Россияне выпивают 66,5 млн литров разливного пива в месяц

Жители России каждый месяц выпивают 66,5 миллиона литров разливного пива, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные аналитиков «Честного знака».
«На разливной вариант напитка приходится 10,5% от всего объема рынка и 11% от общей выручки отрасли. Ежемесячно жители страны выпивают порядка 66,5 миллиона литров разливного пива, которое в среднем по России продается по 165 рублей за литр», — говорится в сообщении.
Лидером выступает Камчатский край — там за месяц выпивают 56 тыс. литров этого напитика в расчете на 1 тыс. жителей. На втором месте — Хакасия (39,5 тыс. литров), третье место у Томской области (30 тыс. литров). Затем идут Коми (18 тыс. литров) и Курганская область (14 тыс. литров).
«Продажи стабильно выше там, где местные власти спокойнее относятся к деятельности так называемых „разливаек“. Там, где их деятельность стремятся ограничить, показатели, соответственно, падают», — рассказал отраслевой эксперт Денис Пузырев.
Более двух третей продаж разливного пива приходится на низкий ценовой сегмент, 30% — на средний, 1% — на дорогостоящие товары. Средний рост стоимости напитка за март 2025-го — февраль 2026 года достиг 13%.
Недавно стало известно, что в России с 2027 года появится новый ГОСТ для пива. Сейчас стандарт разрешает использовать для него только пшеничный и ячменной солоды. Новый вариант будет допускать использование ржаного, просяного, гречишного и других солодов.