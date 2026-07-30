Вышел ервый тизер-трейлер фильма про Басту

На ютуб-канале «Gaz live» опубликовали первый тизер-трейлер фильма про Басту (настоящее имя Василий Вакуленко) со Славой Копейкиным в главной роли.
В картине расскажут, как рэп-музыкант начинал путь в Ростове начала 2000-х. Постановщиком и сценаристом выступил Стас Иванов («ЮЗЗЗ»). Премьера в кинотеатрах состоится 24 декабря.
Роль возлюбленной Басты исполнит актриса Ксения Трейстер («Пищеблок», «Война и мир»). В фильме также задействованы актеры Юрий Насонов («Сводишь с ума», «Майор Гром: Чумной доктор»), Егор Кенжаметов («Бык», «Метод»), Александра Урсуляк («Последний Богатырь. Наследие»), Василий Неверов и другие.
Баста родился 20 апреля 1980 года в Ростове-на-Дону. Записывал музыку также под псевдонимом Ноггано и другими проектами. Среди его самых известных хитов: «Моя игра», «Сансара», «Медлячок».