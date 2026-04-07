Михаил и София остаются самыми популярными именами для новорожденных в Московской области

Фото: Kevin Watza/Unplash

В 2026 году в семье одной из жительниц Подмосковья родилась тройня, а всего в области появились на свет 150 пар двойняшек. Об этом сообщает  пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

По данным ведомства, с начала года в регионе мальчиков родилось чуть больше, чем девочек. Доля новорожденных мужского пола составила 51,3%, тогда как девочки заняли 48,7% от общего числа рожденных в Подмосковье.

В пятерку самых популярных мужских имен вошли имена: Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей. Девочек чаще всего называют: София, Анна, Василиса, Ева и Мария.

В 2025 году, по данным Соцфонда, девочкам в большинстве случаев давали имена: Варвара, София, Ева, Анна и Мария. Мальчикам же давали имена: Тимофей, Михаил, Александр, Артем  и Матвей.
 

