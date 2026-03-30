Март 2026 года стал самым теплым в Москве за всю историю наблюдений

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Март 2026 года побил 19-летний рекорд и занял первое место по средней температуре за всю метеорологическую историю Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

На 30 марта среднемесячная температура в столице достигла +4,5 градуса. Предыдущий рекорд принадлежал марту 2007 года: тогда среднее значение составило +4,4 градуса. Превышение текущей температуры климатической нормы составляет 5,5 градуса.

«Учитывая, что сегодня и завтра в столице сохранится майское тепло, нет уже никаких сомнений, что текущий месяц станет самым теплым за всю историю регулярных наблюдений», — отметил Тишковец.

Синоптик также подчеркнул, что за последние 30 лет в 19 случаях из 30 (63%) март в Москве был весенним месяцем со средней температурой выше нуля. Оставшиеся 11 раз в марте погода была зимней.

