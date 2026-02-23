Тимоте Шаламе назвал Кристофера Нолана своим любимым режиссером

В разговоре с Мэттью МакКонахи для Variety Тимоте Шаламе признался, что Кристофер Нолан остается его любимым режиссером.
Актер поделился: «Нолан — мой любимый режиссер по сей день. „Темный рыцарь“ заставил меня захотеть играть. „Начало“ вдохновило меня. Когда я читал сценарий „Интерстеллара“, я думал, что он изменит мир. И я научился у него столько же, сколько и у тебя. Вы, ребята, относились к работе чрезвычайно серьезно. Я чувствовал по вам двоим, что вы ощущаете, будто ступаете по священной земле. Вы были такие: „Это священно. Я не хочу относиться к этому иначе, чем как к священному“. И это было так вдохновляюще. После этого было трудно вернуться в колледж».
Ранее, во время спецпоказа «Интерстеллара» в США, Шаламе рассказал, что, получив в подростковом возрасте роль в картине, думал, что она будет одной из главных. В итоге его в фильме почти не было.
«Когда я получил роль, я погуглил проект, и изначальная история была про отца и его сына, так что я подумал: „О, блин. Я сделал это!“», — сказал Шаламе. «Никогда не верь тому, что читаешь в интернете», — ответил ему Кристофер Нолан.
В изначальном сценарии Джонатана Нолана сюжет действительно разворачивался вокруг отношений отца с сыном, но Кристофер поменял сына на дочь. Шаламе досталась роль другого ребенка, 15-летнего Тома, которая оказалась второстепенной.