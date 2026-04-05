На неделе 6–12 апреля в Москве похолодает

Аномально теплое начало апреля в Москве подходит к концу: уже в четверг начнет холодать, он и пятница станут самыми холодными днями недели. Об этом в телеграм-канале сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Уже сегодня в столицу пришел циклон с Финского залива. Он принес плотные облака, дождь и порывистый ветер. Днем температура опустится до отметок от +6 до +8 градусов — это близко к климатической норме.
В понедельник воздух прогреется до +8–10 градусов, во вторник — до +9–11, в среду — до +7–9. Эти дни будут относительно теплыми.
Самыми холодными днями недели станут четверг и пятница. Синоптики прогнозируют кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем ожидается от +6 до +8 градусов, а ночью возможны слабые заморозки. Впрочем, формирование снежного покрова маловероятно.
К празднику Пасхи погода наладится. В воскресенье, 12 апреля, ночные заморозки прекратятся, а дневные температуры превысят 10-градусную отметку. Период по-настоящему весенней погоды с дневными показателями до +17 градусов затянется практически до конца второй декады апреля.