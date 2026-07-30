Вышел ервый тизер-трейлер фильма про Басту

На ютуб-канале «Gaz live» опубликовали первый тизер-трейлер фильма про Басту (настоящее имя Василий Вакуленко) со Славой Копейкиным в главной роли.



В картине расскажут, как рэп-музыкант начинал путь в Ростове начала 2000-х. Постановщиком и сценаристом выступил Стас Иванов («ЮЗЗЗ»). Премьера в кинотеатрах состоится 24 декабря.