На «Оскаре» вживую исполнят только две номинированные песни

На церемонии «Оскар» 15 марта в категории «Лучшая оригинальная песня» вживую прозвучат лишь две из пяти номинированных композиций. Об этом сообщает Variety со ссылкой на письмо Академии кинематографических искусств и наук. В качестве причин называют дефицит эфирного времени и структурные изменения в трансляции.
Номинанты в категории «Лучшая оригинальная песня»:
- «Dear Me» (из фильма «Diane Warren: Relentless»)
- «Golden» (из фильма «Кей-поп-охотницы на демонов»)
- «I Lied to You» (из фильма «Грешники»)
- «Sweet Dreams of Joy» (из фильма «Viva Verdi»)
- «Train Dreams» (из фильма «Сны поездов»)
На сцене будут исполнены только «Golden» и «I Lied to You». По данным источников, живое выступление всех пяти номинантов добавило бы к шоу около 25 минут, в то время как премия по контракту должна длиться 3,5 часа.
В центре сюжета «Кей-поп-охотниц на демонов» — женская кей-поп-группа Huntr/x, которая с помощью музыки защищает людей от демонов. Трио — Руми, Мира и Зои — вступает в противостояние с мужской кей-поп-группой Saja Boys, состоящей из демонов под маскировкой и намеревающейся украсть фанатов Huntr/x.