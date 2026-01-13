Главный мем «Золотого глобуса» разгадан: Леонардо Ди Каприо говорил о k-pop

Пользовательница тиктока Джеки Джи, умеющая читать по губам, смогла воссоздать речь Леонардо Ди Каприо на «Золотом глобусе». Актер с кем-то эмоционально общался во время рекламной паузы. Момент разлетелся на мемы.
Выяснилось, что обладатель «Оскара» пародировал чью-то реакцию на выход звезд «Кей-поп-охотниц на демонов», которые выиграли в номинации «Лучший анимационный фильм».
«Я наблюдал за тобой в этот момент с k-pop. Ты выглядел так: „Это что… это кто? Это k-pop? Они?.. А, вот оно что!“ Мы смеялись. Типа: „Это кто вообще?“ K-pop (шепотом)…» — так пересказала слова актера Джеки. При этом с кем разговаривал Ди Каприо, все еще неизвестно.
Церемония вручения премии «Золотой глобус» прошла в Беверли-Хиллз 11 января. Главными триумфаторами премии стали «Битва за битвой» и «Переходный возраст». Каждая картина завоевала по четыре награды. «Золотые глобусы» также получили Пол Томас Андерсон, Тимоте Шаламе и Вагнер Мора. Для них эти награды стали первыми в карьере. С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.
Корреспондент The New York Times Кайл Бьюкенен рассказал, что на церемонии гостей кормили в основном морепродуктами. В списке блюд от шефа сети ресторанов японской кухни Nobu Нобу Матсухисы были представлены: черная икра с сусальным золотом, салат из лобстера с острым лимонным соусом, нигири из лосося и тунца и черная треска. Актеров также угощали роллами и другими видами суши.