Синоптики спрогнозировали весенние паводки в 16 российских регионах

Весной 2026 года в 16 регионах России ожидаются паводки. Прогноз появился на сайте Росгидромета.
Синоптики предупреждают, что «весеннее половодье 2026 года будет сложнее, чем в прошлом году». «Вероятны образования заторов льда, которые могут привести к разливу рек, выходу воды на пойму, затоплению пониженных участков населенных пунктов, не защищенных гидротехническими сооружениями», — пишут специалисты. Наиболее опасная ситуация ожидается в Мурманской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Самарской, Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, в Камчатском, Красноярском, Алтайском краях и в Крыму.
В этом году в центральной части России выпало беспрецедентное количество снега. Так, 13 января высота снега в Москве приблизилась к рекорду 1942 года — 49 сантиметров.
На Миусской площади после сильных снегопадов образовался большой сугроб, который прозвали Миусской снежной дюной. Его высота достигла почти 6 метров. 14 января там устроили стихийный праздник, который посетили Лиза Громова, Андрей Гайдулян, Артем Лампабикт и другие. О том, как прошла сходка, можно прочитать в материале «Афиши Daily».