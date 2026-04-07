На YouTube уже 15 часов идет бесплатная трансляция первых четырех фильмов серии «Голодные игры». Марафон продлится семь дней: фильмы будут показывать по кругу.
Акция приурочена к промокампании приквела «Голодных игр», посвященного Хеймитчу — первому победителю из Дистрикта 12 и ментору Китнисс и Пита. Фильм получил название «Рассвет жатвы» и основан на одноименной книге Сьюзен Коллинз, вышедшей в 2025 году. В российский прокат картина выйдет 19 ноября.
Действие развернется за 24 года до событий оригинальной серии и после «Баллады о змеях и певчих птицах». В центре окажутся участники жатвы 50-х «Голодных игр», в том числе 16-летний Хеймитч. В тот год на арену отправили в два раза больше трибутов, чем обычно. За жизнь придется бороться 48 детям.
Режиссером фильма выступил Фрэнсис Лоренс, сценаристом — Билли Рей. Продюсеры экранизации — сам Лоренс, Нина Джейкобсон, Брэд Симпсон из Color Force, исполнительным продюсером назначили Кэмерона МакКономи.
В фильме примут участие Гленн Клоуз, Киран Калкин, Эль Фэннинг, Рэйф Файнс, Эдвин Рюдинг, Келвин Харрисон-мл., Майя Хоук, Джесси Племонс, Билли Портер, Лили Тейлор, Джозеф Зада, Уитни Пик, Маккенна Грейс и Бен Ван. К своим ролям также вернутся Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон — судя по всему, их покажут эпизодически в сценах из будущего.