Арена 50-х «Голодных игр» на постере «Рассвета жатвы»

Lionsgate опубликовала новый постер фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» — приквела, посвященного молодому Хеймитчу Абернати. Картина выйдет в российский прокат 19 ноября.
Фильм основан на одноименной книге Сьюзен Коллинз. События разворачиваются за 24 года до оригинальной трилогии, но после «Баллады о змеях и певчих птицах». В центре окажутся участники жатвы 50-х «Голодных игр», в том числе 16-летний Хеймитч, который станет первым победителем из Дистрикта 12, а затем ментором Китнисс и Пита.
На новом постере изображена арена «Игр» — на ней находится в два раза больше трибутов, чем обычно. За жизнь придется бороться 48 детям.
Режиссером фильма выступил Фрэнсис Лоренс, сценаристом — Билли Рей. Продюсеры экранизации — сам Лоренс, Нина Джейкобсон, Брэд Симпсон из Color Force, исполнительным продюсером назначили Кэмерона МакКономи.
В фильме примут участие Гленн Клоуз, Киран Калкин, Эль Фэннинг, Рэйф Файнс, Эдвин Рюдинг, Келвин Харрисон-мл., Майя Хоук, Джесси Племонс, Билли Портер, Лили Тейлор, Джозеф Зада, Уитни Пик, Маккенна Грейс и Бен Ван. К своим ролям также вернутся Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон — судя по всему, их покажут эпизодически в сценах из будущего.