В России появится новый ГОСТ на пиво

В России с 2027 года появится новый ГОСТ, определяющий понятие «пиво», пишет РИА «Новости».



Текущий ГОСТ разрешает использование только пшеничного и ячменного солода. Их доля в напитке должна быть не меньше 80%. Новый национальный стандарт допускает использовать ржаной, просяной, гречишный и другие солоды.



Новый ГОСТ также уточняет понятие «пиво». Теперь под ним понимается «пивоваренная продукция с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, изготовленная из пивоваренного солода, хмеля и (или) хмелепродуктов, питьевой воды или подготовленной (исправленной) питьевой воды с использованием пивных дрожжей, с добавлением или без добавления специального пивоваренного солода, без добавления этилового спирта, ароматизаторов и пищевых добавок».



Кроме того, появилось определение безалкогольного пива. Под ним понимается пивоваренная продукция с содержанием этилового спирта не более 0,5%.



Недавно стало известно, что с 1 марта в России вводится новый ГОСТ на бананы для розницы. Теперь запрещается ввоз полностью желтых бананов, разрешены только зеленые или светло-зеленые плоды, которые будут дозревать на складах. ГОСТ носит рекомендательный характер, но может стать обязательным при использовании в законах или контрактах.