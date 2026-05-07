Комфорт-фуд и никакой драмы: 10 новых бистро Москвы, где еда стоит своих (скромных) денег

По итогу подновили интерьер, вернули на столы все те же скатерти для рисования, в меню сохранили улиток и френч-стейк, но освежили рецепты, добавили задорного джанкфуда, ввели диджей-сеты и вечернюю программу с четверга по воскресенье. За столиками теперь сидит разношерстная компания из зумеров, припавших к «Жан-Жаку» впервой, и недоуменных одиночек-завсегдатаев, которые давно не видели здесь такого хайпа (простите, скопления людей). Цены, увы, из 2008 года не вернуть, как и веру в светлое будущее. Для всего остального есть френч-стейк с картофелем фри за 990 рублей и каберне-совиньон по 400 рублей за бокал.