«Битва за битвой» и «Переходный возраст»: стали известны победители «Золотого глобуса»

«Золотые глобусы» также получили Пол Томас Андерсон, Тимоте Шаламе и Вагнер Мора. Для них эти награды стали первыми в карьере. Среди проектов, оставшихся без наград в этом году, — «Франкенштейн», «Дипломатка», «Медведь» и «Уэнсдей».