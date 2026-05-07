Комфорт-фуд и никакой драмы: 10 новых бистро Москвы, где еда стоит своих (скромных) денег

Один из самых популярных московских гастроформатов последних лет — всевозможные бистро. Это еще не откровенный джанкфуд с неуютной рассадкой, но и не гранд-ресторан с запредельным ценником. В бистро обычно простенький интерьер и понятная еда, за которую не просят больше 1000 рублей. Собрали 10 таких мест, которые появились за последние полгода.

Dodgy

Антон Грошиков с ноги ворвался в Москву (приехал из Воронежа) и открыл две сэндвичные, в которых что ни день, то очередь, а после обеда начинается солдаут.

После пары лет успешной работы сэндвичных Антон дорос до проекта посерьезнее: в марте на «Новослободской» открылось уже бистро. Название прежнее — Dodgy, — внутри уже полноценный зал со столиками, венскими стульями, брендированной посудой и расширенным меню. Кроме сэндвичей здесь готовят два вида пасты — острую с сычуаньским перцем и качо-э-пепе, — шницель, несколько зеленых салатов и закуски вроде вителло-тоннато и паштета из куриной печени. Появилось и пиво, что тоже радует.

Идти сюда нужно прежде всего за сэндвичами — например, классикой с мортаделлой и страчателлой или с курицей и беконом — и вполне добротной пастой. Пока в других точках есть приходится почти что в походных условиях, здесь можно спокойно сесть и распробовать еду. А она того стоит.

Адрес
Долгоруковская, 27, стр. 1
Станция метро
«Новослободская»
Время работы
пн-чт, вс 11.00–22.00, пт-сб 11.00–23.00

Core bistro

Когда-то здесь работала знаменитая бургерная The Burger Brothers, стоявшая в авангарде гастрономической революции 2010-х. Теперь небольшой зал на первом этаже занимает бистро при архитектурной студии (расположена этажом выше, принадлежит тем же людям, что и кафе).

Меню по-хорошему старомодное: все тот же комфорт-фуд из 2010-х с легким апгрейдом. Тартар на тартине (это скороговорка), бифштекс с перечным соусом, сэндвич с окороком, гриль-чиз с томатами, несколько видов пасты, шницель с зеленью и пара зеленых салатов. По утрам готовят завтраки: большие сборные тарелки с английским, турецким или датским завтраком, скрэмбл с тамбовским окороком или гигантские сырники.

Адрес
1-й Тверской-Ямской пер., 11
Станция метро
«Маяковская»
Время работы
пн-чт 10.00–22.00,  пт-вс 10.00–23.00
«Жан-Жак»

Объяснить феномен «Жан-Жака» в его золотую эру (поздние 2000-е — ранние 2010-е) в 2026 году решительно невозможно — это нужно было чувствовать. Бумажные скатерти, на которых можно рисовать, дешевое вино бутылками, дым коромыслом (буквально: в баре курили!) — в свое время бистро стало местом силы творческой интеллигенции, оппозиционных и не слишком журналистов, беззаботных гуляк и всех сочувствующих.

Постепенно место выдохлось, как и вера завсегдатаев в светлое будущее, и долгое время оставалось в забвении. В 2026 году за дело взялось новое поколение: Маша Борисова (дочка основателя «Жан Жака» Мити Борисова) и Даша Прибищук (креативный продюсер) ухватились за культурную программу. Бартендер Иван Семченко (Still and Sparkling) обновил коктейльную карту, управляющая Татьяна Рубинштейн перебрала винную карту, за кухню взялись Саша Гарагуля и Михаил Прусаков.

По итогу подновили интерьер, вернули на столы все те же скатерти для рисования, в меню сохранили улиток и френч-стейк, но освежили рецепты, добавили задорного джанкфуда, ввели диджей-сеты и вечернюю программу с четверга по воскресенье. За столиками теперь сидит разношерстная компания из зумеров, припавших к «Жан-Жаку» впервой, и недоуменных одиночек-завсегдатаев, которые давно не видели здесь такого хайпа (простите, скопления людей). Цены, увы, из 2008 года не вернуть, как и веру в светлое будущее. Для всего остального есть френч-стейк с картофелем фри за 990 рублей и каберне-совиньон по 400 рублей за бокал.

Адрес
Никитский б-р, 12
Станция метро
«Арбатская»
Время работы
пн-вс 12.00–0.00
«Компаньон»

Еще один проект владельцев соседней «Автомойки», «Нового пространства», Veladora и «Воды». «Компаньону» достался крошка-домик, где когда-то была кухня. Теперь внутри большой зал с единым коммунальным столом на 32 человека и открытая кухня с закутком для аперитива (или ожидания свободных мест за столом).

В «Компаньоне» проводят смелый социальный эксперимент: пытаются разместить за одним столом разношерстную компанию из московских модников, фуди, тусовщиков и залетных пташек Китай-города. Пока получается. А летом появится веранда и станет еще свободнее.

В небольшом меню — французская кухня без закидонов: террин с фуа-гра, питивье с говядиной и капустой, тартар, кровяная колбаса с картофельным пюре и утиная ножка конфи. Плюс уже вполне основательная винная карта — с подсказками и пометками для тех, кто выбирает напиток сердцем. Цены покусывают, но спасает большой выбор вина по бокалам.

Адрес
Старосадский пер., 3, стр. 3
Станция метро
«Китай-город»
Время работы
пн-чт 18.00–0.00,  пт 18.00–2.00,  сб 13.00–2.00,  вс 13.00–0.00
Cazaban Bistro & Bakery

Французское бистро открыла винодельня Domaine de Cazaban. Утром работает как спешелти-кофейня с пекарней, свежими круассанами и большими завтраками. После обеда смещается в сторону вина и понятного комфорт-фуда под бокал. Ставку делают на классику французской кухни, но с адаптацией под современные вкусы москвичей: например, эклеры с лососем, зеленый салат с лангустинами и соусом шисо, луковый суп с багетом и сыром или бургер с картофелем фри с соусом тартар. Есть паста, стейки и совсем небольшие закуски под вино. Сами вина — с собственного хозяйства и не только. Цены оптимистичные: от 550 рублей за бокал совиньон-блан или мерло.

Адрес
Серпуховская пл., 36/71, стр. 1
Станция метро
«Добрынинская»
Время работы
пн-пт 8.00–23.00, сб-вс 10.00–23.00

Af

Старший бар бара If — открывшееся по соседству винное бистро Af. Здесь, как и в первом проекте, все завязано на музыку и расслабленное общение, а еще на вино и понятные закуски под него. В винной карте — обширный список по бокалам, объединенный не географией, а определенным настроением (считаем, что выбирать так даже проще).

За кухню в Af, как и в If, отвечает Александр Ретуев. Готовят пате из цыпленка с бренди, ростбиф с пате из грибов шиитаке, острые перчики с домашними чипсами, сэндвичи и другую еду на пару укусов.

Адрес
Большой Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 7
Станция метро
«Китай-город»
Время работы
ср-чт, вс 19.00–0.00,  пт-сб 19.00–2.00

Papandopulo

Бистро неогреческой кухни с интерьером в духе фильмов Уэса Андерсона и едва ли не лучшим греческим салатом в городе. Основатель — Константин Атмаджан, которому принадлежит кебабная So Far Kebab.

Papandopulo — проект уровнем повыше: готовят не стритфуд, а нарядные мезе с питой, долму с ягненком, шашлычки сувлаки и несколько вариантов гиросов. Дань кебабному прошлому — гирос с филе бычка, который подают в лепешке с картофелем фри. Есть вино и пиво, но лучше всего — здешние чайные миксы с травами и фруктами.

Адрес
2-я Звенигородская, 12, стр. 23
Станция метро
«Улица 1905 года»
Время работы
пн-вс 9.00–22.00
Limbo

Двухэтажный домик с собственным пекарным цехом в активно застраивающемся районе «Бауманская» — «Электрозаводская». Limbo — совместный проект шефов-иностранцев Тома Халпина и Глена Баллиса, которые собаку съели на вкусах россиян и отличной выпечке. В новом месте — компактный зал на 15 столиков с пекарней через стекло: можно смотреть, как замешивают булки, формуют канеле и выпекают пиццу.

Меню небольшое и вполне классическое для бистро: тартары, бургеры и паста, пате с ремесленным хлебом и зеленые салаты. Плюс пицца: всего пять видов, на тонком тесте, с начинками — аллюзиями на классику. Есть острая «Пеперони» с халапеньо и чили-медом, пицца с тамбовским окороком (вместо прошутто), с шампиньонами или сырная нью-йоркская пицца.

Адрес
Большая Почтовая, 30, стр. 2
Станция метро
«Курская»
Время работы
пн-вс 8.00–22.00
Substance 2.0

Обкатав формат бистро с бильярдом и обаятельным джанкфудом на жителях «Авиамоторной», основатели Substance открыли второе место в павильонах свеженькой набережной в парке Горького. Вайбы и кухня те же, жизнерадостный ретроинтерьер, бильярд и диджей-сеты по вечерам.

Еда — симпатичный микс комфорт-фуда с американской и итальянской классикой: греческий салат, смеш-бургеры, паста карбонара, аранчини, батат и картошка фри и прочая сытная и понятная еда. Плюс лагер, хороший кофе и лимонады. Работают, в отличие от собрата с «Авиамоторной», без завтраков, с 16.00 в будни и с 14.00 по выходным.

Адрес
Крымский Вал, 9, стр. 5
Станция метро
«Октябрьская»
Время работы
пн-чт 16.00–23.00,  пт-вс 12.00–23.00

«Смена»

Небольшое бистро с насыщенным деталями интерьером и сиреневыми столиками на веранде. Внутри современное искусство, винные бутылки на стенах, посуда с фирменными принтами, белые скатерти и зелень. Посреди всего этого тесно расставленные столики, галдящие парочки, дети, собаки и официанты — жизнь бьет ключом. Меню такое же хаотичное и с отсылками к хитам 2010-х. Большой раздел с завтраками допоздна: драники с мортаделлой, миндальные круассаны, бенедикты с лососем и прочие омлеты с крабом.

В основном меню — оливье с осьминогом, «Цезари» и нисуаз, бургеры, стейки, утиная ножка конфи и пельмени с тремя видами мяса. Плюс тартар на тостах, картошка фри с трюфелем и пармезаном и брускетты с лососем и гуакамоле. Запивать предлагают классическими коктейлями вроде «Негрони» или «Френч 75», вином, конечно же, или хотя бы свежевыжатым соком.

Адрес
3-я ул. Ямского Поля, 9
Станция метро
«Белорусская»
Время работы
пн-пт 11.00–23.00, сб-вс 10.00–23.00
