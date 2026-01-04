В Москве начали принимать новогодние елки на переработку
Создатели Twitter и Pinterest запустили новое приложение Tangle
Nike назвал 10 самых популярных моделей кроссовок 2025 года
На могиле Мэттью Перри появилась памятная табличка с отсылкой к «Друзьям»
Опрос: оливье и «шуба» возглавили рейтинги как самых любимых, так и надоевших новогодних блюд
В Москве к концу следующей недели ударят 20-градусные морозы
Bank of America: к 2035 году зумеры станут самым богатым поколением
Создатели «Очень странных дел» братья Даффер объяснили концовку сериала
Александру Овечкину выбили еще один зуб
Третья часть «Аватара» преодолела рубеж в миллиард долларов в прокате
Гильермо дель Торо признался, что всю жизнь мечтал снять «Франкенштейна»
Леонардо Ди Каприо о будущем кинопроката: «Все меняется с молниеносной скоростью»
Сборы фильма «Чебурашка-2» достигли 2 млрд рублей
В 2026 году в российских больницах появятся врачи по здоровому долголетию
Станцию метро «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии откроют уже в этом году
Гинцбург: новая вакцина от меланомы эффективна на 90%
В Москве возбудили уголовное дело после изъятия львов, которые использовались для фотосессий
Более 400 кафе и ресторанов могут закрыться в Москве в 2026 году
В 2026 году на улицах Москвы 71 день можно будет парковаться бесплатно
В рождественскую ночь в Москве ожидается мороз до –10 градусов
Сценарист «Южного парка» купил домен Трамп-Кеннеди-центра и высмеивает на нем президента США
Сериал «Дом Дракона» завершится на четвертом сезоне
Во Франции в Новый год сожгли более 1000 автомобилей
Во Флориде хотят запретить бумажные трубочки в ресторанах из‑за рисков для здоровья
Финн Вулфхард после финала «Очень странных дел» планирует сосредоточиться на музыке
В Гане задержали Ноя, предсказывавшего всемирный потоп
Исполнитель роли профессора Флитвика в «Гарри Поттере» рассказал, чем сериал отличается от фильмов
По «Джону Уику» разрабатывают AAA-игру

Хидэаки Анно работает над короткометражкой по «Евангелиону» — ее покажут в Японии в феврале

Иллюстрация: TV Tokyo

Студия Khara ведет работу над короткометражным фильмом во вселенной «Евангелиона» к 30-летию серии. Его премьера состоится на фестивале в Йокогаме в феврале, сообщает Hypebeast.

Продолжительность новой работы составит 13 минут. Создатель оригинального сериала Хидэаки Анно выступит сценаристом проекта, а режиссером станет Наоюки Асано, известный по полнометражному фильму «Евангелион: 3.0+1.0».

Короткометражку покажут в рамках мероприятия «Evangelion: 30+; 30th Anniversary of Evangelion», которое пройдет на арене «Йокогама» в Японии с 21 по 23 февраля 2026 года. Показы будут проводиться один раз в день.

Недавно Хидэо Кодзима анонсировал аниме-сериал по Death Stranding. Рабочее название проекта — «Isolations». Релиз намечен на 2027 год.

Это будет спин-офф, действие которого развернется параллельно с событиями игр. Пока Сэм Бриджес выполняет свою миссию, девушка и парень отправятся в путешествие по разорванной Америке.

Расскажите друзьям