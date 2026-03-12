Опрос: более половины мужчин согласны с тем, что должны оплачивать основные траты в отпуске

Женщины подходят к вопросу осторожнее. Самый популярный сценарий – поехать вместе после нескольких встреч, так ответили 37% респонденток. 27% планируют путешествие только через 3–6 месяцев отношений, когда появляется больше уверенности в человеке. Но вот 21% допускают поездку сразу после знакомства, если возникает сильная взаимная химия. При этом только 10% респондентов считают, что совместное путешествие возможно только после того, как отношения становятся официальными.