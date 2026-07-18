«Как же хорошо, что мы не пошли на „настоящую“ работу». Кто создает Пикник Афиши

Пикник Афиши х Сбер уже прошел в Москве, а 8 августа луна-парк приедет в Санкт-Петербург. Пока мы готовимся ко второму за год фестивалю, рассказываем про его внутренние процессы, за которые отвечает большая команда преданных своему делу людей.

«Пикник» как квинтэссенция всего, чем мы занимаемся

Что такое Пикник Афиши? Большой городской фестиваль и праздник, куда тысячи людей приходят послушать любимую музыку, увидеть друзей и хорошо провести время — хоть у сцен, хоть на фестивальном пространстве между фуд-кортов, детской зоны и других активностей. В этом году в Москве на «Пикник» пришли более 30 тыс. человек, чтобы на день попасть в тот самый луна-парк, который 8 августа откроется в Санкт-Петербурге.

Пикник Афиши x Сбер. Санкт-Петербург Концерт / 8 августа Билеты Подробнее на Афише

А еще Пикник Афиши — это команда людей, год от года собирающих фестивальный пазл так, чтобы реализовать все наши (и, надеемся, ваши) мечты, собрать классный лайнап и сопроводить его другими активностями так, чтобы все хорошо провели время. Поэтому мы начинаем работать над новым фестивалем почти сразу окончания событий этого года — много нервничаем, иногда грыземся внутри, решаем проблемы, которые обязательно всплывают в самый последний момент. Но ни на секунду не забываем, какие мы удачливые люди, потому что всем нам повезло быть причастными к большому заметному событию. Этот текст — о людях, которые бережно собирают «Пикник».

Евгений Сидоров Генеральный директор «Афиши»

«Мы эксперты по досугу, а его офлайн-версия — это базовая человеческая потребность в перезагрузке. Мы видим это по всем исследованиям: люди ищут живые эмоции, и наша задача — давать им повод для радости, а не просто информацию» .

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«„Пикник“ — квинтэссенция всего, о чем мы говорим в течение года. Это не разовая акция, а ежегодная материализация нашей миссии. Мы выходим к людям не с декларациями, а с продуктом, который каждый год подтверждает свои стандарты. Для нас это не просто событие, а серьезная организационная ответственность: перевести огромную аудиторию из онлайна в офлайн и сделать это безупречно.

У «Афиши» глубокая культурная идентичность. Мы формировали повестку десятилетиями, потому что наследники той «Афиши», которая была трендсеттером и сформировала многие вещи в окружающей нас культуре. В этом смысле мы принципиально отличаемся от классических онлайн-платформ: наш бренд — про контекст, про смыслы, про доверие. Поэтому «Пикник» для нас — это не просто фестиваль. Это день в городе, который мы создаем для самой разной аудитории: от тех, кто вырос с «Афишей», до тех, кто только открывает ее для себя. Мы делаем сложный, многослойный продукт, который объединяет людей вокруг культуры, а не вокруг потребления».

Цель «Пикника» — сделать место, куда хочется вернуться и остаться

Внутри фестиваля есть добрая традиция — после каждого «Пикника» вся команда собирается на главной сцене, чтобы сказать друг другу спасибо за работу и наконец-то немного выдохнуть. Этот год не стал исключением, и после выступления «Браво», пока наши гости стекались к выходам с фестиваля, мы — уставшие, но довольные — сползались на ту самую сцену.

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Там уже по классике было две речи: от генпродюсера фестиваля Якова Трахмана и гендиректора «Афиши» Евгения Сидорова. После них ты чувствуешь две эмоции. Во-первых, они оба очень правы, нам всем довольно сильно повезло работать друг с другом, и вот это чувство команды — то, что ценишь сильнее других вещей. Во-вторых, где-то в эту секунду фестиваль в Москве официально заканчивается. И, как в этом году сказал Евгений: «У нас получилось».

Получилось, потому что люди со всех сторон делали свою работу. А это огромная команда, которая каждую среду собирается, чтобы обсудить текущие дела. Вместе с Евгением этими встречами заправляет Яков.

Яков Трахман Генеральный продюсер Пикника Афиши

«Фестиваль — это настроение и аудитория. Мы делаем для гостей как для себя. Наша задача — сделать фестиваль анклавом и местом, куда ты, как Алиса, проваливаешься, — и пусть весь мир подождет . Мы хотим сделать место и момент, куда хочется вернуться, окунуться и остаться».

За то, чтобы это место внятно функционировало, отвечают в том числе исполнительные продюсеры Лера Третьякова (держит процессы внутри команды) и Кирилл Глотов (решает вопросы с другими отделами). «Я помогаю шестеренкам кучи фундаментальных механизмов, из которых состоит „Пикник“, двигаться и не скрипеть о корпоративные процессы, регламенты, процедуры. И попутно, мне кажется, удается делать окружающих чуть более счастливыми», — так свои задачи описывает Кирилл.

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Над тем, чтобы «Пикник» вписывался в бюджет, работает коммерческий директор Дарья Кузина. Как выглядит ее работа? «Всем пишу, звоню и спрашиваю, как дела с деньгами и какие планы на вечер. Вдруг люди хотят стать частью самого потрясающего луна-парка» .

У нас довольно разноплановая работа. «Моя мама ходит на все „Пикники“ и до сих пор не может понять, чем я там занимаюсь», — рассказывает Анна Хайн, продюсер некоммерческого направления «Пикника». Зато благодаря фестивалю у нас, как и у Ани, появляются новые способности: «На „Пикнике“ я могу заснуть в любом положении, так как накануне фестиваля были долгие дни монтажа» .

Музыка — наш фундамент

Первый драфт музыкальной программы Пикника Афиши был собран еще прошлой осенью. Там же начался ключевой этап: понять, что из этого наброска можно реализовать, а что нужно адаптировать под действительность. Это прямая задача музыкального продюсера «Пикника» Марины Земки, которая существует в лабиринте тысячи созвонов и чатов, где нужно у всех узнать про доступность на числа «Пикника» и как можно раньше закрепить все договоренности.

Марина Земка Музыкальный продюсер Пикника Афиши

«Изначально меня звали просто букировать артистов: в первый год была идея о том, что лайнап будет собираться коллективно. В начале работа казалась мне скучной: запросить артистов — внести в табличку гонорары — и так по кругу. На каком-то этапе пришла к Якову и сказала: „Кажется, должен быть отдельный ответственный за лайнап человек“. Вызвалась сама, расписала концепцию, защитила ее — так и начала нынешнюю работу. Когда прошла испытательный срок, ко мне пришли из HR для оформления. Уточнила у Якова, как должна называться моя должность: „Ну ты только генеральным директором не называйся, в остальном — как тебе нравится“. Так я стала музыкальным продюсером Пикника Афиши. Но Яков в шутку долго называл меня „директором всего“, потому что первые годы мне было интересно участвовать во всем».

Лёша Горбаш, Basic Boy, Марина Земка © Личный архив

«Мои любимые букинги — когда мы придумываем что-то прикольное и участвуем в творческом процессе. В 2024 году это и караоке-программа Федука, и весь сет The Lab. С одной стороны, нужно собрать артистов на песни, которые есть в ростере Антона Беляева, порешать с правами, добрать артистов, чтобы у них была возможность выступить в наш день. С другой — когда увидели результат, поняли, все стоило того на 100%. В прошлом году запомнился реюнион Dopelcvb, в этом — шоу, которое получилось сделать с Олегом ЛСП, а еще шоукейс FRWRD Music и Carnival Recrods. Это была моя идея, которую помог реализовать Идан. Всегда приятно, когда что-то из твоей головы становится реальностью.

Но самое любимое — это «Браво» и Валерий Сюткин».

«Я летала с родителями в Новороссийск, мы сидели ужинали, тут звонок: „Мариночка, здравствуйте, это Валерий, Валерий Сюткин“. Вот это родители сейчас офигеют, мне Сюткин звонит!»

«Обычно ты всегда общаешься с менеджерами, а тут артист решает вопросы сам».

Леша Горбаш Шеф- и музыкальный редактор «Афиши Daily», музыкальный медиатор Пикника Афиши

Лёша Горбаш © Личный архив

«В первый год „Пикника“ я помогал скорее по касательной: тут подправить текстовки, тут по совету тогдашнего главреда Яны Циноевой ко мне пришел Яков позадавать вопросы про рэперов. К концу года созвонились с ним еще раз и договорились, что в будущем я буду больше задействован во всех процессах. Так я начал работать с Мариной и погрузился в дивный мир фестивальных реалий. Оказывается, нужно вписываться в бюджет. А какие-то договоренности могут отвалиться в последний момент — и вам тут же надо искать замену, чтобы потом идеально подбить тайминги. Каждый год изумляюсь, как у Марины это получается.

Моя любимая часть нашей работы — сцена «Заря», потому что совмещаю приятное (узнаю новых артистов) с полезным (помогаю им выступить на большом фестивале). А еще до этого месяца у меня тоже не было четкого названия должности. Когда подняли этот вопрос, Лера Третьякова в шутку назвала меня «медиатором „Пикника“». Оказалось, что это не шутка. Как в «Daily» я совмещаю шеф-редство с ролью «редакционного успокоительного», так и тут зачастую берусь спокойно объяснить, почему мнения внутри команды могут разниться, или пойти мило поболтать с артистами».

Как Пикник Афиши и «Афиша Daily» дополняют друг друга

Александра Садыкова-Левина Главный редактор «Афиши Daily»

«Мы все попадаем в команду „Пикника“, как только начинается активная фаза подготовки к фестивалю. Для „Daily“ это означает, что мы продумываем продвижение мероприятия — как будем рассказывать о нем в соцсетях, на сайте и через видеоформаты. Продумываем свою сцену „Заря“, организуем препати и готовимся развлекать людей непостредственно на ивенте.

Финально я поняла, насколько это серьезный и сложный фестиваль, когда начала непосредственно над ним работать. Видела процесс застройки, отрисовку мельчайших деталей каждой зоны и просто то, как парк превращается в бесконечный поток сцен, фуд-кортов, удовольствий и веселья. Особенно сильно ощутила это в день московского фестиваля в прошлом году, когда с гордостью надела свой первый организаторский бейджик и пошла смотреть, что же мы там натворили . Увидела невероятно красивую локацию, счастливую толпу и то, как аудитория тепло реагировала на выступления.

Личный архив

«Ключевая связка между „Пикником“ и „Daily“ — музыкальная. Наш шеф и музыкальный редактор Леша Горбаш занимается не только хедлайнерами, но и работает над сценой „Заря“, где себя могут проявить фрешмены. Для нас это очень важно, потому что издание всегда позиционировало себя как СМИ, рассказывающее о ключевых новых именах и дающее им шанс на большое будущее. Мы поддерживаем этих артистов не только в рамках „Пикника“, но и после — на своих ресурсах рассказываем их новости, приглашаем на другие ивенты».

Почему для нас важно думать не только о взрослых, но и о детях

«Пикник» — это не только артисты и их выступления. «Музыканты — это друзья, ради которых все собираются. Но хороший прием гостей — это не только они. Нужно подумать, кого еще позвать, чтобы всем было интересно, комфортно и этот день прошел запоминающимся. Ту подругу, которая всегда делает самые красивые украшения. Соседа, который знает, чем занять детей этим днем. Друзей, которые умеют рассказывать красивые и увлекательные истории. И тех, рядом с кем просто становится веселее», — рассказывает Яна Кречет, программный директор и продюсер детской зоны.

© @ivan_volnukhin_

Поэтому на «Пикнике» каждый год активно развиваются и самые разные виды досуга. Бьюти-зоны и релакс, квизы и спорт, музеи и возможность самим позаниматься творчеством. И, конечно, дети, у которых в этом году было все: карусели, уличный кинотеатр со Смешариками, батутный замок и не только.

Наш луна-парк — сытое царство

На «Пикнике» нам всем хочется есть. Для этого у нас и гостей фестиваля в Москве в этом году было сразу пять фудкортов. Каждый из них нужно было придумать, договориться с партнерами и продумать логистику. В этом году на два города набралось 110 гастрорезидентов. За то, чтобы все это работало, отвечает Маргарита Жиганова, гастропродюсер Пикника Афиши.

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«Учитывая мой большой гастробэкграунд, в меня органически вгрузился и менеджмент фудкорта „Пикника“. Моя задача — собрать гастрогород в городе, перенести самые актуальные проекты в периметр фестиваля на один день, сколлабить интересные фиты и проконтролировать спецпроекты. Как это было с фрик-шоу „Андердога“, чтобы вышел фудкорт с вау-эффектом», — рассказывает Маргарита.

Промо «Пикника» — не кричать на облака, а достучаться до нашей аудитории

Еще про «Пикник» нужно рассказывать. За это отвечают маркетинг и пиар, которые не только выполняют KPI и заполняют бесконечные таблички, но и выдумывают праздник вокруг праздника. «Делаю так, чтобы о „Пикнике“ узнали и пришли к нам провести лучший выходной лета», — это упрощенное описание задач директора по маркетингу Антона Бельчикова.

«Сам „Пикник“ — это величайший кейс крутости. Если говорить про промо, мне точно запомнился тайный концерт Маркула на Дворцовой в Санкт-Петербурге, который делала команда маркетинга. Это и препати с блогерами в Москве, и крутые коллабы с „Цех85“ и „Подписными изданиями“».

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Чуть больше контекста от руководителя маркетинговых коммуникаций Юли Колесниковой, которая «делала разные подходы» для этого текста: «Главное, о чем я думаю — как много одновременно приходится делать на разных плоскостях коммуникаций, которые выходят . Сколько сложностей может возникнуть из-за неверно сформулированной мысли. Это еще и попытка встать на место человека, понять, что ему может быть интересно, и почему он сделает выбор в пользу фестиваля. И это рациональная часть нашей работы, которую не видно публично: таблички, звонки, согласования, чаты в четыре утра или съемки».

Параллельно с маркетингом работает PR. Глобально у них одна задача — заинтересовать человека прийти на «Пикник» еще до того, как он случился. Маркетинг использует свои инструменты, PR оперирует смыслами, контекстом, новостями, спикерами от компании и не только.

Виктория Джигкаева Директор по внешним коммуникациям компании «Афиша»

«И PR, и маркетинг (одним словом — „коммуникации“) работают над общей задачей: заинтересовать человека прийти на „Пикник“ еще до того, как он случился. Каждый департамент решает ее по-своему: маркетинг делает это через свои инструменты, PR — через смыслы, контекст, новости, спикеров от компании, интересные детали. Но нас объединяют креативные активности и мини-ивенты, предваряющие фестиваль и дающие возможность попробовать его „на вкус“, окунуться в атмосферу, которая будет во 100 крат усилена на самом Пикнике Афиши.

© Юлия Минаева

Маркетинг заканчивается там, где заканчивается фестиваль, а PR живет дальше. Мы не прерываем коммуникации с нашей аудиторией — и знакомой, и новой, — наоборот, продолжаем рассказывать, как все прошло, ловим эмоции, собираем впечатления, рассказываем истории, пишем кейсы. И делаем это для того, чтобы создать то самое послевкусие, которое останется у людей на месяцы и сформирует их запрос на посещение нашего фестиваля в следующем году.

Большая зона нашей ответственности — забота о репутации легендарного «Пикника». Это тот стрим, который не прерывается никогда: до, во время и после фестиваля. Мы работаем с ним на каждом этапе. Потому что любое наше действие или слово формирует отношение к событию, а с другой стороны — люди постоянно делятся эмоциями на социальных платформах. Если случаются сложности — мы делаем так, чтобы это осталось деталью, а не сюжетом.

Дизайнеры Катя Полякова и Стася Колатселька © Личный архив

Если кратко и для шестилетки: маркетинг — это про то, как позвать друзей на день рождения заранее, чтобы все пришли. А PR и коммуникации в целом — это не только красивое приглашение и атмосфера во время праздника, но и после дня рождения показать всем видео и фотографии, чтобы те, кто не пришел, пожалели. А те, кто пришел, уже ждали следующего года. И при этом следить, чтобы никто не подумал, что праздник был скучный».

SMM фестиваля — не про корпоративный пафос, а поддержку, когда сил уже нет

Параллельно с тем, чтобы рассказывать о «Пикнике» внешнему миру, мы постоянно говорим о нем и внутри — преимущественно через наши соцсети, которыми руководит Глеб Чудецкий, а руками собирают Даша Медведева и Миша Безделов (в его случае фамилия — антоним рабочего подхода). Они отвечают за то, чтобы вы вовремя узнавали про все наши новости, терроризируют артистов с блицами и стараются делать так, чтобы язык «Пикника» был живым и понятным, а не нудным и корпоративным.

Даша Медведева SMM Пикника Афиши

© Личный архив

«У меня дома была коллекция журналов „Афиша“ — родители старались быть в курсе модных культурных событий, поэтому это была такая же неотъемлемая часть моего детства, как мультики по телевизору или игра в Марио на приставке. Возможно, именно из-за этого эпизода из моей личной истории Пикник Афиши всегда воспринимался как-то по-особенному тепло и по-домашнему. Став подростком, я стала мечтать поехать на „Пикник“ — мне в Петербурге оставалось только завидовать москвичам и их „Пикнику“, Субботнику и Park Live. Мечта исполнилась в 2017 — я плакала на Kasabian, открыла для себя пару новых музыкальных гиперфиксаций на ближайшие годы и совершила ошибку, о которой жалею до сих пор (не успела добежать на сет 5’nizza!).

Конечно, я боялась даже думать о том, чтобы когда-нибудь попасть в команду «Афиши». Когда увидела вакансию, скинула ее друзьям со словами вроде: «Чего думаете, попробовать или слишком круто?» В итоге попала в «Пикник» в момент его перезапуска — максимально скучным путем, через тестовые и собеседования. В тот момент у меня был мощный кризис, и я не верила, что вообще что-то может получиться и я не буду жить под мостом. Но вроде получилось — хочется еще раз воспользоваться возможностью и сказать спасибо каждому коллеге за поддержку. В «Афише» действительно очень классная команда — это проверяется не корпоративным пафосом про «семью», а ситуациями, когда ты уже плачешь где-то в «Коломенском», но тебя не бросили, а помогли и утешили» .

Кто делает «Пикник» красивым

Каждый год над визуалом «Пикника» сидит наша команда дизайнеров. Показательное число из 2025 года: к нему было сделано более 1500 визуальных макетов. «Пикник — это всегда очень большая нагрузка, много нервов и решений проблем. Ты никогда не понимаешь полную картину самого фестиваля , все части собираются отдельно. И стоит отдельно отметить огромную работу декораторов на месте. Но когда ты приходишь и видишь, как пазл сложился и все работает, — это огромный заряд эмоций и удовлетворения. Понимаешь что все усилия не зря», — рассказывает Артем Хайрец, арт-директор «Пикника».

© Личный архив

Артем любит и наш логотип 2024 года, где был задействован смайл XX, символизировавший 20-летие «Пикника». И стиль этого года, когда мы превращаем «Коломенское» и Елагин-остров в луна-парк.

«Закулисные Фиксики». Кто собирает «Пикник» руками

РПГ — это режиссерско-постановочная группа. Команда людей, отвечающих за то, чтобы все процессы существовали не только в головах и на бумаге, но и в действительности. В случае последнего «Пикника» это сразу 35 человек.

Наташа Аскерова Главный координатор РПГ Пикника Афиши

«Выступление любого артиста состоит не только из его таланта и красивого голоса, но и из работы огромного количества людей за кулисами, которых мы не видим. РПГ руководит как раз этим процессом, чтобы свет в нужный момент помигал, дым и салют запустились в правильное „хей“, на экране мелькали красивые картинки, пока артист вовремя выходит на сцену. Как мать я бы сказала, что мы такие закулисные Фиксики.

© Юлия Минаева

Наша команда закрывает два направления — РПГ и артистические службы. Если первое — про все, что происходит на сцене, то второе — про все, что происходит за кулисами и вокруг этого. Мы начинаем подготовку за полгода, а активные движения — за два месяца до фестиваля.

На каждой сцене есть главный координатор артистов и режиссер сцены: это два ключевых человека. Один занимается сопровождением артистов по всем вопросам: от покупки билетов и помощи по логистике до поиска иконы Николая-чудотворца или создания памятных сувениров с мероприятия. Второй отвечает за шоу-программу — и ее реализацию, и продумывание всех деталей, которые позже нужно реализовать. В этом году нас 35 человек на пять сцены. Как главный координатор я бегаю между сценами и за фестиваль получается 30-40 тысяч шагов.

Две показательные истории о нашей работе. Мне хорошо запомнилось выступление The Lab Антона Беляева — это был фестиваль внутри фестиваля, когда у тебя 40 человек оркестра, 30 человек хора, приглашенные звездные гости. Там мы прочувствовали жизнь под девизом «кто не сдох — тот лох»: два дня фестиваля и чеков, неделя между Москвой и Питером. А за пять минут до выступления Антохи МС я подошла к коллективу и увидела, что подтанцовка артиста в красивых бразильских костюмах стоит с красивыми голыми попами — а у нас фестиваль 0+, выпускать их в том виде было ни в коем случае нельзя. За 15 секунд вспомнила, что видела на маркете разноцветные палантины, схватила за руку директора Антохи и побежала за этими платками, параллельно звонила мужу: «Срочно кинь мне 20к на карту, все объясню потом» . Мы все успели, купили и повязали платки как юбки — они идеально вписались в образ, никто ничего и не заметил».

© Юлия Минаева

С организационными моментами — не только на «Пикнике», но и сопутствующих ему мероприятиях — помогает ивент-отдел, где работает в том числе Данила Тотцкий, который пришел на «Пикник» в 2024 со стороны одного из партнеров, впечатлился и захотел работать внутри фестиваля. Спустя два года у него получилось, сейчас Данила тушит организационные пожары на препати, а в четыре утра после окончания фестиваля разбирается с демонтажной логистикой.

Главное — что Пикник Афиши дарит нам самим

Евгений Сидоров Генеральный директор «Афиши»

«Для меня „Пикник“ — это управленческий вызов. По сути, это Олимпиада в event-индустрии. Мы обязаны провести его на уровне мировых стандартов: и по качеству впечатлений, и по операционной эффективности. Наша стратегия — это безупречный продукт, высокая доля рынка и прибыльность. Это и есть маркер качества: если люди голосуют билетом, значит, мы все делаем правильно. Мы строим устойчивую модель, где качество напрямую конвертируется в спрос и окупаемость».

Александра Садыкова-Левина Главный редактор «Афиши Daily»

«Для меня ключевое воспоминание произошло в этом году на фестивале в Москве. Мы создавали репортажи для больших экранов, размещенных рядом со сценами. Вот ты пришел на один из самых известных фестивалей в стране, слушаешь Мальбэка и Сюзанну и видишь, как после их выступления идет прямое включение редакции „Афиши Daily“. Твои сотрудники рассказывают о том, что происходит на фестивале — где еще можно классно провести время, что творится за сценой, слышишь, как толпа хохочет над шутками Али Александровой».

«В тот момент я поняла, что мы уже не просто разрозненные сотрудники одной компании, мы команда, поддерживающая друг друга, создающая новые образы и подсвечивая важные вещи».

«Потом подобные репортажи мы видели на других фестивалях, про наш опыт рассказывали в экспертных телеграм-каналах, приводя в пример — вот как нужно взаимодействовать с аудиторией на фестивале. Сам „Пикник“ вышел на новый уровень, а вместе с ним — и „Афиша Daily“. Мы сформировали новую планку для фестивального лета».

Лера Третьякова Исполнительный продюсер Пикника Афиши

«Я люблю монтаж и демонтаж. В эти дни чувствуется невероятное единение с командой: один мозг, одно тело, один организм. Встретить и быть частью такой команды — невероятная редкость и счастье. Поэтому и я по-настоящему счастлива в такие моменты».

Кирилл Глотов Исполнительный продюсер Пикника Афиши

«Лучшее воспоминание с любого из „Пикников“ — это сбор команды на главной сцене после окончания выступлений артистов и общее фото. Волшебный миг общего громкого выдоха: „Мы это сделали и вышло круто!“ Эмоции в эти короткие минуты останутся на всю жизнь».

Виктория Джигкаева Директор по внешним коммуникациям компании «Афиша»

«Работа команды внешних коммуникаций на „Пикнике“ — это постоянный параллельный процесс в онлайне и офлайне. В реальном времени ты отслеживаешь каждое упоминание бренда, чтобы при малейших рисках оперативно нивелировать негатив. Одновременно с этим ты физически присутствуешь на территории: перемещаешься от сцены к сцене, фиксируешь, как выходят артисты, вслушиваешься в слова песен, что происходит у маркетов, в детской зоне и любых других точках, слышишь, о чем говорят люди по дороге, замечаешь детали — ты видишь фестиваль целиком, а не только одну какую-то часть. К полуночи это примерно 50 тысяч шагов».

«В потоке иногда случаются моменты, которые становятся не просто рабочими, а личными эпизодами».

«В прошлом году, когда из-за жары один из гостей почувствовал недомогание, наш генеральный продюсер и ивент-директор компании Яков Трахман, пока скорая была в пути, лично принес пуфик, усадил, приподнял ноги и был рядом, спрашивая о самочувствии. Мы в тот момент шли проверять бэкстейдж, и этот эпизод стал не только для меня, а для всей команды примером того, как человеческое участие и личная глубокая вовлеченность становится частью ДНК Пикника Афиши.

© Личный архив

Один из самых ценных моментов — традиция после «Пикника» собираться на сцене всей командой и аплодировать самим себе под важные слова нашего генерального директора компании «Афиша» Евгения Сидорова, потому что они заряжают делать фестиваль лучше, ярче и масштабнее.

В завершение одна красивая подслушанная история на «Пикнике-2024» от пятилетнего ребенка, который разговаривал с мамой по-взрослому, согласившись уйти домой с детской зоны только ради того, чтобы вернуться туда снова. «Мам, а это правда каждый год? Тогда мы будем приходить сюда всегда» . Тот момент, когда кто-то произносит вслух то, ради чего мы все это делаем. И это дорогого стоит, поверьте».

Даша Медведева SMM Пикника Афиши

«За три „Пикника“ набралось много воспоминаний, которые я бережно храню в шкатулочке в своей голове — как я порадовалась, видя возвращение Mnogoznaal. Как поймала катарсис, когда зашло солнце и начал громыхать сет SP4K. Как вышла радуга после дождя, как на главной сцене кто-то делал предложение, как дети бегали по траве и запускали воздушных змеев. Как люди в первом ряду визжат и плачут от восторга на выступлении своих любимых артистов — в каждом таком человеке узнаю себя и радуюсь, что могу быть к этому причастна.

© Личный архив

Но мое любимое воспоминание довольно маленькое и нелепое в масштабе «Пикника» — как в прошлом году мы с моей коллегой Юлей сидели ночью в чебуречной. Через пару часов у нас была съемка, где сто вещей могло пойти не так. Мы сверяли часы и проверяли готовность всех служб, а параллельно я потягивала бамбл и думала, как же все-таки хорошо, что после учебы я послушала себя и не пошла на «настоящую» работу».

Дарья Кузина Коммерческий директор Пикника Афиши

« Думаю, что самое ключевое событие у меня еще не случилось , я прожила только свой первый „Пикник“ в Москве. Главным воспоминанием навсегда будет команда, с которой мы это делали. Замученные, но максимально счастливые после».

Леша Горбаш Шеф- и музыкальный редактор «Афиши Daily», музыкальный медиатор Пикника Афиши

«В прошлом году я смотрел на реюнион группы Dopeclvb — и поймал себя на очень странном ощущении. Оказалось, что моя идея, брошенная почти в шутку, может оказаться реальностью. Которая еще и нужна при этом многотысячной счастливой толпе. В тот момент понял, что точно нахожусь в правильном месте и занимаюсь классными вещами.

Даша Медведева и редакция Афиши Daily © Личный архив

В этом же году мне запомнились две вещи. Во-первых, я не мог представить, что буду плакать от радости во время исполнения песни «ЛСП» «Сучка». Как-то все одновременно накатило: я очень много лет не слышал Олега лайвом, я люблю эту песню и рад, что ее любят и все вокруг. Во-вторых, бэкстейдж нашей преимущественно рэп-сцены. Если я расскажу обо всем, что там было, меня уволят примерно сейчас (с другой стороны, коллеги сами поручили мне этот текст), поэтому просто скажу, что весь вечер меня не покидало ощущение какой-то сказочной встречи выпускников , а пленка сохранила удивительный кроссовер, где в одной гримерке оказались Маркул, Куок и Петар Мартич. Фото я вам, конечно, не покажу, но поверьте, нам было очень весело».

Марина Земка Музыкальный продюсер Пикника Афиши

«Когда ты год что-то делаешь, а потом видишь, как это выглядит в итоге, какие все довольные и счастливые, — это нереальное чувство. Работа мечты — составить плейлист, который сама бы слушала, и реализовать его на фестивале. Каждый ли человек может представить, что его плейлист материализуется? А мне посчастливилось попасть на такую работу. В этот день ты видишь всех друзей и коллег, все тебя поздравляют. Это круче, чем день рождения и Новый год вместе взятые. В прошлом году питерский „Пикник“ закрывался салютом под песню Coldplay, в этот момент чувствовалось счастье».

Юля Колесникова Руководитель маркетинговых коммуникаций

«Важная часть меня — эмоции. Я мотивируюсь от ощущений того, что в юношестве и подростковом возрасте я грезила о чем-то ярком и большом настолько, что в тени будней может вытянуть тебя вперед. О том, что я могу влиять на настроение и воспоминания людей, о чем-то глобальном и важном, что отзывается в сердцах .

Когда люди, которые приходят на наш большой праздник и разделяют его, смогут сохранить его внутри себя. Возможно, рассказать своим детям. И мне важно, что я приложила к этому руку. Девочка из маленького города, которая прошла огромный путь. Стараюсь чаще напоминать себе, особенно когда работаю по 16 часов в сутки за неделю до фестиваля. И когда понимаю, что небольшая команда маркетинга (привет, коллеги) привлекла столько человек, я чувствую как щемит от любви и доброты сердце. Это помогает вставать по утрам».

Вместо титров — команда Пикника Афиши

© Алексей Князев