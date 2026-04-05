«Метод исключения» Пак Чхан Ука выйдет в «цифре» 24 апреля

Фото: «Вольга»

Триллер Пак Чхан Ука «Метод исключения» получил дату цифрового релиза — 24 апреля фильм появится на стриминговом сервисе Hulu, следует из апрельского графика релизов.

Главный герой Ман Су — мужчина средних лет, уволенный после 25 лет работы в одной компании. Его семья вынуждена сильно сократить свои траты: отказаться от занятий теннисом, продать дом и машину. Спустя полтора года безрезультатных поисков работы Ман Су решает устранить конкурентов, убивая тех, кто тоже проходит собеседования. В трейлере герой говорит: «Чтобы прокормить свою семью, я готов на все».

Главную роль исполнил Ли Бен Хон, прославившийся на весь мир как ведущий из сериала «Игра в кальмара». В фильме также сыграли Сон Ё Чжин («Не хочу забывать»), Пак Хи Сун («Игра в кальмара»), Чон Ю Ён («Следующая жертва»), Ю Ен Сок («Любовь и ложь») и Чха Сын Вон («Три блюда»).

Фильм основан на романе американского писателя Дональда Уэстлейка «Топор», автор был вдохновлен историями друзей, пострадавших от массовых увольнений. Уэстлейк также проводил параллели с опытом своих родителей, оставшихся без работы во время Великой депрессии.

Первая киноадаптация «Топора» — фильм «Гильотина» греческо-французского режиссера Коста-Гавраса, вышедший в прокат в 2005 году, — получила «Сезар» в номинациях «Лучший актер» и «Лучший адаптированный сценарий».

Пак Чхан Ук анонсировал проект еще в 2005 году на Международном кинофестивале в Пусане, но подробности появились лишь в августе 2024 года. В 2019-м режиссер поделился, что хотел бы «сделать этот фильм своим шедевром». Премьера «Метода исключения» состоялась на Венецианском кинофестивале в 2025 году.

