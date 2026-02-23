Тимоте Шаламе назвал Кристофера Нолана своим любимым режиссером

Средняя зарплата в России выросла до 98,1 тысячи рублей
Девочка в теле бобра узнает про правила леса в отрывке «Прыгунов» студии Pixar
Обществознание уберут из программы восьмых классов с 1 сентября
Управляющая «Додо Пиццы» в Челябинске уволила курьера за помощь собаке. Теперь компанию отменяют
«Грозовой перевал» получил дату цифрового релиза — 31 марта
Председательница Universal Донна Лэнгли подтвердила работу над «Мамма Миа! -3»
«Битва за битвой» получил 6 премий BAFTA, «Марти Великолепный» — ни одной
Реестр «растений-иноагентов» составят в Нижегородской области
Россияне стали реже перекусывать, чтобы похудеть
В Госдуме предупредили о штрафах до 300 тыс. рублей за отсутствие домового чата в Max
На Солнце исчезли все пятна
Друзья Эрика Дейна организовали сбор средств для его дочерей после смерти актера
Главную награду Берлинале получил фильм «Желтые листья» Илькера Чатака
Традиционный «голый фестиваль» в Японии собрал 10 тыс. участников. Шесть человек пострадали
Фронтмен Tame Impala проспал церемонию награждения премией «Грэмми»
Британке по ошибке зачислили 63 квадриллиона фунтов на подарочную карту кофейни
Глава Xbox Фил Спенсер решил уйти на пенсию
В США и Японии раскупили всех плюшевых орангутанов IKEA из‑за популярности обезьянки Панча
Paramount перенесла премьеру «Погром мутантов-2» на лето 2027 года
Майкл Империоли считает, что гангстеры из «Клана Сопрано» поддержали бы Трампа в 2026 году
Продюсеры хотели снять ремейк «Волшебника страны Оз» с главными звездами поттерианы
Анна Саваи — о роли Йоко Оно в фильмах Сэма Мендеса «Для меня важно рассказать ее историю»
В России предложили запретить выгонять кормящих матерей из общественных мест
В Таиланде скончался соучредитель Asos
В арт-парке «Никола-Ленивец» на Масленицу сожгли гигантское сердце
В Росреестре рассказали о деревнях с самыми короткими названиями
Москвича, который жарил шашлыки на балконе, арестовали на 13 дней
Гигантского Лабубу сожгли на Масленице в Липецкой области

Тимоте Шаламе назвал Кристофера Нолана своим любимым режиссером

Афиша Daily
Фото: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

В разговоре с Мэттью МакКонахи для Variety Тимоте Шаламе признался, что Кристофер Нолан остается его любимым режиссером.

Актер поделился: «Нолан — мой любимый режиссер по сей день. „Темный рыцарь“ заставил меня захотеть играть. „Начало“ вдохновило меня. Когда я читал сценарий „Интерстеллара“, я думал, что он изменит мир. И я научился у него столько же, сколько и у тебя. Вы, ребята, относились к работе чрезвычайно серьезно. Я чувствовал по вам двоим, что вы ощущаете, будто ступаете по священной земле. Вы были такие: „Это священно. Я не хочу относиться к этому иначе, чем как к священному“. И это было так вдохновляюще. После этого было трудно вернуться в колледж».

Ранее, во время спецпоказа «Интерстеллара» в США, Шаламе рассказал, что, получив в подростковом возрасте роль в картине, думал, что она будет одной из главных. В итоге его в фильме почти не было.

«Когда я получил роль, я погуглил проект, и изначальная история была про отца и его сына, так что я подумал: „О, блин. Я сделал это!“», — сказал Шаламе. «Никогда не верь тому, что читаешь в интернете», — ответил ему Кристофер Нолан.

В изначальном сценарии Джонатана Нолана сюжет действительно разворачивался вокруг отношений отца с сыном, но Кристофер поменял сына на дочь. Шаламе досталась роль другого ребенка, 15-летнего Тома, которая оказалась второстепенной.

