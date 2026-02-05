Синоптики спрогнозировали весенние паводки в 16 российских регионах

Синоптики предупреждают, что «весеннее половодье 2026 года будет сложнее, чем в прошлом году». «Вероятны образования заторов льда, которые могут привести к разливу рек, выходу воды на пойму, затоплению пониженных участков населенных пунктов, не защищенных гидротехническими сооружениями», — пишут специалисты. Наиболее опасная ситуация ожидается в Мурманской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Самарской, Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, в Камчатском, Красноярском, Алтайском краях и в Крыму.