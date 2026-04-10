Спилберг год работал над «Интерстелларом», но уступил фильм Кристоферу Нолану по совету его брата

Оксимирон* выпустил новый клип «Exit»
В российских приютах живут до 250 тыс. бездомных животных
Стэнфордский университет признали нежелательной организацией в России
Главным редактором школьных учебников по обществознанию стал Дмитрий Медведев
10-летняя девочка написала письмо в НАСА с просьбой вновь сделать планетой Плутон. Ей ответили
Вышел тизер зомби-хоррора «Колония» — новой работы от режиссера «Поезда в Пусан»
В Okko стартует фантастический сериал «Радар» ― о загадочных событиях в небольшом советском городе
Коту Барсику, которого бросили в московском аэропорту, нашли новый дом
Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в смешанном формате
Московская карта «Тройка» заработала в Саратове
Ученые: к 2080 году популяция императорских пингвинов сократится вдвое
Леди Гага станцевала под «Runway» из «Дьявол носит Prada-2» на туре «Mayhem»
В инстаграме* теперь можно редактировать комментарии, но только в первые 15 минут
Названы самые популярные пароли у россиян
Опрос: число новых регистраций в приложениях для знакомств в РФ весной растет на 20–23%
Умер пионер хип-хопа Африка Бамбаатаа. Ему было 68 лет
23 апреля выйдет новый роман Виктора Пелевина — «Возвращение Синей Бороды»
Федор Конюхов планирует побить свой рекорд высоты полета на воздушном шаре
Ханс Циммер станет единственным композитором 3-го сезона «Эйфории»
Лампады с Благодатным огнем доставят в 15 храмов Москвы
Оливия Родриго поделилась отрывком нового сингла «Drop Dead»
Матвеев, Прилучный и Машков: названы самые брутальные актеры России
У Telegram вновь произошел массовый сбой в России
Леди Гага и Doechii выпустили сингл «Runway» — саундтрек «Дьявол носит Prada-2»
Ив Хьюсон и Ченнинг Татум сыграют в фильме «Остров Мэн»
Наташу Лионн вывели из самолета после премьеры третьего сезона «Эйфории»
Кэмерон Диас снимется в сиквеле «Амазонок из Беверли-Хиллз». Его поставит Клеа ДюВалл
Фильм по Metal Gear Solid снимут авторы последнего «Пункта назначения»

Спилберг год работал над «Интерстелларом», но уступил фильм Кристоферу Нолану по совету его брата

Фото: Warner Bros.

Стивен Спилберг, режиссер «Списка Шиндлера», «Парка Юрского периода» и «Челюстей», в интервью журналу Empire рассказал, что провел год, пытаясь запустить проект, который в будущем стал «Интерстелларом». В итоге режиссер уступил его Кристоферу Нолану.

Спилберг сам нанял Джонатана Нолана, брата Кристофера, для написания первого и второго черновиков сценария. Спилберг добавил: «Но у меня ничего не склеивалось. И он тогда сказал: „Если в какой-то момент ты решишь не снимать этот фильм, я могу сказать тебе, кто его тут же заберет. Он уже достает меня просьбами об этом. И это мой брат Крис“».

Спилберг отметил: «Он был абсолютно прав. В ту же секунду, как я решил не снимать, Крис тут же запрыгнул на борт — вероятно, уже на следующий день. „Интерстеллар“ стал гораздо лучшим фильмом в руках Криса Нолана, чем получился бы в моих».

«Интерстеллар» Нолана вышел в 2014 году. Во время ретроспективы в феврале режиссер поговорил с исполнителем второстепенной роли Тимоте Шаламе: последний, получив в подростковом возрасте роль в «Интерстелларе», думал, что она будет одной из главных.

В изначальной версии сценария Джонатана сюжет действительно разворачивался вокруг отношений отца с сыном, но Кристофер поменял сына на дочь. В итоге родителя сыграл Мэттью МакКонахи, а дочь — Макензи Фой, Джессика Честейн и Эллен Берстин (в детстве, во взрослом возрасте и в старости). Тимоте Шаламе досталась роль другого ребенка, 15-летнего Тома, которая оказалась второстепенной.

Позже в разговоре с Мэттью МакКонахи Шаламе сказал, что Нолан — его любимый режиссер. Актер поделился: «Нолан — мой любимый режиссер по сей день. „Темный рыцарь“ заставил меня захотеть играть. „Начало“ вдохновило меня. Когда я читал сценарий „Интерстеллара“, я думал, что он изменит мир».

