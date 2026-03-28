Исследование: менее половины россиян отключаются от рабочих чатов на период отпуска

47% россиян стараются не отвечать на сообщения в рабочих чатах во время отпуска — остальные остаются на связи, следует из опроса Авито Путешествий и Авито Работы. Результаты исследования есть в распоряжении «Афиши Daily».
Большинство тех, кто продолжает следить за рабочими вопросами, делают это осознанно: 45% остаются на связи, чтобы быть готовыми к срочным ситуациям. 37% стараются завершить максимум задач до отъезда, а 23% заранее передают свои обязанности коллегам.
В самом отпуске треть россиян (33%) открывают рабочие чаты при получении уведомлений о важных вопросах, еще 32% делают это в свободное время — например, вечером или в дороге.
Наиболее принципиальными в вопросе баланса работы и личной жизни оказались специалисты службы поддержки (58%), работники складов (56%) и сферы металлообработки (55%). Они чаще других стараются не отвечать на рабочие сообщения в отпуске.
