Опрос: более половины мужчин согласны с тем, что должны оплачивать основные траты в отпуске

Mamba и сервис OneTwoTrip выяснили, когда россияне готовы ехать вместе и знакомятся ли ради путешествий. Результатами исследования дейтинг-сервис поделился с «Афишей Daily».
Выяснилось, что почти половина мужчин (47%) готовы к совместным поездкам сразу после знакомства. 23% считают, что для такого шага достаточно нескольких свиданий.
Женщины подходят к вопросу осторожнее. Самый популярный сценарий – поехать вместе после нескольких встреч, так ответили 37% респонденток. 27% планируют путешествие только через 3–6 месяцев отношений, когда появляется больше уверенности в человеке. Но вот 21% допускают поездку сразу после знакомства, если возникает сильная взаимная химия. При этом только 10% респондентов считают, что совместное путешествие возможно только после того, как отношения становятся официальными.
Совместное путешествие многие россияне воспринимают как настоящий краш-тест для отношений. 66% мужчин и 64% женщин считают, что поездка означает переход на новый уровень: в дороге люди быстрее видят друг друга настоящими.
Неудачный отпуск может быстро закончиться расставанием, так считают 54% мужчин и 66% женщин. Но бывает и наоборот: для 46% мужчин и 34% женщин именно совместная поездка становилась началом отношений. При этом не каждое путешествие обязательно превращается в роман: 42% мужчин и 49% женщин говорят, что совместный отпуск может остаться просто приятным этапом знакомства, который помогает лучше узнать человека.
В вопросе денег в путешествии все довольно традиционно. Более половины мужчин (55%) согласны с тем, что именно они должны оплачивать основные траты в отпуске – билеты, отель, рестораны и развлечения. Женщины ждут того же: 41% уверены, что финансовую часть поездки должен брать на себя партнер.
При этом 21% мужчин готовы делить расходы 50 на 50, тогда как среди женщин такую модель поддерживают только 14%. Более справедливым вариантом женщины чаще считают ситуацию, когда платит тот, кто предложил поездку.
По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, пары в основном выбирают поездки по России: на них приходится около 70% всех бронирований. Среди внутренних направлений лидируют Москва (около 21%) и Петербург (16%), а также курортные города: Адлер и Сочи.
Чаще всего пары путешествуют по России в июле, в этом месяце бронирований на 36% больше, чем в среднем по году. За границу, наоборот, чаще отправляются на майских – число заказов в этот период примерно на 17% выше среднего. Среди лидеров зарубежных направлений у пар Турция (13%), Таиланд (9%), Италия (7%) и Франция (5%).
Большинство россиян пока не используют дейтинг-приложения специально для поиска пары для путешествий, однако сама идея знакомств ради поездок многим кажется интересной. При этом сигнал в анкете о готовности к путешествиям может повысить интерес к знакомству: 34% мужчин и 20% женщин признаются, что такая формулировка вызывает желание познакомиться и начать общение.
Недавно Mamba выяснила, что 68% женщин готовы расстаться с мужчиной, если тот скрывает их от друзей и семьи. Среди мужчин так поступили бы 40%, тогда как для большинства закрытость партнера не становится причиной для разрыва.