Синоптик: летом в Москве в этом году возможна аномальная жара

Москва этим летом может столкнуться с волнами аномально жаркой и сухой погоды на фоне глобального потепления. Об этом ТАСС рассказал начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.
Он отметил, что давать точный прогноз еще рано, однако глобальное изменение климата способствует росту температуры. По словам Терешонка, уже сейчас в столичном регионе наблюдается аномальное тепло.
Сегодня ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что температура воздуха в Москве в воскресенье 29 марта достигла значений, соответствующих климатической норме второй пятидневки мая. В центре города воздух прогрелся до 17,8 градуса.