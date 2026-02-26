Гуф получил год условно за драку в бане
Исследование: Москва обедает супами, Петербург — салатами
Юра Борисов признан самым обсуждаемым российским актером в соцсетях
В Москве в феврале — марте ожидается мощное половодье
В Японии создали первого робота-буддиста
Папа Лев XIV предостерег священников от использования ИИ при подготовке проповедей
Алименты вырастут в несколько раз: с 1 марта меняется формула расчета
Звезда «Клиники» Зак Брафф 25 лет назад шесть раз проходил прослушивание на роль в сериале
«Семерка» признана самой распространенной машиной в России
Власти Нью-Йорка подали в суд на Valve из‑за лутбоксов в CS2 и Dota 2
Николас Кейдж в новом тизере «Паука-Нуара»
Кристина Эпплгейт почти не встает с постели из‑за рассеянного склероза
Москвичей предупредили о появлении пьяных свиристелей
Новый мистический сериал «The Boroughs» братьев Даффер выйдет в мае
Oasis, Пинк и Wu-Tang Clan вошли в список номинантов на попадание в Зал славы рок-н-ролла
Собаку научили вайб-кодить игры. Она «создала» несколько аркад с помощью ИИ-ассистента Claude
Зумеры и альфа устали от супергероев на экране. Они хотят видеть любящих отцов и наставников
Умер актер Владимир Довжик, сыгравший в «Бригаде» и «Интернах»
Пак Чхан Ук возглавит жюри Каннского кинофестиваля 2026 года
Создатели «Задорных друзей» объявили о завершении сериала после третьего сезона
Давид Сандберг снимет хоррор «Маленький кусочек ада»
Ученые считают, что тираннозавры бегали быстрее Усейна Болта
Дэвид Ойелоуо освобождается после семи лет одиночного заключения в трейлере «Ньюборна»
Эмма Робертс сыграет в новой версии «Войны невест»
В Японии открыли вид муравьев, которые живут без самцов
Кристиан Бейл и Леонардо Ди Каприо снимутся в сиквеле «Схватки»
Вышел новый трейлер фильма «Мортал Комбат-2»
59% россиян перепроверяют новости в нескольких источниках

В России появится новый ГОСТ на пиво

Афиша Daily
Фото: engin akyurt/Unsplash

В России с 2027 года появится новый ГОСТ, определяющий понятие «пиво», пишет РИА «Новости».

Текущий ГОСТ разрешает использование только пшеничного и ячменного солода. Их доля в напитке должна быть не меньше 80%. Новый национальный стандарт допускает использовать ржаной, просяной, гречишный и другие солоды. 

Новый ГОСТ также уточняет понятие «пиво». Теперь под ним понимается «пивоваренная продукция с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, изготовленная из пивоваренного солода, хмеля и (или) хмелепродуктов, питьевой воды или подготовленной (исправленной) питьевой воды с использованием пивных дрожжей, с добавлением или без добавления специального пивоваренного солода, без добавления этилового спирта, ароматизаторов и пищевых добавок».

Кроме того, появилось определение безалкогольного пива. Под ним понимается пивоваренная продукция с содержанием этилового спирта не более 0,5%.

Недавно стало известно, что с 1 марта в России вводится новый ГОСТ на бананы для розницы. Теперь запрещается ввоз полностью желтых бананов, разрешены только зеленые или светло-зеленые плоды, которые будут дозревать на складах. ГОСТ носит рекомендательный характер, но может стать обязательным при использовании в законах или контрактах.

Расскажите друзьям