В кафе музея «Гараж» появились блюда, вдохновленные фильмами «Амели», «Мой сосед Тоторо» и «Минари»

В кафе музея современного искусства «Гараж» появилось специальное меню «Жизнь в фокусе». В него вошли блюда, вдохновленные российскими и зарубежными фильмами, рассказали в соцсетях музея.
Меню придумали к серии кинопоказов, которая также называется «Жизнь в фокусе». Она продлится в лектории музея вплоть до 10 мая. В программу вошли восемь фильмов, в том числе «Минари», «Солнце мое», «Мой сосед Тоторо», «Картины дружеских связей».
Две кинолетны из программы стали вдохновением для позиций из специального меню. Посетители музея могут попробовать, к примеру, десерт крем-брюле «Карамельный хруст» и мятный напиток «Ночной Париж» в духе «Амели».
В меню вошли также блюда и напитки с отсылками к фильму «Здесь был Юра». Гостям предлагают «Панк-доги» с куриной сосиской и соусом тартар, а также напитки в домашней кружке — точь-в-точь, как у героев картины.
Меню придумали шеф-повар Игорь Котов, шеф-кондитер Лена Набиуллина и шеф-бармен Александр Мольков. Оценить их разработки можно до 17 мая.