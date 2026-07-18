«Как же хорошо, что мы не пошли на „настоящую“ работу». Кто создает Пикник Афиши

«Пикник» как квинтэссенция всего, чем мы занимаемся
Что такое Пикник Афиши? Большой городской фестиваль и праздник, куда тысячи людей приходят послушать любимую музыку, увидеть друзей и хорошо провести время — хоть у сцен, хоть на фестивальном пространстве между фуд-кортов, детской зоны и других активностей. В этом году в Москве на «Пикник» пришли более 30 тыс. человек, чтобы на день попасть в тот самый луна-парк, который 8 августа откроется в Санкт-Петербурге.
А еще Пикник Афиши — это команда людей, год от года собирающих фестивальный пазл так, чтобы реализовать все наши (и, надеемся, ваши) мечты, собрать классный лайнап и сопроводить его другими активностями так, чтобы все хорошо провели время. Поэтому мы начинаем работать над новым фестивалем почти сразу окончания событий этого года — много нервничаем, иногда грыземся внутри, решаем проблемы, которые обязательно всплывают в самый последний момент. Но ни на секунду не забываем, какие мы удачливые люди, потому что всем нам повезло быть причастными к большому заметному событию. Этот текст — о людях, которые бережно собирают «Пикник».
«Мы эксперты по досугу, а его офлайн-версия — это базовая человеческая потребность в перезагрузке. Мы видим это по всем исследованиям: люди ищут живые эмоции, и наша задача — давать им повод для радости, а не просто информацию».
«„Пикник“ — квинтэссенция всего, о чем мы говорим в течение года. Это не разовая акция, а ежегодная материализация нашей миссии. Мы выходим к людям не с декларациями, а с продуктом, который каждый год подтверждает свои стандарты. Для нас это не просто событие, а серьезная организационная ответственность: перевести огромную аудиторию из онлайна в офлайн и сделать это безупречно.
У «Афиши» глубокая культурная идентичность. Мы формировали повестку десятилетиями, потому что наследники той «Афиши», которая была трендсеттером и сформировала многие вещи в окружающей нас культуре. В этом смысле мы принципиально отличаемся от классических онлайн-платформ: наш бренд — про контекст, про смыслы, про доверие. Поэтому «Пикник» для нас — это не просто фестиваль. Это день в городе, который мы создаем для самой разной аудитории: от тех, кто вырос с «Афишей», до тех, кто только открывает ее для себя. Мы делаем сложный, многослойный продукт, который объединяет людей вокруг культуры, а не вокруг потребления».
Цель «Пикника» — сделать место, куда хочется вернуться и остаться
Внутри фестиваля есть добрая традиция — после каждого «Пикника» вся команда собирается на главной сцене, чтобы сказать друг другу спасибо за работу и наконец-то немного выдохнуть. Этот год не стал исключением, и после выступления «Браво», пока наши гости стекались к выходам с фестиваля, мы — уставшие, но довольные — сползались на ту самую сцену.
Там уже по классике было две речи: от генпродюсера фестиваля Якова Трахмана и гендиректора «Афиши» Евгения Сидорова. После них ты чувствуешь две эмоции. Во-первых, они оба очень правы, нам всем довольно сильно повезло работать друг с другом, и вот это чувство команды — то, что ценишь сильнее других вещей. Во-вторых, где-то в эту секунду фестиваль в Москве официально заканчивается. И, как в этом году сказал Евгений: «У нас получилось».
Получилось, потому что люди со всех сторон делали свою работу. А это огромная команда, которая каждую среду собирается, чтобы обсудить текущие дела. Вместе с Евгением этими встречами заправляет Яков.
«Фестиваль — это настроение и аудитория. Мы делаем для гостей как для себя. Наша задача — сделать фестиваль анклавом и местом, куда ты, как Алиса, проваливаешься, — и пусть весь мир подождет. Мы хотим сделать место и момент, куда хочется вернуться, окунуться и остаться».
За то, чтобы это место внятно функционировало, отвечают в том числе исполнительные продюсеры Лера Третьякова (держит процессы внутри команды) и Кирилл Глотов (решает вопросы с другими отделами). «Я помогаю шестеренкам кучи фундаментальных механизмов, из которых состоит „Пикник“, двигаться и не скрипеть о корпоративные процессы, регламенты, процедуры. И попутно, мне кажется, удается делать окружающих чуть более счастливыми», — так свои задачи описывает Кирилл.
Над тем, чтобы «Пикник» вписывался в бюджет, работает коммерческий директор Дарья Кузина. Как выглядит ее работа? «Всем пишу, звоню и спрашиваю, как дела с деньгами и какие планы на вечер. Вдруг люди хотят стать частью самого потрясающего луна-парка».
У нас довольно разноплановая работа. «Моя мама ходит на все „Пикники“ и до сих пор не может понять, чем я там занимаюсь», — рассказывает Анна Хайн, продюсер некоммерческого направления «Пикника». Зато благодаря фестивалю у нас, как и у Ани, появляются новые способности: «На „Пикнике“ я могу заснуть в любом положении, так как накануне фестиваля были долгие дни монтажа».
Музыка — наш фундамент
Первый драфт музыкальной программы Пикника Афиши был собран еще прошлой осенью. Там же начался ключевой этап: понять, что из этого наброска можно реализовать, а что нужно адаптировать под действительность. Это прямая задача музыкального продюсера «Пикника» Марины Земки, которая существует в лабиринте тысячи созвонов и чатов, где нужно у всех узнать про доступность на числа «Пикника» и как можно раньше закрепить все договоренности.
«Изначально меня звали просто букировать артистов: в первый год была идея о том, что лайнап будет собираться коллективно. В начале работа казалась мне скучной: запросить артистов — внести в табличку гонорары — и так по кругу. На каком-то этапе пришла к Якову и сказала: „Кажется, должен быть отдельный ответственный за лайнап человек“. Вызвалась сама, расписала концепцию, защитила ее — так и начала нынешнюю работу. Когда прошла испытательный срок, ко мне пришли из HR для оформления. Уточнила у Якова, как должна называться моя должность: „Ну ты только генеральным директором не называйся, в остальном — как тебе нравится“. Так я стала музыкальным продюсером Пикника Афиши. Но Яков в шутку долго называл меня „директором всего“, потому что первые годы мне было интересно участвовать во всем».
«Мои любимые букинги — когда мы придумываем что-то прикольное и участвуем в творческом процессе. В 2024 году это и караоке-программа Федука, и весь сет The Lab. С одной стороны, нужно собрать артистов на песни, которые есть в ростере Антона Беляева, порешать с правами, добрать артистов, чтобы у них была возможность выступить в наш день. С другой — когда увидели результат, поняли, все стоило того на 100%. В прошлом году запомнился реюнион Dopelcvb, в этом — шоу, которое получилось сделать с Олегом ЛСП, а еще шоукейс FRWRD Music и Carnival Recrods. Это была моя идея, которую помог реализовать Идан. Всегда приятно, когда что-то из твоей головы становится реальностью.
Но самое любимое — это «Браво» и Валерий Сюткин».
«Обычно ты всегда общаешься с менеджерами, а тут артист решает вопросы сам».
«В первый год „Пикника“ я помогал скорее по касательной: тут подправить текстовки, тут по совету тогдашнего главреда Яны Циноевой ко мне пришел Яков позадавать вопросы про рэперов. К концу года созвонились с ним еще раз и договорились, что в будущем я буду больше задействован во всех процессах. Так я начал работать с Мариной и погрузился в дивный мир фестивальных реалий. Оказывается, нужно вписываться в бюджет. А какие-то договоренности могут отвалиться в последний момент — и вам тут же надо искать замену, чтобы потом идеально подбить тайминги. Каждый год изумляюсь, как у Марины это получается.
Моя любимая часть нашей работы — сцена «Заря», потому что совмещаю приятное (узнаю новых артистов) с полезным (помогаю им выступить на большом фестивале). А еще до этого месяца у меня тоже не было четкого названия должности. Когда подняли этот вопрос, Лера Третьякова в шутку назвала меня «медиатором „Пикника“». Оказалось, что это не шутка. Как в «Daily» я совмещаю шеф-редство с ролью «редакционного успокоительного», так и тут зачастую берусь спокойно объяснить, почему мнения внутри команды могут разниться, или пойти мило поболтать с артистами».
Как Пикник Афиши и «Афиша Daily» дополняют друг друга
«Мы все попадаем в команду „Пикника“, как только начинается активная фаза подготовки к фестивалю. Для „Daily“ это означает, что мы продумываем продвижение мероприятия — как будем рассказывать о нем в соцсетях, на сайте и через видеоформаты. Продумываем свою сцену „Заря“, организуем препати и готовимся развлекать людей непостредственно на ивенте.
Финально я поняла, насколько это серьезный и сложный фестиваль, когда начала непосредственно над ним работать. Видела процесс застройки, отрисовку мельчайших деталей каждой зоны и просто то, как парк превращается в бесконечный поток сцен, фуд-кортов, удовольствий и веселья. Особенно сильно ощутила это в день московского фестиваля в прошлом году, когда с гордостью надела свой первый организаторский бейджик и пошла смотреть, что же мы там натворили. Увидела невероятно красивую локацию, счастливую толпу и то, как аудитория тепло реагировала на выступления.
«Ключевая связка между „Пикником“ и „Daily“ — музыкальная. Наш шеф и музыкальный редактор Леша Горбаш занимается не только хедлайнерами, но и работает над сценой „Заря“, где себя могут проявить фрешмены. Для нас это очень важно, потому что издание всегда позиционировало себя как СМИ, рассказывающее о ключевых новых именах и дающее им шанс на большое будущее. Мы поддерживаем этих артистов не только в рамках „Пикника“, но и после — на своих ресурсах рассказываем их новости, приглашаем на другие ивенты».
Почему для нас важно думать не только о взрослых, но и о детях
«Пикник» — это не только артисты и их выступления. «Музыканты — это друзья, ради которых все собираются. Но хороший прием гостей — это не только они. Нужно подумать, кого еще позвать, чтобы всем было интересно, комфортно и этот день прошел запоминающимся. Ту подругу, которая всегда делает самые красивые украшения. Соседа, который знает, чем занять детей этим днем. Друзей, которые умеют рассказывать красивые и увлекательные истории. И тех, рядом с кем просто становится веселее», — рассказывает Яна Кречет, программный директор и продюсер детской зоны.
Поэтому на «Пикнике» каждый год активно развиваются и самые разные виды досуга. Бьюти-зоны и релакс, квизы и спорт, музеи и возможность самим позаниматься творчеством. И, конечно, дети, у которых в этом году было все: карусели, уличный кинотеатр со Смешариками, батутный замок и не только.
Наш луна-парк — сытое царство
На «Пикнике» нам всем хочется есть. Для этого у нас и гостей фестиваля в Москве в этом году было сразу пять фудкортов. Каждый из них нужно было придумать, договориться с партнерами и продумать логистику. В этом году на два города набралось 110 гастрорезидентов. За то, чтобы все это работало, отвечает Маргарита Жиганова, гастропродюсер Пикника Афиши.
«Учитывая мой большой гастробэкграунд, в меня органически вгрузился и менеджмент фудкорта „Пикника“. Моя задача — собрать гастрогород в городе, перенести самые актуальные проекты в периметр фестиваля на один день, сколлабить интересные фиты и проконтролировать спецпроекты. Как это было с фрик-шоу „Андердога“, чтобы вышел фудкорт с вау-эффектом», — рассказывает Маргарита.
Промо «Пикника» — не кричать на облака, а достучаться до нашей аудитории
Еще про «Пикник» нужно рассказывать. За это отвечают маркетинг и пиар, которые не только выполняют KPI и заполняют бесконечные таблички, но и выдумывают праздник вокруг праздника. «Делаю так, чтобы о „Пикнике“ узнали и пришли к нам провести лучший выходной лета», — это упрощенное описание задач директора по маркетингу Антона Бельчикова.
«Сам „Пикник“ — это величайший кейс крутости. Если говорить про промо, мне точно запомнился тайный концерт Маркула на Дворцовой в Санкт-Петербурге, который делала команда маркетинга. Это и препати с блогерами в Москве, и крутые коллабы с „Цех85“ и „Подписными изданиями“».
Чуть больше контекста от руководителя маркетинговых коммуникаций Юли Колесниковой, которая «делала разные подходы» для этого текста: «Главное, о чем я думаю — как много одновременно приходится делать на разных плоскостях коммуникаций, которые выходят. Сколько сложностей может возникнуть из-за неверно сформулированной мысли. Это еще и попытка встать на место человека, понять, что ему может быть интересно, и почему он сделает выбор в пользу фестиваля. И это рациональная часть нашей работы, которую не видно публично: таблички, звонки, согласования, чаты в четыре утра или съемки».
Параллельно с маркетингом работает PR. Глобально у них одна задача — заинтересовать человека прийти на «Пикник» еще до того, как он случился. Маркетинг использует свои инструменты, PR оперирует смыслами, контекстом, новостями, спикерами от компании и не только.
«И PR, и маркетинг (одним словом — „коммуникации“) работают над общей задачей: заинтересовать человека прийти на „Пикник“ еще до того, как он случился. Каждый департамент решает ее по-своему: маркетинг делает это через свои инструменты, PR — через смыслы, контекст, новости, спикеров от компании, интересные детали. Но нас объединяют креативные активности и мини-ивенты, предваряющие фестиваль и дающие возможность попробовать его „на вкус“, окунуться в атмосферу, которая будет во 100 крат усилена на самом Пикнике Афиши.
Маркетинг заканчивается там, где заканчивается фестиваль, а PR живет дальше. Мы не прерываем коммуникации с нашей аудиторией — и знакомой, и новой, — наоборот, продолжаем рассказывать, как все прошло, ловим эмоции, собираем впечатления, рассказываем истории, пишем кейсы. И делаем это для того, чтобы создать то самое послевкусие, которое останется у людей на месяцы и сформирует их запрос на посещение нашего фестиваля в следующем году.
Большая зона нашей ответственности — забота о репутации легендарного «Пикника». Это тот стрим, который не прерывается никогда: до, во время и после фестиваля. Мы работаем с ним на каждом этапе. Потому что любое наше действие или слово формирует отношение к событию, а с другой стороны — люди постоянно делятся эмоциями на социальных платформах. Если случаются сложности — мы делаем так, чтобы это осталось деталью, а не сюжетом.
Если кратко и для шестилетки: маркетинг — это про то, как позвать друзей на день рождения заранее, чтобы все пришли. А PR и коммуникации в целом — это не только красивое приглашение и атмосфера во время праздника, но и после дня рождения показать всем видео и фотографии, чтобы те, кто не пришел, пожалели. А те, кто пришел, уже ждали следующего года. И при этом следить, чтобы никто не подумал, что праздник был скучный».
SMM фестиваля — не про корпоративный пафос, а поддержку, когда сил уже нет
Параллельно с тем, чтобы рассказывать о «Пикнике» внешнему миру, мы постоянно говорим о нем и внутри — преимущественно через наши соцсети, которыми руководит Глеб Чудецкий, а руками собирают Даша Медведева и Миша Безделов (в его случае фамилия — антоним рабочего подхода). Они отвечают за то, чтобы вы вовремя узнавали про все наши новости, терроризируют артистов с блицами и стараются делать так, чтобы язык «Пикника» был живым и понятным, а не нудным и корпоративным.
«У меня дома была коллекция журналов „Афиша“ — родители старались быть в курсе модных культурных событий, поэтому это была такая же неотъемлемая часть моего детства, как мультики по телевизору или игра в Марио на приставке. Возможно, именно из-за этого эпизода из моей личной истории Пикник Афиши всегда воспринимался как-то по-особенному тепло и по-домашнему. Став подростком, я стала мечтать поехать на „Пикник“ — мне в Петербурге оставалось только завидовать москвичам и их „Пикнику“, Субботнику и Park Live. Мечта исполнилась в 2017 — я плакала на Kasabian, открыла для себя пару новых музыкальных гиперфиксаций на ближайшие годы и совершила ошибку, о которой жалею до сих пор (не успела добежать на сет 5’nizza!).
Конечно, я боялась даже думать о том, чтобы когда-нибудь попасть в команду «Афиши». Когда увидела вакансию, скинула ее друзьям со словами вроде: «Чего думаете, попробовать или слишком круто?» В итоге попала в «Пикник» в момент его перезапуска — максимально скучным путем, через тестовые и собеседования. В тот момент у меня был мощный кризис, и я не верила, что вообще что-то может получиться и я не буду жить под мостом. Но вроде получилось — хочется еще раз воспользоваться возможностью и сказать спасибо каждому коллеге за поддержку. В «Афише» действительно очень классная команда — это проверяется не корпоративным пафосом про «семью», а ситуациями, когда ты уже плачешь где-то в «Коломенском», но тебя не бросили, а помогли и утешили».
Кто делает «Пикник» красивым
Каждый год над визуалом «Пикника» сидит наша команда дизайнеров. Показательное число из 2025 года: к нему было сделано более 1500 визуальных макетов. «Пикник — это всегда очень большая нагрузка, много нервов и решений проблем. Ты никогда не понимаешь полную картину самого фестиваля, все части собираются отдельно. И стоит отдельно отметить огромную работу декораторов на месте. Но когда ты приходишь и видишь, как пазл сложился и все работает, — это огромный заряд эмоций и удовлетворения. Понимаешь что все усилия не зря», — рассказывает Артем Хайрец, арт-директор «Пикника».
Артем любит и наш логотип 2024 года, где был задействован смайл XX, символизировавший 20-летие «Пикника». И стиль этого года, когда мы превращаем «Коломенское» и Елагин-остров в луна-парк.
«Закулисные Фиксики». Кто собирает «Пикник» руками
РПГ — это режиссерско-постановочная группа. Команда людей, отвечающих за то, чтобы все процессы существовали не только в головах и на бумаге, но и в действительности. В случае последнего «Пикника» это сразу 35 человек.
«Выступление любого артиста состоит не только из его таланта и красивого голоса, но и из работы огромного количества людей за кулисами, которых мы не видим. РПГ руководит как раз этим процессом, чтобы свет в нужный момент помигал, дым и салют запустились в правильное „хей“, на экране мелькали красивые картинки, пока артист вовремя выходит на сцену. Как мать я бы сказала, что мы такие закулисные Фиксики.
Наша команда закрывает два направления — РПГ и артистические службы. Если первое — про все, что происходит на сцене, то второе — про все, что происходит за кулисами и вокруг этого. Мы начинаем подготовку за полгода, а активные движения — за два месяца до фестиваля.
На каждой сцене есть главный координатор артистов и режиссер сцены: это два ключевых человека. Один занимается сопровождением артистов по всем вопросам: от покупки билетов и помощи по логистике до поиска иконы Николая-чудотворца или создания памятных сувениров с мероприятия. Второй отвечает за шоу-программу — и ее реализацию, и продумывание всех деталей, которые позже нужно реализовать. В этом году нас 35 человек на пять сцены. Как главный координатор я бегаю между сценами и за фестиваль получается 30-40 тысяч шагов.
Две показательные истории о нашей работе. Мне хорошо запомнилось выступление The Lab Антона Беляева — это был фестиваль внутри фестиваля, когда у тебя 40 человек оркестра, 30 человек хора, приглашенные звездные гости. Там мы прочувствовали жизнь под девизом «кто не сдох — тот лох»: два дня фестиваля и чеков, неделя между Москвой и Питером. А за пять минут до выступления Антохи МС я подошла к коллективу и увидела, что подтанцовка артиста в красивых бразильских костюмах стоит с красивыми голыми попами — а у нас фестиваль 0+, выпускать их в том виде было ни в коем случае нельзя. За 15 секунд вспомнила, что видела на маркете разноцветные палантины, схватила за руку директора Антохи и побежала за этими платками, параллельно звонила мужу: «Срочно кинь мне 20к на карту, все объясню потом». Мы все успели, купили и повязали платки как юбки — они идеально вписались в образ, никто ничего и не заметил».
С организационными моментами — не только на «Пикнике», но и сопутствующих ему мероприятиях — помогает ивент-отдел, где работает в том числе Данила Тотцкий, который пришел на «Пикник» в 2024 со стороны одного из партнеров, впечатлился и захотел работать внутри фестиваля. Спустя два года у него получилось, сейчас Данила тушит организационные пожары на препати, а в четыре утра после окончания фестиваля разбирается с демонтажной логистикой.
Главное — что Пикник Афиши дарит нам самим
«Для меня „Пикник“ — это управленческий вызов. По сути, это Олимпиада в event-индустрии. Мы обязаны провести его на уровне мировых стандартов: и по качеству впечатлений, и по операционной эффективности. Наша стратегия — это безупречный продукт, высокая доля рынка и прибыльность. Это и есть маркер качества: если люди голосуют билетом, значит, мы все делаем правильно. Мы строим устойчивую модель, где качество напрямую конвертируется в спрос и окупаемость».
«Для меня ключевое воспоминание произошло в этом году на фестивале в Москве. Мы создавали репортажи для больших экранов, размещенных рядом со сценами. Вот ты пришел на один из самых известных фестивалей в стране, слушаешь Мальбэка и Сюзанну и видишь, как после их выступления идет прямое включение редакции „Афиши Daily“. Твои сотрудники рассказывают о том, что происходит на фестивале — где еще можно классно провести время, что творится за сценой, слышишь, как толпа хохочет над шутками Али Александровой».
«Потом подобные репортажи мы видели на других фестивалях, про наш опыт рассказывали в экспертных телеграм-каналах, приводя в пример — вот как нужно взаимодействовать с аудиторией на фестивале. Сам „Пикник“ вышел на новый уровень, а вместе с ним — и „Афиша Daily“. Мы сформировали новую планку для фестивального лета».
«Я люблю монтаж и демонтаж. В эти дни чувствуется невероятное единение с командой: один мозг, одно тело, один организм. Встретить и быть частью такой команды — невероятная редкость и счастье. Поэтому и я по-настоящему счастлива в такие моменты».
«Лучшее воспоминание с любого из „Пикников“ — это сбор команды на главной сцене после окончания выступлений артистов и общее фото. Волшебный миг общего громкого выдоха: „Мы это сделали и вышло круто!“ Эмоции в эти короткие минуты останутся на всю жизнь».
«Работа команды внешних коммуникаций на „Пикнике“ — это постоянный параллельный процесс в онлайне и офлайне. В реальном времени ты отслеживаешь каждое упоминание бренда, чтобы при малейших рисках оперативно нивелировать негатив. Одновременно с этим ты физически присутствуешь на территории: перемещаешься от сцены к сцене, фиксируешь, как выходят артисты, вслушиваешься в слова песен, что происходит у маркетов, в детской зоне и любых других точках, слышишь, о чем говорят люди по дороге, замечаешь детали — ты видишь фестиваль целиком, а не только одну какую-то часть. К полуночи это примерно 50 тысяч шагов».
«В прошлом году, когда из-за жары один из гостей почувствовал недомогание, наш генеральный продюсер и ивент-директор компании Яков Трахман, пока скорая была в пути, лично принес пуфик, усадил, приподнял ноги и был рядом, спрашивая о самочувствии. Мы в тот момент шли проверять бэкстейдж, и этот эпизод стал не только для меня, а для всей команды примером того, как человеческое участие и личная глубокая вовлеченность становится частью ДНК Пикника Афиши.
Один из самых ценных моментов — традиция после «Пикника» собираться на сцене всей командой и аплодировать самим себе под важные слова нашего генерального директора компании «Афиша» Евгения Сидорова, потому что они заряжают делать фестиваль лучше, ярче и масштабнее.
В завершение одна красивая подслушанная история на «Пикнике-2024» от пятилетнего ребенка, который разговаривал с мамой по-взрослому, согласившись уйти домой с детской зоны только ради того, чтобы вернуться туда снова. «Мам, а это правда каждый год? Тогда мы будем приходить сюда всегда». Тот момент, когда кто-то произносит вслух то, ради чего мы все это делаем. И это дорогого стоит, поверьте».
«За три „Пикника“ набралось много воспоминаний, которые я бережно храню в шкатулочке в своей голове — как я порадовалась, видя возвращение Mnogoznaal. Как поймала катарсис, когда зашло солнце и начал громыхать сет SP4K. Как вышла радуга после дождя, как на главной сцене кто-то делал предложение, как дети бегали по траве и запускали воздушных змеев. Как люди в первом ряду визжат и плачут от восторга на выступлении своих любимых артистов — в каждом таком человеке узнаю себя и радуюсь, что могу быть к этому причастна.
Но мое любимое воспоминание довольно маленькое и нелепое в масштабе «Пикника» — как в прошлом году мы с моей коллегой Юлей сидели ночью в чебуречной. Через пару часов у нас была съемка, где сто вещей могло пойти не так. Мы сверяли часы и проверяли готовность всех служб, а параллельно я потягивала бамбл и думала, как же все-таки хорошо, что после учебы я послушала себя и не пошла на «настоящую» работу».
«Думаю, что самое ключевое событие у меня еще не случилось, я прожила только свой первый „Пикник“ в Москве. Главным воспоминанием навсегда будет команда, с которой мы это делали. Замученные, но максимально счастливые после».
«В прошлом году я смотрел на реюнион группы Dopeclvb — и поймал себя на очень странном ощущении. Оказалось, что моя идея, брошенная почти в шутку, может оказаться реальностью. Которая еще и нужна при этом многотысячной счастливой толпе. В тот момент понял, что точно нахожусь в правильном месте и занимаюсь классными вещами.
В этом же году мне запомнились две вещи. Во-первых, я не мог представить, что буду плакать от радости во время исполнения песни «ЛСП» «Сучка». Как-то все одновременно накатило: я очень много лет не слышал Олега лайвом, я люблю эту песню и рад, что ее любят и все вокруг. Во-вторых, бэкстейдж нашей преимущественно рэп-сцены. Если я расскажу обо всем, что там было, меня уволят примерно сейчас (с другой стороны, коллеги сами поручили мне этот текст), поэтому просто скажу, что весь вечер меня не покидало ощущение какой-то сказочной встречи выпускников, а пленка сохранила удивительный кроссовер, где в одной гримерке оказались Маркул, Куок и Петар Мартич. Фото я вам, конечно, не покажу, но поверьте, нам было очень весело».
«Когда ты год что-то делаешь, а потом видишь, как это выглядит в итоге, какие все довольные и счастливые, — это нереальное чувство. Работа мечты — составить плейлист, который сама бы слушала, и реализовать его на фестивале. Каждый ли человек может представить, что его плейлист материализуется? А мне посчастливилось попасть на такую работу. В этот день ты видишь всех друзей и коллег, все тебя поздравляют. Это круче, чем день рождения и Новый год вместе взятые. В прошлом году питерский „Пикник“ закрывался салютом под песню Coldplay, в этот момент чувствовалось счастье».
«Важная часть меня — эмоции. Я мотивируюсь от ощущений того, что в юношестве и подростковом возрасте я грезила о чем-то ярком и большом настолько, что в тени будней может вытянуть тебя вперед. О том, что я могу влиять на настроение и воспоминания людей, о чем-то глобальном и важном, что отзывается в сердцах.
Когда люди, которые приходят на наш большой праздник и разделяют его, смогут сохранить его внутри себя. Возможно, рассказать своим детям. И мне важно, что я приложила к этому руку. Девочка из маленького города, которая прошла огромный путь. Стараюсь чаще напоминать себе, особенно когда работаю по 16 часов в сутки за неделю до фестиваля. И когда понимаю, что небольшая команда маркетинга (привет, коллеги) привлекла столько человек, я чувствую как щемит от любви и доброты сердце. Это помогает вставать по утрам».
Вместо титров — команда Пикника Афиши
- Евгений Сидоров — генеральный директор «Афиши»
- Яков Трахман — event-директор, генеральный продюсер фестиваля
- Маргарита Жиганова — продюсер гастронаправления фестиваля
- Дарья Кузина — коммерческий директор
- Валерия Третьякова — исполнительный продюсер
- Кирилл Глотов — исполнительный продюсер
- Марина Зёмка — музыкальный продюсер
- Евгений Спектор — технический директор
- Анна Хайн — продюсер некоммерческого направления // социально-культурного блока
- Яна Кречет — программный директор, продюсер детской зоны
- Елена Спектор — арт-продюсер
- Анастия Пьянникова — принт-менеджер
- Роман Фисак — руководитель административного направления
- Ольга Голик — менеджер по логистике фестиваля
- Данила Тотцкий — менеджер спец. проектов
- Дарья Шутихина — менеджер по вопросам аккредитации фестиваля
- Наталия Арсентьева — аккаунт-менеджер гастро направления
- Антон Бельчиков — директор по маркетингу
- Юлия Колесникова — руководитель маркетинговых коммуникаций
- Виктория Джигкаева — директор по внешним коммуникациям компании «Афиша»
- Глеб Чудецкий — руководитель СММ
- Дарья Медведева — специалист по СММ
- Михаил Безделов — специалист по СММ
- Инна Константинова — трафик-менеджер
- Александра Садыкова-Левина — главный редактор «Афиши Daily»
- Леша Горбаш — шеф-редактор «Афиши Daily», музыкальной медиатор Пикника Афиши
- Аля Александрова — шеф-редактор видео «Афиши Daily»
- Шура Богачева — редактор «Афиши Daily»
- Настя Белокопытова — проджект-менеджер направления Маркет и Дети фестиваля
- Артём Хайрец — арт-директор
- Мирослав Купцов — руководитель поддержки пользователей
- Дмитрий Третьяков — руководитель b2b-поддержки
- Юлия Персиянинова — директор по развитию
- Маргарита Замураева — шеф-редактор Афиши Рестораны
- Мария Шаповалова — исполнительный директор
- Ксения Введенская — старший аккаунт-менеджер
- Иван Черников — дизайнер интерфейсов
- Денис Имполитов — директор по продукту
- Расим Реджепов — ведущий дизайнер
- Диана Лазарева — аккаунт-менеджер спонсорских проектов
- Алекс Русак — заместитель директора по маркетингу
- Анна Лукич — руководитель PR-направления компании «Афиша»
- Роман Цаплин — руководитель креативного направления компании «Афиша»
- Анастасия Станковская — PR-менеджер компании «Афиша»
- Ирина Щербакова — руководитель РПГ
- Анна Салова — проджект-менеджер
- Ксения Попченкова — менеджер спецпроектов
- Арина Блинова — менеджер проектов
- Юрий Краснокутский — техдирекция
- Дмитрий Монахова — техдирекция
- Никита Костин — техдирекция
- Валерий Ганжа — техдирекция
- Борис Сёмкин — техдирекция, саунддизайн
- Роман Касаев — художник по свету
- Максим Батурин — техдирекция
- Андрей Дронов — техдирекция
- Сергей Смирнов — куратор ВИП-зоны
- Владимир Бословяко — куратор ВИП-зоны
- Александр Сураев — руководитель стейджхендов
- Наталья Аскерова — главный координатор РПГ
- Фарух Аскеров — координатор артистов
- Александра Глухова — координатор артистов
- Нина Эйрих — координатор артистов
- Екатерина Пыщева — координатор артистов
- Виктория Добрынина — координатор артистов
- Юлия Романенко — координатор артистов
- Екатерина Северинец — главный режиссер сцен
- Виталий Коккель — главный режиссер сцен
- Екатерина Дроздова — главный режиссер сцен
- Анастасия Грекова — выпускающий режиссер
- Софья Забродина — PR
- Полина Данилова — PR
- Екатерина Пеганова — PR