта уже несколько минималистичных пространств в городе — повсюду хромированная мебель, умное самообслуживание с биперами и бегущая строка с чем‑нибудь милым над кассой. Кроме собственно кофе с булочками есть полноценная кухня. Например, можно позавтракать бриошью с лососем и голландским соусом или открытым омлетом с лососем, взять на обед боул с тунцом на гриле или бифштекс с коулсло и пасту качо-э-пепе. В кофейном меню — образцовая классика плюс авторские напитки вроде капучино-тонка (топ), «Шерри», цитрусово-кофейного напитка, напоминающего ликерную конфету, или «Канадский латте» с кленовым сиропом.