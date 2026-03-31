В Москве установлен новый температурный рекорд

Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

31 марта в Москве установился рекорд тепла: температура воздуха составила +17,5 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«К 15.00 на опорной метеостанции ВДНХ столбик термометра показал +17,5. Побит прежний рекорд тепла, который держался с 2007 года, когда в Москве было +17,2 градуса», — написал синоптик.

По данным географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, март стал рекордно жарким за все 247 лет метеонаблюдений в Москве, начиная с 1779 года. Минувший месяц стал также самым солнечным мартом в Москве, начиная по меньшей мере с 1958 года. Март 2026 года также оказался на редкость сухим: месячная сумма осадков составила менее 13 мм, что втрое меньше климатической нормы.

