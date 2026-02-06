Имя Варвара вошло в топ-5 имен для новорожденных

В топ-5 женских имен лишь одно изменение с 2024 года ― Варвара сменила Викторию. Имя Варвара дали в 2025 году 2,26% новорожденных девочек. Первые четыре строчки достались Софии (3,6%), Еве (3,15%), Анне (3,01%) и Марии (2,62%).