Эмма Стоун рассказала о любви к мультфильму «Кей-поп-охотницы на демонов»

Стоун мечтает побывать на концерте BTS. Она поделилась: «Я абсолютно обожаю K-pop! Один из самых крутых опытов в моей жизни — когда я вела Saturday Night Live, а BTS были музыкальными гостями. Я никогда не слышала такого безумия в студии SNL! Люди ночевали на улице по несколько дней, чтобы попасть на запись. Это было невероятно. Именно тогда моя страсть к BTS вспыхнула по-настоящему, и я очень мечтаю попасть на их концерт в туре».