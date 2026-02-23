Вышел первый тизер третьего сезона «Уэнсдэй». В нем снялась Вайнона Райдер
По «Евангелиону» выйдет новый аниме-сериал

Иллюстрация: TV Tokyo

На фестивале «Evangelion: 30+; 30th Anniversary of Evangelion», приуроченном к 30-летию культовой серии, анонсировали новый аниме-сериал во вселенной Хидэаки Анно. Мероприятие проходит на арене «Йокогама» с 21 по 23 февраля.

Производством проекта займутся Studio Khara и CloverWorks. Сценарий напишет Ёко Таро, известный по работе над играми NieR и NieR: Automata. Режиссерами выступят Кадзуя Цурумаки (художественный руководитель оригинального «Евангелиона» и режиссер нескольких его серий) и Токо Ятабэ («Человек-бензопила»). Музыку сочинит Окибэ Кэйити, композитор серий игр Tekken, Drakengard и Nier.

На фестивале также показали новую 13-минутную короткометражку. Создатель оригинального сериала Хидэаки Анно выступил сценаристом проекта, а режиссером стал Наоюки Асано, известный по полнометражному фильму «Евангелион: 3.0+1.0».

В январе этого года «Евангелион» также оказался в центре внимания благодаря запуску в университете Лондона в Мексике курса по психоанализу и киноанализу на основе культового аниме.

7-месячный курс рассматривает сериал через призму теорий Фрейда, Юнга и Лакана. Программа состоит из пяти модулей, охватывающих историю аниме и место «Евангелиона» в японской культуре, анализ персонажей и проблематику самоидентификации, визуальный символизм и повествование, темы тревоги и травмы, а также роль зрителя в интерпретации произведения.

