Высота снега в Москве 13 января приблизилась к рекорду 1942 года

Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Высота снежного покрова в Москве 13 января достигла 43 сантиметров и приблизилась к рекорду 1942 года — 49 сантиметров. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Максимальная высота снега была в этот день в 1942 году. Если помните, это вообще знаменитая зима, когда в декабре началось контрнаступление Красной армии 1941 года, и фильмы были, как по пояс в снегу бойцы наши проходили, контратаковали, отбросили немцев от Москвы. Вот эта снежная зима продолжалась и в январе 1942 года. На станции на ВДНХ сегодня 43 сантиметра. Это близко к рекордному, 26 — это норма, 49 — рекордное значение для этого дня, а тут 43», — сказал Вильфанд.

Недавно специалисты рассказали, что в столице ожидаются рекордные морозы во второй половине января. Пик похолодания придется на 20–21 января. Ночью температура может упасть от -25 до -30 градусов, а днем составить от -12 до -17.

