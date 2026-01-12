«Маттел» представила первую куклу Барби с аутизмом
«Битва за битвой» и «Переходный возраст»: стали известны победители «Золотого глобуса»

Фото: Amy Sussman/Getty Images

В Беверли-Хиллз прошла церемония вручения премии «Золотой глобус». Ведущей вечера стала Никки Глейзер.

Главными триумфаторами премии стали «Битва за битвой» и «Переходный возраст». Каждая картина завоевала по четыре награды.

«Золотые глобусы» также получили Пол Томас Андерсон, Тимоте Шаламе и Вагнер Мора. Для них эти награды стали первыми в карьере. Среди проектов, оставшихся без наград в этом году, — «Франкенштейн», «Дипломатка», «Медведь» и «Уэнсдей».

Список победителей «Золотого глобуса»

  • Лучший фильм (драма) — «Гамнет»
  • Лучший фильм (мюзикл или комедия) — «Битва за битвой»
  • Лучший актер (драма) — Вагнер Мора («Секретный агент»)
  • Лучшая актриса (драма) — Джесси Бакли («Гамнет»)
  • Лучший актер (мюзикл или комедия) — Тимоте Шаламе («Марти Великолепный»)
  • Лучшая актриса (мюзикл или комедия) — Роуз Берн («Я бы тебя пнула, если бы могла»)
  • Лучший режиссер — Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)
  • Лучший международный фильм — «Секретный агент»
  • Лучший анимационный фильм — «Кей-поп-охотницы на демонов»
  • Лучший сценарий — Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)
  • Лучший актер второго плана — Стеллан Скарсгорд («Сентиментальная ценность»)
  • Лучшая актриса второго плана — Тейяна Тейлор («Битва за битвой»)
  • Лучший оригинальный саундтрек — Людвиг Геранссон («Грешники»)
  • Лучшая песня — «Golden» («Кей-поп-охотницы на демонов»)
  • Лучший телесериал (драма) — «Больница Питт»
  • Лучший актер в драматическом сериале — Ноа Уайл («Больница Питт»)
  • Лучшая актриса в драматическом сериале — Риа Сихорн («Одна из многих»)
  • Лучший телесериал (мюзикл или комедия) — «Киностудия»
  • Лучший актер в мюзикле или комедии — Сет Роген («Киностудия»)
  • Лучшая актриса в мюзикле или комедии — Джин Смарт («Хитрости»)
  • Лучший телефильм, сериал или мини-сериал — «Переходный возраст»
  • Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме — Мишель Уильямс («Умираю, как хочу секса»)
  • Лучший актер в мини-сериале/антологии/телефильме — Стивен Грэм («Переходный возраст»)
  • Лучшая актриса второго плана — Эрин Доэрти («Переходный возраст»)
  • Лучший актер второго плана — Оуэн Купер («Переходный возраст»)
