Лампады с Благодатным огнем доставят в 15 храмов Москвы

Делегация Фонда Андрея Первозванного привезет Благодатный огонь из Иерусалима в Москву в Великую субботу, 11 апреля. Об этом сообщается на сайте организации.
Лампады с Благодатным огнем доставят в 15 храмов столицы. Среди них — храм Преображения Господня на Преображенской площади, храм Георгия Победоносца на Поклонной горе, храм иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в Марьиной Роще, Богоявленский кафедральный собор в Елохове и другие. Полный список опубликован здесь.
Пасху в России будут отмечать 12 апреля. Она входит в тройку самых важных праздников для жителей страны (после Дня Победы и Нового года), 73% россиян считают ее особым и значимым днем. О традициях Пасхи можно прочитать здесь.
Накануне праздника в продаже появились куличи за десятки тысяч рублей, которые вызвали ожесточенные споры. О том, что думают о люксовых вариантах выпечки россияне, можно узнать тут.