Астронавтов НАСА разбудили хитом Чаппелл Роан, но не дали дослушать припев
Самая яркая комета года сгорела вблизи Солнца
Доставщик пиццы купил клиенту колу за свой счет и получил 40 тыс. долларов
Supreme выпустил банкомат за 9000 долларов
Pepsi отказалась от спонсорства фестиваля Wireless из‑за Канье Уэста
Сет Роген рассказал о трудностях при создании второго сезона «Киностудии» без Кэтрин О’Хары
Звезда «Малькольм в центре внимания» отказался от участия в перезапуске ради учебы в Гарварде
Поклонники Elden Ring заметили декорации, которые построили к съемкам фильма
Дональд Гловер подтвердил, что работа над фильмом-сиквелом «Сообщества» уже ведется
Джереми Стронг «умолял» Брайана Кокса перестать обсуждать его актерский метод
Шайло Джоли снялась в клипе корейской певицы Dayoung
Астронавты «Артемиды-2» перед взлетом посмотрели «Проект „Конец света“» с Райаном Гослингом
Ведется работа над 4-й и 5-й частями «Аватара»
Регионами с самым быстрым ростом зарплаты стали Москва, Алтай и Бурятия
На неделе 6–12 апреля в Москве похолодает
«Метод исключения» Пак Чхан Ука выйдет в «цифре» 24 апреля
Зендая посетила показ фильма «Вот это драма!» в Лондоне в футболке с Эдвардом Калленом
В России разработали ГОСТ для приготовления колобка
Vans выпустит кеды-таби
На российский рынок фастфуда может выйти южнокорейская сеть BBQ Chicken
Канье Уэст провел первое большое шоу в США за пять лет
В российских магазинах появились шапки от кулича
Роберт Паттинсон раскрыл, какую часть «Сумерек» любит больше всего
Мурашко рассказал о состоянии пациента, получившего вакцину от рака
Опрос: каждый шестой россиянин берет питомца с собой в путешествие
В Москву придет холодная и дождливая погода
В «Аптекарском огороде» расцвела сон-трава
Российские ученые открыли в Антарктиде оазис, покрытый горами и долинами

Россияне выпивают 66,5 млн литров разливного пива в месяц

Фото: Josh Olalde/Unsplash

Жители России каждый месяц выпивают 66,5 миллиона литров разливного пива, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные аналитиков «Честного знака».

«На разливной вариант напитка приходится 10,5% от всего объема рынка и 11% от общей выручки отрасли. Ежемесячно жители страны выпивают порядка 66,5 миллиона литров разливного пива, которое в среднем по России продается по 165 рублей за литр», — говорится в сообщении.

Лидером выступает Камчатский край — там за месяц выпивают 56 тыс. литров этого напитика в расчете на 1 тыс. жителей. На втором месте — Хакасия (39,5 тыс. литров), третье место у Томской области (30 тыс. литров). Затем идут Коми (18 тыс. литров) и Курганская область (14 тыс. литров).

«Продажи стабильно выше там, где местные власти спокойнее относятся к деятельности так называемых „разливаек“. Там, где их деятельность стремятся ограничить, показатели, соответственно, падают», — рассказал отраслевой эксперт Денис Пузырев.

Более двух третей продаж разливного пива приходится на низкий ценовой сегмент, 30% — на средний, 1% — на дорогостоящие товары. Средний рост стоимости напитка за март 2025-го — февраль 2026 года достиг 13%.

Недавно стало известно, что в России с 2027 года появится новый ГОСТ для пива. Сейчас стандарт разрешает использовать для него только пшеничный и ячменной солоды. Новый вариант будет допускать использование ржаного, просяного, гречишного и других солодов.

