В этом году Миусская снежная Дюна достигла почти 6 метров. Ее посетили более 25 тыс. человек

«Мы благодарны всем, кто этой зимой пришел на Миусскую Дюну — постоять на ветру на пике Бирюкова. Мы рады были видеть, как кучка снега собирает в центре Москвы свою могучую кучку снежных энтузиастов. Также добавлю, что наш снег — единственный в городе, на который не пожаловался ни один житель города», — отметил пресс-атташе Миусской снежной Дюны Александр Капков.