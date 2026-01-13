Главный мем «Золотого глобуса» разгадан: Леонардо Ди Каприо говорил о k-pop

14% россиян собираются уволиться после праздников
ВЦИОМ: 66% россиян считают отцовство трудной работой
Издательство Popcorn Books объявило о закрытии
В России через четыре года планируют начать пересадку почек от генномодифицированных свиней
«Литфонд» выставит на торги роман Достоевского «Бесы» 1935 года издания и фото потомков Сталина
Экранизация романа Станислава Гимадеева «Принцип четности» выйдет 1 февраля
Продажи книги «Легкий способ бросить пить» выросли на 153% в новогодние праздники
Аналитики: старый Новый год постоянно отмечают только 35% жителей России
Автор книги «Все закончится на нас» Колин Гувер сообщила, что проходит лечение от рака
Самый дорогой тур в 2025 году был продан за 35,3 млн рублей
В России с 1 марта запретят автоматические списания за цифровые подписки
LEGO анонсировала наборы по «Покемонам»
Мики Рурк и Питер Грин появились в трейлере «3 Days Rising»
Фамке Янссен вернется к роли Джин Грей в фильме «Мстители: Судный день»
Джордж Клуни назвал Квентина Тарантино жестоким из‑за его слов о Поле Дано и Оуэне Уилсоне
В Москве открылась вторая студия массажа Koja
Мусульманам Казахстана частично запретили делать дипфейки с умершими
33 оператора связи нарушили требования Роскомнадзора, связанные с блокировкой интернет-ресурсов
Посетители обвинили ТЦ «Авиапарк» в Москве в жестоком обращении с птицами из‑за сеток для ловли
В Москве прооперировали мужчину, который слышал движение глаз и работу сердца
Аэропорт Домодедово продадут на аукционе
Оzon приостановил продажи ветеринарных препаратов с габапентином из‑за подростков
Вышел первый тизер «Мумии» Ли Кронина
Telegram удалил свыше 44 млн каналов и групп за нарушения правил платформы
Иньяки Годой в новом трейлере второго сезона «One Piece. Большой куш»
Роспотребнадзор выявил нарушения в 64% проб готовой еды
Приставы начали производство по выселению Долиной из квартиры в Хамовниках
Фильм россиянки Евгении Арбугаевой «Чуура» покажут на Берлинском кинофестивале

Главный мем «Золотого глобуса» разгадан: Леонардо Ди Каприо говорил о k-pop

Фото: момент с трансляции «Золотого глобуса»

Пользовательница тиктока Джеки Джи, умеющая читать по губам, смогла воссоздать речь Леонардо Ди Каприо на «Золотом глобусе». Актер с кем-то эмоционально общался во время рекламной паузы. Момент разлетелся на мемы.

Выяснилось, что обладатель «Оскара» пародировал чью-то реакцию на выход звезд «Кей-поп-охотниц на демонов», которые выиграли в номинации «Лучший анимационный фильм».  

«Я наблюдал за тобой в этот момент с k-pop. Ты выглядел так: „Это что… это кто? Это k-pop? Они?.. А, вот оно что!“ Мы смеялись. Типа: „Это кто вообще?“ K-pop (шепотом)…» — так пересказала слова актера Джеки. При этом с кем разговаривал Ди Каприо, все еще неизвестно.  

Видео: @tismejackieg

Церемония вручения премии «Золотой глобус» прошла в Беверли-Хиллз 11 января. Главными триумфаторами премии стали «Битва за битвой» и «Переходный возраст». Каждая картина завоевала по четыре награды. «Золотые глобусы» также получили Пол Томас Андерсон, Тимоте Шаламе и Вагнер Мора. Для них эти награды стали первыми в карьере. С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.

Корреспондент The New York Times Кайл Бьюкенен рассказал, что на церемонии гостей кормили в основном морепродуктами. В списке блюд от шефа сети ресторанов японской кухни Nobu Нобу Матсухисы были представлены: черная икра с сусальным золотом, салат из лобстера с острым лимонным соусом, нигири из лосося и тунца и черная треска. Актеров также угощали роллами и другими видами суши.

